Đâu là doanh nghiệp mà Tập đoàn Vingroup vừa thoái hết vốn?

Theo thông tin công bố ngày 22/7, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong CTCP VinFa. Sau khi chuyển nhượng, VinFa không còn là công ty con của Vingroup.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của quý II/2024, Tập đoàn Vingroup nắm 48,78% cổ phần của VinFa. Giá trị đầu tư dài hạn của Vingroup vào VinFa là 31,6 tỷ đồng.

CTCP VinFa có mã doanh nghiệp số 0110014171. Theo dữ liệu tại Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, VinFa có người đại diện là Trần Kiên Cường. Trụ sở chính của công ty này là ở khu Vinhomes Riverside (Hà Nội). Theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới vào tháng 5/2022, ngành nghề kinh doanh chính của VinFa là kinh doanh về bất động sản. Tại thuyết minh báo cáo tài chính của Vingroup, hoạt động chính của VinFa cũng là kinh doanh bất động sản.

Do đó, VinFa được nhắc đến ở trên không phải là CTCP VinFa, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc, hóa dược và dược phẩm của Vingroup trước đây. Trên thực tế, công ty dược phẩm VinFa của Vingroup đã đổi tên thành CTCP Vin3S vào tháng 12/202, với hoạt động kinh doanh chính là thiết lập trang thông tin điện tử, dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội. Tuy nhiên, Vin3S cũng có cùng địa chỉ về đăng ký kinh doanh với CTCP VinFA (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản).

Vào cuối năm 2018, VinFa đã ghi nhận về việc khai trương của chuỗi 11 nhà thuốc ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Trong ngành dược phẩm, Tập đoàn Vingroup từng có tham vọng lớn khi tiến hành triển khai dự án "Trung tâm nghiên cứu sản xuất thuốc VinFa" ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư là 2.200 tỷ đồng và quy mô giai đoạn 1 gần 10 ha.

Trên thực tế, vào cuối năm 2018, VinFa đã ghi nhận về việc khai trương của chuỗi 11 nhà thuốc ở Hà Nội. Những nhà thuốc này đều nằm ở bên cạnh những cửa hàng tiện lợi WinMart+ ở những khu đô thị và tòa nhà chung cư.

Tuy nhiên, khi bước sang năm 2019, do dồn lực vào dự án xe điện VinFast nên dự án dược phẩm của Vingroup cũng bị thu hẹp dần trong bối cảnh việc cạnh tranh trên thị trường dược phẩm ở Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt, với sự tham gia của nhiều đại gia bán lẻ.

Cụ thể, FPT Retail không ngừng mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu sau khi mua lại vào năm 2017. Đầu năm 2018, Thế Giới Di Động đã mở 7 nhà thuốc An Khang ở TPHCM, trên cơ sở cải tạo nhà thuốc Phúc An Khang cũ. Giữa năm 2019, Nguyễn Kim đã nâng tỷ lệ nắm giữ lên 51% để hoàn tất việc nắm cổ phần chi phối Dược Lâm Đồng.

Vingroup báo lãi hơn 2.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Tập đoàn Vingroup đạt lợi nhuận sau thuế 2.019 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh minh họa

Trước đó, vào tuần trước, Tập đoàn Vingroup công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2024 đạt 65.043 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vingroup trong nửa đầu năm 2024 đạt 2.019 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, tài ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Tập đoàn Vingroup đạt 722.259 tỷ đồng, tăng 8,2% so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Trong nửa đầu năm 2024, với trụ cột công nghệ - công nghiệp, VinFast đã bàn giao 21.747 ô tô điện, đánh dấu mức tăng trưởng 92% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, riêng trong quý II/2024, VinFast đã giao 12.058 xe, tăng 24% so với quý I và 26% so với cùng kỳ năm 2023.

Với khối thương mại dịch vụ, trong 6 tháng đầu năm 2024, Vinhomes tiếp đà khởi sắc của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng 51,5 nghìn tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 118,7 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2024. Ngoài ra, Vinhomes đã tiên phong kiến tạo những tiện ích quy mô nhằm nâng cao giá trị các dự án bất động sản, như ra mắt Phố đi bộ Công viên Vũ Yên, Quảng trường Châu Âu…

Với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl tiếp tục ghi dấu ấn với với tổng số đêm phòng bán trong quý II đạt gần 452 nghìn phòng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Trong quý II/2024, doanh thu của VinWonders và Vinpearl Golf cũng ghi nhận sự tăng trưởng lần lượt 52% và 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Với lĩnh vực giáo dục, Vinschool có thêm 5 cơ sở đạt chứng nhận giám định CIS, nên nâng tổng số cơ sở đạt giám định CIS lên con số 15.

Trong 6 tháng cuối năm, Vingroup cho biết, với việc các chỉ dấu kinh tế vĩ mô tiếp tục hồi phục dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và kinh tế thế giới bắt đầu có những tín hiệu khả quan, tập đoàn kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ diễn biến tích cực ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu.