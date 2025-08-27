Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của công ty - ông Michael Nichols, đã thông báo điều này. Hai tuần sau khi thực hiện thành công sứ mệnh Starlink G10-20 với việc phóng một nhóm vệ tinh mới, SpaceX đã thử nghiệm một nguyên mẫu hệ thống liên lạc không gian mới, được gọi là "tia laser mini".

Một tính năng quan trọng của module mới này là khả năng giao tiếp với các vệ tinh và trạm vũ trụ của bên thứ ba. Mặc dù nguyên lý truyền dữ liệu bằng laser không phải là mới, nhưng điểm đặc biệt của công nghệ này nằm ở khả năng kết nối sản phẩm từ các công ty khác với mạng Starlink tốc độ cao.

Trước đây Starlink chỉ sử dụng giao tiếp laser trong mạng lưới của mình, và đã triển khai công nghệ này vào năm 2023 trên các vệ tinh mini V2.

Công nghệ trên cho phép giao tiếp trực tiếp giữa các vệ tinh và tạo ra một mạng lưới đặc biệt, giảm sự phụ thuộc vào các trạm mặt đất và cung cấp vùng phủ sóng toàn cầu, ngay cả trên các đại dương hoặc vùng cực.

Bằng cách mở mạng lưới này cho vệ tinh của bên thứ ba, SpaceX có thể cung cấp dịch vụ "internet không gian" mà không cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng riêng cho các nhà khai thác quỹ đạo khác như NASA, đồng thời mở ra nhiều khả năng giao tiếp với tàu vũ trụ trong không gian sâu thẳm.

SpaceX mở ra cuộc cách mạng về "internet vũ trụ".

Theo nhà phát triển, hệ thống được giới thiệu có khả năng cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên đến 25 Gbit/giây ở khoảng cách lên đến 4.000 km. Việc triển khai và đánh giá được trình bày trong video đã khẳng định khả năng của nó.

Có lẽ trong tương lai gần, SpaceX sẽ bắt đầu phóng các vệ tinh mới với hệ thống liên lạc laser vào quỹ đạo, đóng vai trò là thiết bị đầu cuối để "nhập" tàu vũ trụ của bên thứ ba vào mạng lưới hiện đã có hơn 8.000 vệ tinh.

Trước đó, Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã ký hợp đồng với SpaceX để tạo ra hệ thống liên lạc vệ tinh chính phủ mới - MILNET - một mạng lưới gồm hơn 480 vệ tinh được đặt trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp nhằm cung cấp thông tin liên lạc cho Quân đội Mỹ.

Kiến trúc hệ thống mới hình dung một cụm phi tập trung, không có nút giao tiếp và liên lạc trực tiếp với nhau. Trong tương lai, các vệ tinh này sẽ trở thành một phần của "mạng lưới lai" - một hệ thống toàn cầu gồm các vệ tinh thương mại và quân sự của Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra SpaceX là một trong những ứng cử viên chính trong việc tạo ra thành phần không gian cho lá chắn chống tên lửa Golden Dome, được thiết kế để phát hiện sớm và đánh chặn tên lửa liên lục địa.

Vì vậy khi phát triển các mạng lưới vệ tinh cho nhiều mục đích khác nhau, công nghệ giao tiếp với thiết bị của bên thứ ba có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai.