SpaceX chi 2,8 tỷ USD mua turbine khí cho trung tâm dữ liệu AI

SpaceX đã cam kết chi hơn 2,8 tỷ USD trong những tháng gần đây để mua turbine khí, nhằm cấp điện cho các trung tâm dữ liệu phục vụ đơn vị trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk.

Khoản đầu tư này được công bố trong một hồ sơ quản lý mới đây, cho thấy SpaceX tiếp tục đặt cược vào turbine khí, bất chấp việc sử dụng các thiết bị này từng làm dấy lên khiếu nại của người dân, một vụ kiện và các cuộc xem xét từ cơ quan quản lý về nguy cơ phát thải carbon cũng như khả năng né tránh yêu cầu môi trường.

Trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu bùng nổ tại Mỹ, thiếu điện đang trở thành rào cản lớn. Các turbine khí di động, tức máy phát điện chạy bằng khí đốt có thể hoạt động mà không cần lấy điện từ lưới điện, được xem là giải pháp nhanh và tạm thời trong lúc chờ các nguồn cung năng lượng ổn định hơn.

Ngoài hoạt động phóng tên lửa và cung cấp Internet vệ tinh, SpaceX còn sở hữu xAI, đơn vị phát triển chatbot Grok. Để hỗ trợ Grok và các dự án trí tuệ nhân tạo khác, xAI đang vận hành 2 trung tâm dữ liệu mang tên Colossus 1 ở Memphis, bang Tennessee, và Colossus 2 ở Southaven, bang Mississippi.

Theo hồ sơ chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, SpaceX đã đồng ý mua 805 triệu USD turbine từ một công ty không nêu tên trong giai đoạn đến năm 2029. Cuối tháng 4, công ty của ông Musk tiếp tục đạt thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD để mua turbine khí di động và các thiết bị liên quan từ một nhà cung cấp khác. Thỏa thuận này vẫn đang chờ hoàn tất.

Tuần trước, WIRED cho biết 19 turbine di động mới đã được bổ sung tại Colossus 2 trong 2 tháng qua, nâng tổng số thiết bị tại đây lên 46. Theo quy định được nêu trong bài, turbine di động có thể hoạt động trong 1 năm mà không cần giấy phép không khí sạch, điều SpaceX đã tận dụng.

Một số turbine được lắp thêm sau khi Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) và các nhóm vận động khác kiện xAI, cáo buộc công ty vận hành 27 turbine khí mà không có giấy phép phù hợp, gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng và khí hậu.

Tính đến tháng 3, SpaceX có đủ máy chủ tại 2 trung tâm dữ liệu để sử dụng khoảng 1 gigawatt điện, tương đương mức tiêu thụ của một thành phố lớn ở Mỹ. Công ty dự kiến tiếp tục mở rộng, qua đó làm tăng nhu cầu điện trong thời gian tới.