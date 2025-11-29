Soprano Nguyễn Bích Thủy về Việt Nam ra mắt sách: Phải đánh đổi hạnh phúc gia đình vì đam mê ca hát

Soprano Nguyễn Bích Thủy (sinh năm 1978) là một trong những giọng soprano tiêu biểu của opera Việt Nam. Chị được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn kinh điển và những đóng góp chuyên môn sâu sắc cho nghệ thuật thanh nhạc cổ điển trong nước.

Năm 2002, chị đoạt giải nhất cuộc thi Opera quốc tế tại Bangkok - cột mốc quan trọng đánh dấu sự nghiệp. Sau đó chị nhận học bổng học thạc sĩ biểu diễn opera tại Korea National University of Arts (Hà Quốc), tốt nghiệp năm 2008.

Soprano Nguyễn Bích Thủy chia sẻ về cuốn sách tại sự kiện ra mắt ở TPHCM.

Năm 2009, chị tiếp tục nhận học bổng ASEA-UNINET của Đại học Âm nhạc và Biểu diễn nghệ thuật Vienna (Áo), mở ra chặng đường học tập và biểu diễn tại cái nôi của opera thế giới. Chị từng được báo giới ca ngợi là "Niềm hy vọng của opera Việt Nam" khi lịch diễn dày đặc từ Việt Nam đến châu Âu.

Hiện nay Nguyễn Bích Thủy sinh sống và làm việc tại Áo, nhưng vẫn thường xuyên về nước giảng dạy, biểu diễn và góp phần truyền bá opera tại Việt Nam.

Sáng ngày 28/11, nữ nghệ sĩ đã có buổi giới thiệu ra mắt cuốn sách "Khoa học & Nghệ thuật ca hát" tại TPHCM. Cuốn sách là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn của Nguyễn Bích Thủy tại các môi trường nghệ thuật quốc tế.

Tác phẩm cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện về sinh lý giọng hát, kỹ thuật hơi thở, khẩu hình, cộng hưởng, đồng thời kết hợp các yếu tố nghệ thuật như biểu cảm, phong cách sân khấu, phương pháp luyện tập và tư duy nghề nghiệp.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu tham khảo chuẩn mực cho sinh viên, giảng viên thanh nhạc và những người yêu thích opera tại Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ cho biết, chị đã phải đánh đổi hạnh phúc gia đình để theo đuổi đam mê của mình.

Tại buổi họp báo ra mắt sách, khi được hỏi có tiếc nuối gì khi rời Việt Nam để sang nước ngoài sống và làm việc không?

Nữ nghệ sĩ nói: " Tôi tiếc nuối về phạm trù cá nhân chứ không về vị thế hay những cái mình nhận được. Bởi nếu mình xác định được thì sẽ không bao giờ tiến lên, mà chỉ nắm lấy cái mình muốn và khi có được thì mình sẽ dừng lại ở đấy.

Bản thân tôi nghĩ, cái gì đến đều là cái cần phải như vậy. Những cái tôi tạo ra hôm nay được tạo nên từ những thứ tôi phải chấp nhận buông ra.

Mọi người vẫn bảo, nếu tôi ở lại thì chắc đã là trưởng khoa, phó giám đốc, lãnh đạo gì đó. Nhưng tôi làm nghệ thuật thì cái đầu tiên tôi được chính là cách tôi làm nghệ thuật. Tôi không làm nghệ thuật để được lãnh đạo cái gì đó. Nó không phải là mục đích của tôi.

Cái tôi tiếc nuối chính là chuyện cá nhân. Đó chính là, khi tôi muốn đến với cái tôi hướng tới thì phải buông cái tôi đang có, là phải buông gia đình. Tôi không đưa được cả gia đình cùng đi tới nơi mà tôi thấy nó tốt đẹp và phù hợp với tôi như vậy.

Nhưng đó là với cá nhân tôi thôi, còn gia đình, người thân thì đó không phải là cái mà mọi người hướng tới nên tôi phải lựa chọn. Thời điểm đó, tôi chọn đam mê của mình. Ai cũng có một thời tuổi trẻ. Tôi không muốn dừng lại ở đó. Tôi muốn cống hiến cho âm nhạc. Và cuốn sách này cũng là một cách mà tôi cống hiến ".