Các vệ tinh quỹ đạo thấp thuộc hệ thống Starlink của Công ty SpaceX dưới quyền sở hữu của tỷ phú Elon Musk có thời hạn sử dụng khá ngắn.

Theo một báo cáo gửi cho FCC - Cơ quan quản lý liên bang của Mỹ, Công ty SpaceX đã cho ngừng hoạt động 260 vệ tinh của mình từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 5 năm nay. Hơn nữa, ít nhất 349 vệ tinh khác đã bị loại bỏ trong cùng thời gian và hiện đang chờ được xử lý.

Quá trình này được quy định rất nghiêm ngặt: Tuổi thọ của các vệ tinh Starlink không quá 5 năm. Sau thời gian này, chúng phải được thay thế bằng những vệ tinh tiên tiến hơn về công nghệ.

Khi một vệ tinh đạt đến cuối vòng đời, nó sẽ sử dụng nhiên liệu còn lại để quay trở lại bầu khí quyển, nơi nó được thiết kế để bốc cháy hoàn toàn. Hiện tại có hơn 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo và việc duy trì chức năng của mạng lưới đòi hỏi phải liên tục loại bỏ các vệ tinh cũ.

Ví dụ, ít nhất 472 vệ tinh đã bị ngừng hoạt động trong 6 tháng qua. Cam kết thường xuyên thay thế vệ tinh cho thấy sự nâng cấp liên tục phần cứng của mạng lưới.

Công ty đang nỗ lực tạo ra những vệ tinh mạnh mẽ hơn và triển khai các dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu cao. SpaceX cũng đang xây dựng một cơ sở sản xuất vệ tinh quy mô lớn, dự kiến đến cuối năm 2027 sẽ có khả năng triển khai ít nhất 1 gigawatt công suất tính toán mỗi năm.

SpaceX liên tục thay thế những vệ tinh Starlink của mình.

SpaceX đã lên kế hoạch phóng khoảng 42.000 vệ tinh vào không gian và đã nhận được sự chấp thuận của FCC để triển khai thêm 7.500 vệ tinh thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, tốc độ ngừng hoạt động đang bắt đầu thu hút sự chú ý.

Đại diện SpaceX tuyên bố các vệ tinh của họ bốc cháy hoàn toàn khi tiếp xúc với bầu khí quyển mà không tạo ra mảnh vỡ, nhưng các nhà nghiên cứu lo ngại về tác động của nhiều lần đốt cháy đối với môi trường vũ trụ.

Cho đến nay, các vệ tinh phần lớn được miễn trừ khỏi sự giám sát về môi trường: Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) theo truyền thống đã tránh các yêu cầu như vậy, một phần vì lo ngại rằng chúng sẽ làm chậm sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ.

Hiện tại, các chuyên gia của ủy ban đang xem xét ý tưởng chính thức miễn trừ các hoạt động vũ trụ khỏi luật điều chỉnh chính sách môi trường của Mỹ, lập luận rằng chúng cấu thành "hoạt động ngoài lãnh thổ" với những tác động nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Mỹ.

Tuy nhiên đề xuất này vẫn chưa được thông qua.