Su-57 lao thẳng vào giữa vòng vây mà "không ai hay biết"

Su-57 né tránh hàng loạt

Vào cuối tháng 12 vừa qua, ông Sergey Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước Rostec (Nga), tiết lộ rằng tiêm kích Su-57 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã chứng minh năng lực né tránh sự phát hiện từ nhiều loại radar cũng như các đòn tấn công điện tử khi tham chiến tại Ukraine.

Phát biểu trước cuộc họp Hội đồng Nhà nước vào tuần cuối cùng của tháng 12, ông Chemezov khẳng định: "Quân đội của chúng tôi rất hài lòng. Máy bay vượt qua mọi chướng ngại vật một cách xuất sắc, đặc biệt là các hệ thống radar và tác chiến điện tử". Ông cũng cho biết thêm, Rostec liên tục nhận được phản hồi từ chiến trường về tất cả các khí tài đang tham chiến. Dựa trên những đề xuất và nhận xét từ Lực lượng Vũ trang, các trang thiết bị này liên tục được hiện đại hóa, dẫn đến kết quả là "hầu hết các thiết bị quân sự hiện nay đều đã được nâng cấp vượt trội so với phiên bản ban đầu".

Su-57 được xác nhận đã hoạt động trong vùng không phận được bảo vệ nghiêm ngặt do Ukraine kiểm soát. Đáng chú ý nhất là vào giữa năm 2024, một chiếc Su-57 đã được giao nhiệm vụ thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương để bắn hạ máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik đang gặp sự cố kỹ thuật, nhằm ngăn chặn nguy cơ khí tài này rơi vào tay phương Tây.

Chiếc S-70 khi đó đang hoạt động gần Konstantynivka thuộc vùng Donetsk, cách chiến tuyến của Ukraine khoảng 15 km – một trong những khu vực được bảo vệ dày đặc nhất trên chiến trường. Việc Su-57 có thể hoạt động tại khu vực này và tiêu diệt mục tiêu trong tầm nhìn bằng tên lửa không đối không tầm ngắn R-74 đã chứng minh khả năng tàng hình và né tránh radar vô cùng tiên tiến.

Trong khi đó, các loại chiến đấu cơ khác của Nga thường chọn cách giữ khoảng cách an toàn với hệ thống phòng không Ukraine, chủ yếu dựa vào tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hoặc bom lượn để tấn công mục tiêu từ xa. Khả năng vô hiệu hóa sự khóa mục tiêu của radar là một trong những lợi thế đáng kể nhất của tiêm kích thế hệ thứ 5 so với các dòng máy bay "thế hệ 4+".

Tiềm năng đáng gờm

Mạng lưới phòng không mặt đất của Ukraine được đánh giá là đáng gờm bậc nhất châu Âu. Ở tầng thấp, hệ thống này bao gồm số lượng lớn các loại vũ khí vác vai (MANPADS) của cả Liên Xô và phương Tây; ở tầng trung là các tổ hợp BuK-M1 và S-125 của Liên Xô. Đối với tầm xa, quân đội Ukraine biên chế nhiều biến thể của S-300, hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ và các tổ hợp S-200D có tầm bắn rất xa. Sự tập trung dày đặc các khí tài phòng không từ kho dự trữ của NATO tại quốc gia này tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, đặc biệt khi số lượng tiêm kích thế hệ thứ 5 trong biên chế còn rất hạn chế.

Hoạt động tác chiến của Su-57 tại chiến trường Ukraine bao gồm các nhiệm vụ chế áp phòng không, không chiến và thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công chính xác. Trước đó, tại Triển lãm Hàng không Dubai (Dubai Airshow) vào tháng 11, ông Chemezov đã chia sẻ chi tiết về kế hoạch tiếp tục nâng cấp Su-57 dựa trên kinh nghiệm thực chiến.

"Máy bay vẫn đang được hoàn thiện... công việc đang được tiến hành hướng tới một cuộc hiện đại hóa toàn diện bao gồm các linh kiện, hệ thống điện tử và vũ khí," ông cho biết. Cũng tại thời điểm đó, ông nhấn mạnh rằng dòng chiến đấu cơ này đã "nhận được sự đánh giá cao từ cả các đối tác quốc tế lẫn phi công Nga".

Về mặt xuất khẩu, Su-57 được xác nhận đã bắt đầu bàn giao cho khách hàng nước ngoài vào tháng 11 năm 2025, cụ thể là Algeria. Đồng thời, một thỏa thuận nhượng quyền sản xuất quy mô lớn lên tới 140 chiếc hiện đang được thảo luận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều thông tin về tương lai của chương trình máy bay chiến đấu này, bao gồm số lượng cụ thể mà Lực lượng Vũ trang Nga sẽ đặt mua, vẫn còn là ẩn số.