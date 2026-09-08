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Su-30MKI Ấn Độ trang bị tên lửa R-37M để xóa ưu thế của J-20 Trung Quốc

Sao Đỏ
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Ấn Độ có kế hoạch nâng cấp máy bay chiến đấu Su-30MKI để mang tên lửa R-37M nhằm đối phó tốt hơn các tiêm kích tối tân của Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang xem xét đề xuất sửa đổi máy bay chiến đấu Su-30MKI để tích hợp tên lửa không đối không tầm xa RVV-BD của Nga - một phiên bản xuất khẩu của R-37M.

Theo hãng tin ANI của Ấn Độ, vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC).

Phạm vi sửa đổi máy bay, số lượng Su-30MKI được nâng cấp, tiến độ dự án và chi phí đều không được công bố trong tài liệu chính thức.

Các phương tiện truyền thông khác của Ấn Độ cho biết đề xuất này đang được xem xét, nhưng chưa có hợp đồng cuối cùng nào được ký kết về việc tích hợp tên lửa.

Tiêm kích Su-30MKI tạo thành xương sống của lực lượng không quân chiến đấu Ấn Độ. Theo ANI, hiện có hơn 260 máy bay loại này đang hoạt động.

Đồng thời Ấn Độ đang xem xét các dự án hiện đại hóa riêng biệt cho phi đội Su-30MKI, bao gồm việc đại tu khung thân và động cơ AL-31 tại Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

- Ảnh 2.

Tiêm kích Su-30MKI tấn công cực mạnh nhờ tên lửa R-37M.

Phía Nga đang đề xuất một phiên bản xuất khẩu của tên lửa R-37M, được đặt tên là RVV-BD. Thông số kỹ thuật công khai của tên lửa này cho thấy tầm bắn tối đa lên đến 200km, trong khi các báo cáo về việc tích hợp mà Ấn Độ đang xem xét lại đưa ra con số 300km.

Việc tích hợp tên lửa sẽ cần được phê duyệt để sử dụng cùng với radar, máy tính trên máy bay, hệ thống điều khiển vũ khí, liên kết dữ liệu và quy trình thử nghiệm bay. Phạm vi cụ thể của những sửa đổi đối với Su-30MKI vẫn chưa được công bố chính thức.

Báo cáo về những thay đổi có thể xảy ra đối với phần mềm radar và hệ thống tích hợp đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và không được hỗ trợ bởi một tài liệu kỹ thuật công khai riêng biệt.

Thông tin liên quan đến khả năng vận hành tên lửa R-37M của tiêm kích Su-30MKI cần xác nhận sau khi quyết định liên quan được đưa ra và những bài kiểm tra hoàn thành toàn bộ.

Quyết định xem xét hoặc phê duyệt sơ bộ đề xuất của Hội đồng Mua sắm Quốc phòng sẽ không dẫn đến hợp đồng cuối cùng. Trong hệ thống mua sắm vũ khí của Ấn Độ, Chấp thuận sự cần thiết (AoN) là thủ tục phê duyệt hành chính sơ bộ, tiếp theo là xác định yêu cầu, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán các điều khoản và điều kiện để trao hợp đồng.

Tuy vậy, vẫn phải nhấn mạnh hiện chưa có thông báo chính thức riêng nào từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ về việc ký kết hợp đồng cung cấp tên lửa R-37M (hoặc RVV-BD) được công bố trong các văn bản hiện có.

Theo TSAMTO
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Tags

Su-30MKI

R-37M

RVV-BD

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