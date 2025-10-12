Startup Việt cứu nguy ô tô khi lụt: Bán bạt chống ngập biến ô tô thành xuồng, nâng được cả xe bán tải 1.800 kg khiến 4 “cá mập” tranh giành

Mùa mưa lũ luôn là nỗi lo lớn của nhiều chủ xe tại Việt Nam. Ô tô bị ngập đến nắp capo thì động cơ, hút gió sẽ bị ngập. Nếu có mang xe đi khắc phục thì vẫn có thể bị thủy kích. Khi xe đã bị thủy kích thì nhẹ nhất cũng phải “bổ” máy, thay tay biên. Nặng hơn lốc máy bị vỡ, nứt thì phải thay động cơ. Đặc biệt là phần điện sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất vì xe ngấm nước, điện sẽ chập chờn, ẩm mốc sẽ làm đầu dây điện sẽ han gỉ. Các xe đời cao có nhiều tính năng thông minh sẽ càng bị ảnh hưởng.

Thông thường, những chiếc xe bị ngập nước như vậy sẽ vẫn còn mùi hôi của da. Nước vào trong cửa còn có thể ảnh hưởng đến loa, loa nghe sẽ rè rè, tậm tịt nên phải kiểm tra kĩ. Ngoài ra, hệ thống truyền động có thể sẽ bị ảnh hưởng, nước làm gỉ sét khiến xe hoạt động không ổn định. Một số chi tiết như trần xe, tấm ốp đều phải theo tung ra sấy khô, chi tiết nào hỏng phải thay mới khiến chúng nhìn sẽ không đồng bộ…

Nếu xe rơi phải trường hợp chết máy do ngập nước, nước đã vào trong thì buộc phải “bổ” máy, làm lại thì mới chạy được.

Dù các công ty bảo hiểm có thể chi trả một phần chi phí sửa chữa, giá trị xe vẫn có thể giảm từ 30% đến 60% sau mỗi lần ngập.﻿

Trong bối cảnh đó, Covo, một startup chuyên cung cấp bạt chống ngập ô tô, ra đời với tham vọng thay đổi cách người dùng bảo vệ tài sản của mình.

Đồng sáng lập và CEO của Covo, Hà Phước Thành nảy ra ý tưởng khi còn sinh sống tại Mỹ. Chia sẻ trên chương trình Shark Tank mùa 4, , anh Thành cho biết, bạn của anh có những chiếc siêu xe nhưng khi lũ đến thì họ không có cách nào để bảo vệ những chiếc siêu xe này. Anh Thành sửa xe cho họ và bắt đầu nghĩ đến các giải pháp chống ngập cho xe ô tô, anh lập ra công ty Hoa Lộc Thành muốn mang sản phẩm ra thị trường quốc tế đặc biệt là các nước chịu ảnh hưởng lớn của lũ lụt.

Bạt chống ngập Covo được thiết kế như một "túi nổi" bao bọc toàn bộ xe. Khi nước dâng, phần bạt tạo thành lớp phao giữ xe nổi thay vì bị ngập. Theo thử nghiệm của startup, bạt có thể nâng được một chiếc Mitsubishi Triton nặng 1,8 tấn .

Tại thời điểm tham gia gọi vốn trên chương trình năm 2021, mức giá được định từ 4,2 triệu đồng đến 5,3 triệu đồng tùy kích cỡ xe. Khi tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 4, sản phẩm chỉ vừa hoàn thiện nên mới bán được 9 chiếc, nhưng tiềm năng thị trường khiến nhiều nhà đầu tư chú ý.

Xuất hiện tại Shark Tank, anh Hà Phước Thành kêu gọi 1 tỷ đồng cho 10% cổ phần. Dù doanh thu chưa đáng kể, ý tưởng độc đáo giúp thương vụ nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận của các "cá mập".

Shark Đỗ Liên đưa ra lời đề nghị 1 tỷ đồng đổi 45% cổ phần, nhấn mạnh thế mạnh về bảo hiểm để hỗ trợ phân phối sản phẩm. Shark Nguyễn Xuân Phú đánh giá sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa, đề nghị 1 tỷ đồng cho 25% cổ phần.

Shark Phạm Thanh Hưng đề xuất 1 tỷ đồng cho 10% cổ phần và nhận phí nhượng quyền 500.000 đồng/sản phẩm cho 10.000 sản phẩm đầu tiên.

Và Shark Nguyễn Hòa Bình với đề nghị đặc biệt: 1 tỷ đồng, 0% cổ phần, đổi lại thu phí 500.000 đồng/sản phẩm cho đến khi thu hồi vốn và đạt 5 tỷ đồng lợi nhuận, sau đó giảm còn 250.000 đồng/sản phẩm.

Sau nhiều vòng thương lượng, Hà Phước Thành chốt deal với Shark Hưng và mời Shark Liên đồng hành, kỳ vọng mở rộng mô hình kinh doanh bảo hiểm kèm giải pháp bảo vệ ô tô.

Sau khi gọi vốn trên Shark Tank, Covo hiện vẫn đang hoạt động. Tháng 10/2022, Covo công bố đã có đại lý chính thức tại Nhật Bản và Úc, nhắm vào những thị trường thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.