Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, SpaceSpeakers chính thức giới thiệu album ANTI GENRE với 10 ca khúc, quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc hai thế hệ OG và YG.

Không chỉ là dự án âm nhạc mang tinh thần phá bỏ giới hạn thể loại, sản phẩm còn mở màn cho KOSMIK Live Concert In Hanoi, đánh dấu cuộc hội ngộ đáng chú ý của nhóm sau 4 năm kể từ concert năm 2022.

Ý tưởng chủ đạo của ANTI GENRE xuất phát từ chính tên gọi SpaceSpeakers (Loa Không Gian). Trong cách xây dựng dự án, mỗi nghệ sĩ được ví như một tần số âm thanh độc lập, mang theo cá tính, phong cách và dấu ấn riêng. Thay vì cố gắng tạo ra một màu sắc chung cho toàn bộ album, SpaceSpeakers lựa chọn đặt những cá tính khác biệt cạnh nhau, từ đó tạo nên các màn kết hợp mới mẻ.

Tối 19/11, SpaceSpeakers chính thức phát hành album ANTI GENRE

Thông qua tên gọi ANTI GENRE, nhóm cũng gửi gắm quan điểm rằng âm nhạc không nhất thiết phải nằm trong những giới hạn cố định của một dòng nhạc nhất định. Một nghệ sĩ hoàn toàn có thể thử nghiệm, kết hợp nhiều phong cách mà vẫn bảo toàn bản sắc riêng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được thể hiện trong 10 sản phẩm của album.

Danh sách ca khúc gồm Era XV, Black Star, Here We Go, Love Ya, Ở Nhà Một Mình, Dream Of A Lonely Man, Không Xi Nhê, Bae G9, Đông Sang và Black Turquoise. Các bài hát khai thác nhiều thể loại khác nhau, từ Dubstep, Trap, Hip-hop đến Funk, Disco, Pop, Rock, R&B và Instrumental. Mỗi sản phẩm có cách thể hiện riêng nhưng vẫn nằm trong một tổng thể thống nhất, tạo nên bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc.

Một trong những điểm nhấn của ANTI GENRE là sự góp mặt của cả hai thế hệ nghệ sĩ trong hệ sinh thái SpaceSpeakers. Bên cạnh những thành viên OG thuộc thế hệ đầu, album còn có sự tham gia của YG (Young Generation) – lớp nghệ sĩ trẻ thuộc SS Label.

ANTI GENRE là sự góp mặt của gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ OG đời đầu cùng thế hệ YG trực thuộc SS Label

Dàn nghệ sĩ góp mặt có những cái tên quen thuộc như Touliver, SOOBIN, Binz, Rhymastic (YC), SlimV, Cường Seven, Kimmese, Triple D, Kiên Ứng cùng các gương mặt trẻ APJ, $A Milo, Hà Trà Đá, Kodeine, Monotape, Bikay, LEZII, Sugi, Wishty Eazy, Stillad...

So với KOSMIK 2022, dự án lần này quy tụ đông đảo thành viên hơn, tạo nên sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những nghệ sĩ đi trước và nguồn năng lượng mới từ thế hệ kế cận. Qua đó, SpaceSpeakers không chỉ giới thiệu những màu sắc âm nhạc khác nhau mà còn cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ trong hành trình phát triển của tập thể.

Ở khâu sản xuất, Touliver giữ vai trò Giám đốc sản xuất album. Toàn bộ quá trình Mix & Master được triển khai theo quy trình khép kín tại SS Label, với sự tham gia của đội ngũ producer thuộc đơn vị. Đây cũng là những nhân sự từng có kinh nghiệm thực hiện âm nhạc cho nhiều sân khấu và concert quy mô lớn.

Phần hình ảnh của ANTI GENRE cũng được đầu tư đồng bộ. Touliver và Kiên Ứng cùng đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo, lựa chọn cách tiếp cận khác biệt thay vì sử dụng đồ họa 3D vốn quen thuộc trong các sản phẩm âm nhạc. Theo đó, ê-kíp thực hiện những set quay riêng cho từng ca khúc, nhằm xây dựng không gian hình ảnh phù hợp với cá tính và phong cách của mỗi nghệ sĩ.

Sau khi giới thiệu MV Không Xi Nhê trước đó, ngày 19/11/2026, SpaceSpeakers tiếp tục phát hành MV Black Star cùng 8 visualizer dành cho những ca khúc còn lại. Việc ra mắt đồng thời các sản phẩm hình ảnh với album giúp hoàn thiện trải nghiệm nghe nhìn, đồng thời thể hiện rõ hơn tinh thần và màu sắc riêng của từng bài hát.

Với ANTI GENRE, SpaceSpeakers không chỉ đánh dấu cột mốc 15 năm thành lập bằng một album quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ mà còn tạo bước khởi động cho hoạt động tiếp theo của nhóm. Dự án được xem là sản phẩm mở đường cho KOSMIK Live Concert In Hanoi – sự kiện đánh dấu màn hội ngộ quy mô lớn của các thành viên sau 4 năm kể từ KOSMIK 2022.

Sự trở lại này tiếp tục nối dài hành trình của SpaceSpeakers, đồng thời đưa những cá tính âm nhạc thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trong một dự án chung. Từ tinh thần ANTI GENRE đến sân khấu KOSMIK sắp tới, nhóm cho thấy định hướng kết nối những màu sắc riêng biệt để tạo nên một không gian âm nhạc đa dạng.