Startup là "tri kỷ cả đời về vốn" của Shark Bình: Thu về gần 100 tỷ trên các sàn TMĐT trong 6 tháng chưa kể TikTok Shop, sẵn sàng nộp đơn xin IPO

Tháng 5/2021, sự xuất hiện của thương hiệu thời trang nam Coolmate trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4 đã thu hút đông đảo chú ý. Sau khi Co-founder & CEO Phạm Chí Nhu ra deal, Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình ngay lập tức đề nghị đầu tư, thậm chí nói rằng ông có thể là "tri kỷ cả đời về vốn" của Coolmate.

"Anh có thể khiến em trở thành startup thương mại điện tử cho nam lớn nhất Đông Nam Á. Anh không những làm em thành triệu phú, mà chúng ta sẽ cùng nhau thành trăm triệu phú", Shark Bình tuyên bố.

Lễ ký kết hợp đồng đầu tư giữa Coolmate và NextTech năm 2021.

"Không có đối thủ" trên các sàn TMĐT trong ngành thời trang nam

Sau một hồi "giằng co", cuối cùng hai bên đồng ý với mức đầu tư 500.000 USD cho 10% cổ phần cộng thêm 2,5% advisory shares (cổ phần tư vấn). 5 ngày bán hàng sau đó, Coolmate đạt mức doanh số bằng cả năm 2019 – năm đầu tiên thành lập.

Chỉ mất 2 tháng để thẩm định, vào tháng 7/2021, NextTech chính thức rót 500.000 USD cho Coolmate, trong khi mùa 4 vẫn đang phát sóng. 4 tháng sau khi lên sóng, Coolmate tiếp tục huy động được thêm 1,1 triệu USD từ hai nhà đầu tư cũ là STIC Ventures và VIC Partners.

Kết thúc năm 2021, Coolmate tăng trưởng gần 4 lần so với mức doanh số 39 tỷ đồng năm 2020. Sang năm 2022, doanh số của thương hiệu này tiếp tục tăng hơn 95% so với năm trước đó. Vào năm 2023 vừa qua, trong lúc thị trường thời trang vẫn gặp nhiều khó khăn, doanh số của Coolmate vẫn giữ được mức tăng trưởng hơn 33% so với năm 2022.

Tính đến tháng 3/2024, Coolmate đã đạt tổng cộng khoảng 1,1 triệu đơn hàng, trong đó sản phẩm chủ đạo là quần lót bán được 3 triệu chiếc trên tổng số 4 triệu sản phẩm bán ra.

Thương hiệu cũng xây dựng được chỗ đứng trong lòng khách hàng nhờ giá tốt, sản phẩm chất lượng, cùng dịch vụ đổi trả miễn phí trong 60 ngày. Theo "Báo cáo Thị Trường Sàn Bán Lẻ Trực Tuyến 6 tháng đầu năm 2024" do Metric công bố mới đây, Coolmate giữ vững vị trí top 1 ở cả BXH thương hiệu và BXH gian hàng ngành thời trang nam.

Theo tổng hợp số liệu thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki và Sendo, Coolmate đạt doanh số 98,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024. Đáng chú ý, mức doanh số của Coolmate cao hơn gấp đôi so với thương hiệu đứng thứ hai là Avocado, bỏ xa phần còn lại của bảng xếp hạng. Thời trang nam là ngành có tổng doanh số cao thứ 5 trên các sàn TMĐT Việt Nam.

Đội ngũ lãnh đạo Coolmate.

Còn theo số liệu Coolmate công bố, trong tháng 5/2024, thương hiệu đạt tổng cộng 138.000 đơn hàng. Trên sàn Shopee, Coolmate tiếp tục giữ vững vị trí top 1 ngành thời trang nam, thu về hơn 3 tỷ đồng chỉ trong ngày hội bán hàng 5/5. Đối với TikTok Shop, Coolmate cũng có chiến dịch ngày 15/5 livestream cùng Hà Linh Official đạt doanh thu 240 triệu đồng, bán hết toàn bộ sản phẩm.

Với những bước tiến vững chắc như vậy, lời hứa có thể biến Coolmate trở thành "startup thương mại điện tử cho nam lớn nhất Đông Nam Á" của Shark Bình không phải không có cơ sở.

Tham vọng hóa "kỳ lân" vào năm 2030

Hồi cuối tháng 3, nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, Coolmate đã công bố tầm nhìn đến 2030 và chiến lược phát triển từ 2025 - 2030. Theo đó, Coolmate đặt mục tiêu đến năm 2030 "trở thành thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng của Việt Nam, dẫn đầu thị trường trong nước và mở rộng ra toàn cầu".

Cụ thể, startup này nhắm đến tăng trưởng doanh thu đạt trung bình 50% mỗi năm, với mục tiêu doanh thu năm 2030 là 500 triệu USD, EBITDA giữ ở mức trên 10%, định giá đạt 1 tỷ USD (startup kỳ lân) vào năm 2030.

Một số định hướng đáng chú ý khác là đa dạng hóa lựa chọn của người tiêu dùng bằng cách bán thêm giày dép & phụ kiện, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung; ra mắt kênh phân phối offline với mô hình mới và hiệu quả hơn mô hình bán lẻ truyền thống.

Về phần "go global", Coolmate sẽ mở rộng vào thị trường Đông Nam Á và Mỹ với doanh thu dự kiến chiếm 30% tổng doanh thu của công ty; đồng thời mở rộng phân khúc khách hàng sang phụ nữ và trẻ em, dự kiến sẽ chiếm 50% doanh thu vào năm 2030. Ngoài ra, Coolmate cũng cam kết đầu tư mạnh mẽ hơn vào đổi mới sản phẩm & tối ưu hóa sản xuất để mang lại một tương lai bền vững.

Coolmate công bố bộ nhận diện thương hiệu mới nhân dịp 5 năm thành lập.

Trước mắt, chiến lược tăng trưởng đến năm 2025 của Coolmate có những điểm đáng chú ý là phát triển đồ Activewear cho nữ vào giữa năm 2025 để đóng góp ít nhất 5% doanh thu của toàn công ty; đưa website bán hàng của Coolmate lọt top 100 trang web được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam, qua đó đóng góp 35% vào tổng doanh số bán hàng của công ty.

Doanh thu của Coolmate dự kiến tăng gấp đôi hàng năm, đạt 26 triệu USD vào năm 2024 và 45 triệu USD vào năm 2025. Tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 43% vào năm 2024 và 45% vào năm 2025. EBITDA ở mức 6% vào năm 2024, và 12% vào năm 2025.

Ngoài ra, Coolmate cho biết sẵn sàng nộp đơn xin IPO tại Việt Nam.