Style thăng hạng bội phần nhờ loại bỏ 5 món phụ kiện kém sang

Phụ kiện là một trong những chi tiết quan trọng, giúp tạo điểm nhấn cho style. Vậy nhưng nếu chọn không khéo thì những món phụ kiện có thể khiến style của bạn trông kém sang và rối mắt. Dưới đây là 5 món phụ kiện mà bạn nên loại bỏ ngay khỏi style nếu muốn thăng hạng phong cách.

1. Vòng tay màu mè

Những mẫu vòng tay màu mè tuy trông bắt mắt nhưng lại khá trẻ con, thiếu sự thanh lịch và chỉn chu. Vòng tay màu sắc còn khó kết hợp trang phục, khiến bộ cánh của bạn trông rối mắt. Bởi vậy bạn nên loại ngay những mẫu vòng tay rối mắt ra khỏi style. Với một nàng công sở hiện đại, bạn có thể chọn đeo một chiếc vòng tay kim loại nhỏ nhắn hoặc một chiếc đồng hồ xinh xắn để luôn ghi điểm mọi lúc mọi nơi. Bạn nên chọn vòng trơn, có màu sắc trung tính để dễ kết hợp với nhiều style và những bộ cánh khác biệt.

2. Vòng gắn logo

Xu hướng "Quiet Luxury" đang được cả thế giới theo đuổi, do đó những món phụ kiện cầu kỳ, in logo to bản sẽ là thứ đầu tiên cần loại bỏ khỏi style. Những mẫu vòng gắn logo dễ tạo cảm giác khoe mẽ, phô trương và khiến bạn mất đi vẻ lịch thiệp, nền nã. Thay vào đó, bạn nên dành sự ưu ái cho những mẫu vòng nhỏ xinh, tinh tế để tạo điểm nhấn cho style.

3. Khuyên tai nhựa màu mè

Thực lòng mà nói, khuyên tai nhựa vẫn là item được nhiều cô nàng sử dụng, tuy nhiên chúng chỉ hợp khi đi biển mà thôi. Ngược lại, ở chốn công sở thì khuyên tai nhựa màu mè sẽ khiến style của bạn trông lỗi mốt và sến súa. Chỉ cần loại bỏ những đôi khuyên tai nhựa màu mè và thay bằng một đôi khuyên tai nhỏ xinh tinh tế là style của bạn sẽ thăng hạng tức thì.

4. Vòng vèo họa tiết

Những mẫu vòng vèo họa tiết, hoạt hình, hoa lá, tên idol... đúng là item hoàn hảo để nói lên sở thích, mối quan tâm, phong cách sống của chủ nhân. Vậy nhưng bạn đừng dại mà diện những item này tới công sở vì chúng sẽ tạo cảm giác bạn là người khá trẻ con, thiếu chín chắn, suy nghĩ hời hợt. Thay vào đó, bạn hãy kết thân với những mẫu vòng nhỏ xinh, không quá phô trương về thiết kế hay màu sắc.

5. Vòng in tên/cung hoàng đạo

Những mẫu vòng này không còn thịnh hành trong những năm gần đây. Ngoài ra, những người đeo kiểu vòng này thường tạo cảm giác là người có tính cách phô trương, cái tôi lớn. Nếu bạn không muốn bị đối phương đánh giá mình là người thiếu sâu sắc thì bạn nên loại bỏ vòng in tên, vòng khắc cung hoàng đạo ra khỏi style thường ngày.