Công ty Steyr Arms của Áo đã cho ra mắt phiên bản mới của súng trường AUG mang mã phân loại A4.

Súng trường STEYR AUG A4.

Phiên bản AUG A4 đã có thiết kế báng súng cải tiến, hệ thống điều khiển được nâng cấp và đáng kể nhất là khả năng điều chỉnh chiều dài của vũ khí.

Sản phẩm mới được chuẩn bị nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt nền tảng STEYR AUG, loại súng trường tấn công dạng bullpup được Quân đội Áo đưa vào sử dụng năm 1977.

Công ty Steyr Arms đã thay đổi hình dạng và bổ sung thêm tính năng điều chỉnh, giúp người dùng có vóc dáng khác nhau sử dụng dễ dàng hơn, bên cạnh đó là thay đổi cơ chế cò súng để cải thiện hoạt động của vũ khí.

Nút tháo băng đạn đã được di chuyển trực tiếp đến bộ phận bảo vệ cò súng. Vị trí này sẽ giúp việc tái nạp nhanh hơn và cho phép thực hiện mà không cần thay đổi đáng kể tư thế tay.

Chốt giữ khóa nòng ở phiên bản mới đã được thiết kế hai mặt. Bộ phận đẩy vỏ đạn giờ được gắn bằng hai vít và thiết kế của báng súng cùng cơ chế khóa cũng khác biệt.

Báng của khẩu AUG A4 có hình dạng tương tự bộ phận trên súng trường Steyr Arms STM 556. Đồng thời thân súng, tấm ốp trên và ốp tay cầm phía trước với giao diện M-LOK vẫn tương tự như AUG A3 SA M II.

Nhà sản xuất nhấn mạnh sự tương đồng giữa vị trí mới của nút tháo băng đạn với súng trường F90 của Australia - khẩu súng cũng được phát triển dựa trên thiết kế AUG.

Theo thông tin từ báo chí, phiên bản mới đã được giới thiệu sơ lược trên trang web của một trong những nhà bán vũ khí. Phiên bản dân sự của AUG A4 dự kiến sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Súng trường AUG phiên bản A4 có thiết kế khác biệt đáng kể so với những thế hệ trước.

Việc phát triển súng trường tấn công STEYR AUG bắt đầu vào cuối những năm 1960. Năm 1977, Lực lượng vũ trang Áo đã chọn AUG A1 làm vũ khí cá nhân tiêu chuẩn của họ với tên gọi StG 77.

Súng AUG được chế tạo theo thiết kế bullpup, với hộp đạn và các bộ phận tự động chính nằm phía sau cò súng. Điều này cho phép giảm chiều dài tổng thể của vũ khí mà không cần giảm chiều dài nòng súng.

Các biến thể quân sự cơ bản của khẩu AUG sử dụng đạn 5.56×45mm NATO, cơ chế tự động vận hành bằng trích khí hành trình ngắn và khóa nòng xoay. Thiết kế này cũng cho phép thay thế nòng súng nhanh chóng và bố cục dạng module.

Phiên bản AUG A3 đã được trang bị ray picatinny, ốp tay cầm được nâng cấp và một vài thay đổi khác để lắp đặt hệ thống ngắm bắn hiện đại và những thiết bị bổ sung.

Theo Militarnyi