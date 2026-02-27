Startup công nghệ xe tự lái Wayve huy động 1,2 tỷ USD từ Nvidia, Uber và ba hãng ô tô

Công nghệ xe tự lái của Wayve đã thu hút một nhóm nhà đầu tư đa dạng trong vòng gọi vốn mới trị giá 1,2 tỷ USD, bao gồm ba hãng sản xuất ô tô, các quỹ đầu tư mạo hiểm và tổ chức lớn, cùng các nhà đầu tư quay lại như Microsoft, Nvidia và Uber. Tổng số vốn huy động có thể lên tới 1,5 tỷ USD nhờ thêm 300 triệu USD từ Uber, với điều kiện triển khai robotaxi, bắt đầu tại London.

Dường như ai cũng muốn sở hữu một phần của startup đến từ Anh này, hiện được định giá 8,6 tỷ USD. Vòng gọi vốn cho thấy sự háo hức của Big Tech, các hãng ô tô truyền thống và giới đầu tư trong việc hưởng lợi từ ngành công nghiệp lái xe tự động đang bùng nổ.

Wayve mang đến lựa chọn mà nhà sáng lập kiêm CEO Alex Kendall gọi là “ngược dòng” (contrarian) trong lĩnh vực xe tự hành - ngược dòng cả về cách tiếp cận công nghệ lẫn mô hình kinh doanh.

“Tôi nghĩ bàn cờ công nghệ đã được sắp đặt dựa trên chiến lược mà mỗi công ty lựa chọn, và giờ đây bàn cờ thương mại cũng đang hình thành,” Kendall nói với TechCrunch. “Chúng tôi đã chọn hướng đi rất khác biệt về công nghệ. Chúng tôi là công ty đầu tiên xây dựng mô hình 'deep learning end-to-end' cho xe tự lái và tiên phong trong cách tiếp cận này. Và khi bước sang giai đoạn thương mại hóa, chúng tôi cũng chọn một mô hình kinh doanh khác biệt.”

Thành lập năm 2017, Wayve sử dụng phương pháp phần mềm tự học. Công ty phát triển một lớp phần mềm dựa trên mạng nơ-ron end-to-end, không cần bản đồ độ phân giải cao mà chỉ dùng dữ liệu để “dạy” xe cách lái.

Cách tiếp cận học dựa trên dữ liệu này là nền tảng cho hai sản phẩm: hệ thống hỗ trợ lái xe “eyes on” (người lái vẫn phải quan sát) và hệ thống tự động hoàn toàn “eyes off”, có thể ứng dụng cho robotaxi hoặc xe cá nhân có khả năng tự lái trong một số môi trường nhất định.

Điểm chào bán của Wayve là tính “bất khả tri” (agnostic) của công nghệ - không phụ thuộc vào cảm biến hay bản đồ cụ thể. Phần mềm sẽ thu thập dữ liệu từ bất kỳ cảm biến nào có trên xe và đưa ra quyết định lái xe. Phần mềm của Wayve cũng có thể chạy trên con chip mà các đối tác OEM đã trang bị sẵn trên xe của họ.

Đáng chú ý, một trong những nhà đầu tư là Nvidia đã có quan hệ hợp tác phát triển chặt chẽ với Wayve từ năm 2018. Nền tảng Gen 3 của Wayve, ra mắt mùa thu năm ngoái, sử dụng bộ kit phát triển xe tự hành Nvidia Drive AGX Thor. Gen 3 cho phép Wayve cung cấp hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao “eyes off” và các tính năng Level 4 (hoàn toàn không người lái) hoạt động trên đường phố và cao tốc.

Công nghệ của Wayve có phần tương đồng với cách Tesla tiếp cận xe tự hành, dù mô hình kinh doanh có khác biệt đáng kể.

Wayve không muốn trở thành đơn vị vận hành hệ thống hỗ trợ lái hoặc hệ thống tự động hoàn toàn của mình (khác với Waymo, vốn trực tiếp vận hành phần lớn robotaxi). Công ty cũng không muốn sản xuất xe tích hợp sẵn phần mềm riêng như Tesla. Thay vào đó, Wayve bán “AI hiện thân” (embodied AI) cho các hãng xe và công ty công nghệ như Uber.

Kendall cho rằng đây là mô hình có thị trường tiềm năng lớn nhất, nhưng chỉ khả thi vì Wayve đã xây dựng được AI có thể tổng quát hóa trên nhiều loại phần cứng và môi trường khác nhau.

“Nếu bạn xây dựng hệ thống tự hành phụ thuộc vào một loại cảm biến hay kiến trúc tính toán cụ thể, hoặc phụ thuộc vào bản đồ, thì bạn không thể chọn phương án thứ ba,” ông nói, ám chỉ mô hình kinh doanh mà Wayve lựa chọn.

Nissan và Uber đều là khách hàng của Wayve. Nissan cho biết phần mềm tự lái của startup sẽ được tích hợp để nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao trên xe của hãng từ năm 2027. Trong khi đó, Uber dự kiến triển khai thử nghiệm thương mại các phương tiện trang bị phần mềm Wayve ngay trong năm nay.

Mối quan hệ với Uber dường như sẽ vượt xa một chương trình thử nghiệm. CEO Uber Dara Khosrowshahi cho biết: “Chúng tôi rất tự hào tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Wayve, với kế hoạch triển khai tại hơn 10 thị trường trên toàn cầu. Cách tiếp cận end-to-end mạnh mẽ của Wayve được thiết kế để mở rộng quy mô, đảm bảo an toàn và hiệu quả, và chúng tôi rất hào hứng hợp tác cùng họ trên nhiều OEM và khu vực địa lý.”

Vòng gọi vốn do Eclipse, Balderton và SoftBank Vision Fund 2 dẫn dắt. Các nhà đầu tư mới gồm Ontario Teachers’ Pension Plan, Baillie Gifford, British Business Bank, Icehouse Ventures, Schroders Capital và nhiều nhà đầu tư tổ chức toàn cầu khác.

Ba hãng ô tô toàn cầu Mercedes-Benz, Nissan và Stellantis - đều có kế hoạch sử dụng công nghệ của Wayve - cũng tham gia vòng này. Nvidia, từng tham gia vòng Series C trị giá 1,05 tỷ USD của Wayve, cho biết năm ngoái đang cân nhắc khoản đầu tư chiến lược 500 triệu USD vào vòng gọi vốn mới. Dù Nvidia có tham gia, Kendall không tiết lộ số tiền cụ thể hay liệu có gần mức 500 triệu USD hay không.



