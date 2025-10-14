HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
SpaceX phóng tên lửa lớn nhất lịch sử lên vũ trụ

Bình Giang |

Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa phóng một tên lửa Starship khổng lồ trong chuyến bay thử nghiệm, với kế hoạch thực hiện chuyến bay nửa vòng trái đất và phóng các vệ tinh mô phỏng.

Đêm 13/10 (giờ Mỹ), Starship — tên lửa lớn nhất và mạnh nhất từng được chế tạo — gầm rú trên bầu trời đêm từ mũi phía nam của bang Texas. Tên lửa đẩy tách ra và tiến vào Vịnh Mexico theo đúng kế hoạch, lướt nhẹ trên không gian trước khi đáp xuống Ấn Độ Dương.

SpaceX phóng tên lửa lớn nhất lịch sử lên vũ trụ- Ảnh 1.

SpaceX phóng tên lửa lớn nhất lịch sử lên vũ trụ- Ảnh 2.

SpaceX phóng tên lửa lớn nhất lịch sử lên vũ trụ- Ảnh 3.

SpaceX phóng tên lửa lớn nhất lịch sử lên vũ trụ- Ảnh 4.

Hình ảnh tên lửa Starship được phóng lên từ Texas ngày 13/10. (Ảnh: AP)

Đây là chuyến bay thử nghiệm lần thứ 11 của tên lửa mà tỷ phú Elon Musk dự định sử dụng để đưa người lên sao Hỏa. Mục tiêu gần hơn là kế hoạch của NASA để đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào cuối thập kỷ này.

Thay vì ở lại bên trong trung tâm kiểm soát phóng như thường lệ, ông Musk cho biết lần đầu tiên ông sẽ ra ngoài để quan sát "trực quan hơn nhiều".

Chuyến bay thử nghiệm hồi tháng 8 đã thành công sau một loạt sự cố nổ và cũng đi theo lộ trình tương tự.

SpaceX thiết kế một loạt bài kiểm tra trong quá trình tàu vũ trụ bay qua Ấn Độ Dương để luyện tập cho nhiệm vụ trở lại địa điểm phóng trong tương lai.

Giống như trước đây, Starship mang theo 8 vệ tinh mô phỏng Starlink của SpaceX. Toàn bộ chuyến bay kéo dài hơn 1 giờ, xuất phát từ cảng Starbase gần biên giới Mexico.

SpaceX đang cải tạo trạm phóng Cape Canaveral để phù hợp với Starship, ngoài các tên lửa Falcon nhỏ hơn được sử dụng để vận chuyển phi hành gia và vật tư lên Trạm Vũ trụ quốc tế cho NASA.

