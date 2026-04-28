Stephen Hawking đã đúng về trí thông minh

Trong suy nghĩ của nhiều gia đình, trí thông minh - đặc biệt là IQ, gần như được xem là yếu tố then chốt quyết định một đứa trẻ có thể đi xa đến đâu. Nhưng câu chuyện của Stephen Hawking lại cho thấy một hướng hoàn toàn khác. Theo ông, không phải xuất phát điểm, chính cách một con người đối diện với giới hạn và thay đổi bản thân mới là thứ định hình tương lai.

Nếu nhìn lại quãng thời gian đi học của Hawking, ông không phải là kiểu học sinh "xuất chúng từ bé" như nhiều người vẫn tưởng tượng. Kết quả học tập của ông ở giai đoạn đầu không quá nổi bật, thậm chí từng bị đánh giá là chậm và thiếu chỉn chu trong cách học. Điều này cho thấy một thực tế khá quen thuộc trong môi trường học đường khi những gì thể hiện trên điểm số ở giai đoạn đầu chưa chắc phản ánh chính xác tiềm năng lâu dài của một con người.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Hawking không đến từ một kỳ thi hay một thành tích học tập mà đến từ biến cố sức khỏe khi ông được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ (ALS) ở tuổi 21. Khi đối diện với dự đoán chỉ còn vài năm để sống, nhiều người sẽ coi đó là dấu chấm hết cho mọi kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, Hawking lại lựa chọn một cách tiếp cận khác.

Stephen Hawking (Ảnh: Santi Visalli / Getty)

Ông không phủ nhận giới hạn của bản thân, thay vào đó, ông tìm cách thích nghi với nó. Chính trong giai đoạn tưởng chừng bị thu hẹp đó, ông bắt đầu tập trung sâu hơn vào nghiên cứu và dần tạo ra những đóng góp quan trọng cho vật lý lý thuyết.

Ông từng đưa ra một nhận định rất nổi tiếng: "Trí thông minh là khả năng thích nghi với sự thay đổi".

Câu nói này không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn phản ánh chính cách ông sống và làm việc. Khi cơ thể dần mất khả năng vận động, ông thay đổi phương pháp nghiên cứu, thay đổi cách giao tiếp và tiếp tục làm việc trong điều kiện mà hầu hết mọi người đều cho là không thể.

Điều thực sự tạo nên khác biệt không nằm ở IQ

Nếu chỉ nhìn vào chỉ số IQ hay khả năng tiếp thu nhanh, rất nhiều người có thể khởi đầu thuận lợi hơn trong học tập. Tuy nhiên, hành trình dài lại thường không được quyết định bởi tốc độ ban đầu mà bởi khả năng duy trì và vượt qua những giai đoạn khó khăn khi việc học không còn dễ dàng như trước.

Trong môi trường học đường, điều này thể hiện khá rõ khi có những học sinh từng rất nổi bật ở giai đoạn đầu nhưng dần mất động lực khi gặp thử thách lớn hơn, trong khi một số em không quá xuất sắc lúc đầu lại tiến bộ ổn định nhờ sự kiên trì và thói quen không bỏ cuộc. Sự khác biệt này không đến từ việc ai thông minh hơn mà đến từ cách mỗi người phản ứng khi đối diện với thất bại, áp lực và giới hạn của chính mình.

Câu chuyện của Hawking là một ví dụ điển hình cho điều đó. Ông không thành công vì sở hữu một trí tuệ "không có giới hạn", ông thành công vì liên tục điều chỉnh bản thân để phù hợp với hoàn cảnh thay đổi. Khi không thể viết tay, ông sử dụng công nghệ; khi không thể nói, ông giao tiếp qua máy tính; khi cơ thể không còn hỗ trợ, ông vẫn duy trì tư duy và tiếp tục nghiên cứu. Chính khả năng thích nghi này mới là yếu tố giúp ông kéo dài hành trình trí tuệ của mình trong suốt nhiều thập kỷ.

Nhiều gia đình đang quá ám ảnh bởi chỉ số IQ và những thành tích ngắn hạn của con trẻ (Ảnh: Sohu)

Đừng chỉ nuôi dưỡng trí thông minh

Trong cách nuôi dạy con, nhiều gia đình vẫn đặt trọng tâm vào việc làm sao để trẻ trở nên "giỏi hơn" theo những tiêu chí dễ nhìn thấy như điểm số, tốc độ học hay số lượng kiến thức tiếp thu được. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào những yếu tố này, rất dễ bỏ qua một năng lực quan trọng hơn nhưng khó đo lường hơn, đó là khả năng đối diện với khó khăn và tiếp tục cố gắng khi mọi thứ không thuận lợi.

Một đứa trẻ có thể học nhanh và đạt thành tích tốt trong giai đoạn đầu, nhưng nếu không được rèn luyện về sự kiên trì và khả năng thích nghi, các em dễ mất phương hướng khi gặp thất bại hoặc khi không còn là người dẫn đầu. Ngược lại, một đứa trẻ được phép sai, được khuyến khích thử lại và được hướng dẫn cách vượt qua khó khăn sẽ hình thành một nền tảng vững chắc hơn, dù xuất phát điểm có thể không nổi bật.

Điều này không có nghĩa là IQ hay năng lực học tập không quan trọng, chỉ là chúng không phải yếu tố duy nhất và càng không phải yếu tố quyết định tất cả. Khi môi trường giáo dục chỉ chú trọng vào kết quả ngắn hạn, rất dễ tạo ra những học sinh giỏi trong hiện tại nhưng thiếu khả năng duy trì và phát triển trong tương lai.

Câu chuyện của Stephen Hawking thường được nhắc đến như một minh chứng cho nghị lực vượt nghịch cảnh, nhưng nếu nhìn sâu hơn, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc ông vượt qua hoàn cảnh mà còn ở cách ông định nghĩa lại khái niệm trí thông minh. Khi trí thông minh được hiểu là khả năng thích nghi thì việc học không còn là cuộc đua xem ai nhanh hơn, nó sẽ trở thành hành trình xem ai có thể tiếp tục đi khi con đường trở nên khó khăn.

Từ góc nhìn đó, việc nuôi dạy một đứa trẻ cũng không nên chỉ dừng lại ở việc giúp trẻ giỏi hơn trong hiện tại. Cha mẹ cần hướng đến việc giúp trẻ có đủ năng lực để đối diện với những thay đổi trong tương lai. Trong hành trình dài đó, thứ quyết định không phải là điểm số hay chỉ số IQ, mà là việc một người có sẵn sàng thay đổi, kiên trì và tiếp tục tiến lên hay không, ngay cả khi mọi thứ không còn thuận lợi như trước.