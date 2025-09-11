Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tối 11/9 cho biết đơn vị vừa làm việc với Streamer Độ Mixi sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video ghi lại cảnh nam streamer này sử dụng shisha tại một quán bar và có phát ngôn lệch chuẩn, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, đoạn clip lan truyền đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt, bởi hành vi sử dụng shisha – vốn đã bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 – được thực hiện bởi một cá nhân có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ.

‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an - Ảnh: CA TP Hà Nội

Tại buổi làm việc, Độ Mixi thừa nhận người trong clip là mình và xác nhận đã sử dụng shisha vào ngày 3/9/2025. Cơ quan Công an đã tuyên truyền đối với nam Streamer về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng. ‎

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Công an TP Hà Nội đồng thời kêu gọi các KOL, KOC, influencer tuân thủ pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử trên mạng xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi năm 2023) và các văn bản hướng dẫn, từ 01/01/2025, việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm như thuốc lá điện tử, shisha, bóng cười (N₂O) bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam.

Hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, tịch thu tang vật, thậm chí xem xét xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.



