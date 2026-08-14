Starlink không chỉ có một bộ Kit, khác biệt giữa Mini và Standard có thể khiến bạn mua nhầm cả hệ thống

Tưởng mua Starlink là xong, hóa ra bộ Kit mới quyết định bạn có dùng Internet vệ tinh hiệu quả hay không.

Khi nói về Starlink, nhiều người thường chỉ chú ý đến mức giá thuê bao hoặc tốc độ Internet. Thực tế, thứ quyết định cách người dùng trải nghiệm mạng vệ tinh lại nằm ở chính bộ Starlink Kit, gồm anten thu phát, nguồn điện, dây kết nối, thiết bị Wi Fi cùng hệ thống gá lắp. Hiện hai lựa chọn đáng chú ý là Starlink Mini và Standard 4 X, mỗi bộ được sinh ra cho một kiểu nhu cầu hoàn toàn khác nhau.

Starlink Mini là phiên bản khiến Internet vệ tinh trở nên giống một món đồ công nghệ cá nhân hơn. Bộ anten chỉ nặng khoảng 1,1 kg, kích thước 298,5 x 259 x 38,5 mm, tiêu thụ trung bình khoảng 25 đến 40 W. Đáng chú ý, Mini tích hợp luôn Wi Fi bên trong anten, thay vì cần một router riêng như Standard 4 X. Người dùng chỉ cần đặt thiết bị ở vị trí có tầm nhìn thoáng lên bầu trời, cấp nguồn rồi thiết lập thông qua ứng dụng Starlink.

Đây cũng là điểm ít người để ý nhất ở Mini. Thiết bị không chỉ nhỏ hơn Standard mà còn được thiết kế để sử dụng với nguồn DC 12 đến 48 V. Starlink còn hỗ trợ giải pháp cấp nguồn qua USB C Power Delivery 100 W với phụ kiện tương thích. Điều này mở ra khả năng sử dụng Mini với pin di động, hệ thống điện trên ô tô, xe cắm trại hoặc những nơi không có điện lưới ổn định.

Nguồn ảnh: ctmods

Starlink Mini có vùng phủ Wi Fi khoảng 112 m². Con số này đủ cho một căn hộ nhỏ, phòng làm việc hoặc một không gian sử dụng di động, song rõ ràng không được thiết kế để thay thế một hệ thống mạng gia đình lớn. Mini cũng chỉ cần một dây DC dài 15,2 m để kết nối nguồn, trong khi Standard 4 X sử dụng cấu trúc dây và nguồn riêng biệt.

Ở phía đối diện, Standard 4 X hướng đến một vai trò khác. Starlink định vị thiết bị này cho nhu cầu Internet hàng ngày với cường độ cao, gồm streaming, gọi video, chơi game trực tuyến cùng các hoạt động gia đình. Bộ kit đi kèm anten, chân đế, Router 3, dây Starlink dài 15 m, dây nguồn AC và bộ nguồn. Router 3 hỗ trợ Wi Fi 6, có hai cổng Ethernet cùng khả năng kết nối tới 235 thiết bị theo thông số của Starlink.

Standard 4 X cũng lớn hơn đáng kể. Bộ thiết bị có vùng phủ Wi Fi khoảng 297 m², gần gấp ba Mini. Anten sử dụng công nghệ phased array điện tử, cho phép theo dõi vệ tinh mà không cần mô tơ xoay anten. Người dùng chỉ cần căn chỉnh ban đầu theo hướng dẫn trong ứng dụng Starlink, sau đó hệ thống có thể tự duy trì kết nối mà không cần liên tục điều chỉnh bằng tay.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở mức tiêu thụ điện. Standard 4 X tiêu thụ trung bình khoảng 75 đến 100 W tính trên toàn bộ hệ thống, trong khi Mini chỉ khoảng 20 đến 40 W theo thông số hỗ trợ của Starlink. Với một căn nhà có điện lưới, khác biệt này có thể không quá đáng kể. Với người sử dụng pin dự phòng, điện mặt trời hoặc nguồn điện trên xe, đây lại có thể là yếu tố quyết định.

Điều quan trọng là không nên nhìn con số tốc độ tối đa của thiết bị rồi mặc định đó là tốc độ Internet thực tế. Starlink cho biết hiệu năng phụ thuộc vào vị trí, tải mạng, điều kiện sử dụng cùng gói dịch vụ. Tài liệu dịch vụ hiện tại của hãng cũng lưu ý tốc độ công bố không phải mức được đảm bảo liên tục.

Nguồn ảnh: spacetek

Vì vậy, Mini không đơn giản là một bản Standard bị cắt giảm. Nó là một sản phẩm được thiết kế quanh ý tưởng Internet vệ tinh di động, tiết kiệm điện và triển khai nhanh. Standard 4 X lại giống một hệ thống Internet gia đình hoàn chỉnh hơn, với anten lớn hơn, router riêng, vùng phủ rộng hơn cùng khả năng phục vụ nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Nếu phải chọn, Mini phù hợp với người cần Internet tại nơi hạ tầng mạng yếu, thường xuyên di chuyển hoặc muốn có một đường truyền dự phòng có thể mang theo. Standard 4 X hợp lý hơn với người muốn biến Starlink thành đường truyền Internet chính cho một căn nhà, văn phòng hoặc địa điểm cố định.

Đây cũng là khác biệt quan trọng nhất giữa hai bộ Starlink Kit. Câu hỏi không đơn giản là bộ nào nhanh hơn, mà là người dùng đang cần một đường truyền Internet cố định trên mái nhà hay một chiếc Internet vệ tinh có thể bỏ vào xe rồi mang đi.