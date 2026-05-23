Giá vàng tiếp tục giảm mạnh, người vừa mua hôm qua đã lỗ

Giá vàng trong nước đang giảm mạnh. Ảnh minh họa

Tính đến hơn 10h30’ sáng nay (23/5), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương ứng giảm 500.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày hôm qua. Đây cũng chính là mức giá thấp nhất trong tuần qua.

Tương tự, những thương hiệu lớn kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý... cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức giá này.

Vàng nhẫn cũng cùng chiều với vàng miếng. Cụ thể, các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, DOJI… niêm yết ở mức giấ từ 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là giảm 500.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày hôm qua.

So với thời điểm đầu năm nay, giá vàng đã giảm gần 29 triệu đồng/lượng, đánh dấu mức giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay.﻿

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 10h sáng nay.

Sở dĩ giá vàng trong nước giảm liên tiếp là do đang bám sát với xu hướng của giá vàng thế giới.

Cùng thời điểm trên, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức giá 4.508 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với cùng thời điểm sáng 22/5. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới hiện có giá khoảng 143,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới là khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng sụt giảm liên tiếp?

Giá vàng thế giới đang giảm. Ảnh: Shutterstock

Theo các chuyên gia, giá vàng giảm liên tiếp trong mấy ngày qua là do được thúc đẩy bởi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, kết hợp với sức mạnh của đồng USD. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Trên thực tế, mặc dù eo biển Hormuz vẫn được coi là điểm nóng rủi ro năng lượng toàn cầu, nhưng những tín hiệu tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran đã phần nào làm dịt bớt lo ngại.

Thế nhưng, các chuyên gia phân tích, do những bất đồng lớn về chương trình làm giàu uranium, cũng như quyền kiểm soát eo biển vẫn còn tổn tại, nên khiến giá dầu thô tiếp tục biến động mạnh. Thực tế là giá dầu thô có lúc chạm mức 98,25 USD/thùng.

Bên cạnh đó, sự gia tăng của giá năng lượng hỗ trỡ kỳ vọng lạm phát. Việc này làm giảm vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Các chuyên gia phân tích, áp lực lớn nhất đối với thị trường vàng thế giới hiện nay đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn so với dự kiến. Theo đó, các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ chưa hạ nhiệt rõ rệt.

Theo Thống đốc Fed Christopher Waller, cú sốc năng lượng từ Trung Đông đang khiến Fed phải tập trung nhiều hơn vào rủi ro lạm phát, đồng thời sẵn sàng cân nhắc tăng lãi suất nếu kỳ vọng lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát.

Những phát biểu trên được cho là đã hỗ trợ đà tăng của đồng USD và gây áp lực lên vàng. Mặt khác, trên thị trường tài chính, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4,6%. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội đối với nhà đầu tư nắm giữ vàng.

Theo các chuyên gia, những yếu tố hiện tại cho thấy, căng thẳng địa chính trị vẫn tồn tại, đồng USD mạnh đang chiếm ưu thế, khiến cho giá vàng khó giữ được đà tăng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi như diễn biến đàm phán Mỹ - Iran trong những ngày tới để tiến hành dự đoán xu hướng của giá vàng.