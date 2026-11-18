Với mong muốn ghi nhận sự đồng hành và gia tăng giá trị cho người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ, SPX Express (SPX) triển khai chương trình Khách hàng thân thiết với cơ chế tích lũy điểm và quyền lợi ưu đãi đa dạng.

Mở rộng quyền lợi, gia tăng gắn kết cùng người dùng

Chương trình Khách hàng thân thiết của SPX mang đến thêm nhiều quyền lợi thiết thực cho người dùng, đặc biệt là nhà bán hàng với cơ chế tham gia đơn giản gồm ba bước: Gửi hàng - Tích điểm - Đổi quà. Theo đó, nhà bán hàng có thể tích lũy điểm từ hoạt động gửi hàng và hoàn thành các nhiệm vụ như điểm danh hàng ngày, tạo đơn mỗi ngày, duy trì tần suất lên đơn theo tháng hay thúc đẩy tăng trưởng đơn hàng để quy đổi thành những phần quà và ưu đãi hấp dẫn.

Chương trình được thiết kế với bốn hạng thành viên gồm Thành viên, Bạc, Vàng và Kim Cương, đi kèm các nhóm quyền lợi tương ứng. Tùy theo hạng thành viên, nhà bán có thể tận hưởng nhiều đặc quyền từ ưu đãi phí vận chuyển, mã giảm giá, hoàn điểm, đến các giải pháp tài chính và vận hành. Bên cạnh đó, điểm thưởng tích lũy còn có thể được quy đổi thành voucher từ các thương hiệu đối tác thuộc nhiều lĩnh vực như ăn uống, di chuyển, mua sắm, viễn thông…

Mô hình tích điểm này giúp mỗi đơn hàng gửi đi không chỉ dừng lại ở dịch vụ vận chuyển, mà còn mang lại thêm nhiều giá trị thiết thực, tạo nền tảng để SPX đồng hành lâu dài cùng người dùng, nhà bán.

Chương trình Khách hàng thân thiết góp phần tăng cường kết nối và nâng cao mức độ tương tác giữa SPX và nhà bán hàng.

Điểm nhấn Siêu hội thành viên SPX ngày 20 hàng tháng

Một trong những điểm nhấn của chương trình Khách hàng thân thiết là Siêu hội thành viên SPX diễn ra vào ngày 20 hàng tháng, với loạt ưu đãi đặc biệt dành cho nhà bán hàng như nhân đôi điểm thưởng, săn voucher chỉ bằng 0 điểm, hay mã giảm 50% phí vận chuyển (tối đa 11.000 đồng, số lượng có hạn). Nhờ vậy, ngày Siêu hội thành viên SPX trở thành dịp để nhà bán hàng tận dụng thêm quyền lợi thành viên, gia tăng điểm thưởng và tiếp cận nhiều ưu đãi thiết thực.

Đặc biệt trong ngày Siêu hội thành viên 20/11 sắp tới, SPX còn triển khai thêm hàng loạt hoạt động hấp dẫn. Cụ thể, nhà bán hàng có thể nhân đôi ưu đãi hoàn điểm đến 4% (tối đa 2 triệu điểm), nhân đôi điểm tích lũy với các hoạt động điểm danh và tạo đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng kho voucher đa dạng từ các thương hiệu đối tác như Highlands Coffee, Starbucks, WinMart, Bách Hóa Xanh, GO!… phù hợp với nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng ngày. Đặc biệt, vào các khung giờ 9h, 12h, 15h và 18h, nhà bán hàng còn có cơ hội đổi nhiều ưu đãi chỉ với 0 điểm, bao gồm voucher đồng giá phí vận chuyển 11.000 đồng và voucher mua sắm trị giá 50.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng từ thương hiệu đối tác (số lượng có hạn). Với những quyền lợi này, nhà bán hàng có thể chủ động lên đơn trong dịp 20/11 để vừa thúc đẩy hoạt động kinh doanh, vừa tiết kiệm chi phí giao nhận và tối ưu đặc quyền thành viên.

Thông qua chương trình Khách hàng thân thiết và Siêu hội thành viên, SPX tiếp tục nỗ lực mang đến giá trị gia tăng trong mỗi trải nghiệm giao nhận, hướng đến việc trở thành đối tác đáng tin cậy, luôn thấu hiểu và đồng hành cùng người dùng và nhà bán hàng.

Ưu đãi gửi hàng cùng SPX trong tháng 11/2026

Trong tháng 11/2026, SPX triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc, bao gồm ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho tất cả các nhà bán và chương trình giá dùng thử 11.000 đồng cho nhà bán mới. Các ưu đãi áp dụng theo thể lệ cụ thể của từng chương trình, xem thêm tại đây.

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