Sputnik và mật mã mà người Mỹ không thể giải mã được

Vào đầu những năm 1950, các chuyến bay của máy bay do thám Lockheed U-2 qua Liên Xô đã cung cấp thông tin tình báo rằng Mỹ có lợi thế về năng lực hạt nhân. Tuy nhiên, các nghiên cứu được thực hiện từ năm 1955 đến năm 1961 cho thấy Liên Xô đang đào tạo số lượng nhà khoa học nhiều gấp hai đến ba lần mỗi năm so với Hoa Kỳ. Việc phóng thành công Sputnik 1 cho thấy Liên Xô đã đạt được bước nhảy vọt đáng kể về công nghệ, được hiểu là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ, thúc đẩy Hoa Kỳ tăng cường đầu tư liên bang vào nghiên cứu và phát triển, giáo dục và An ninh quốc gia.