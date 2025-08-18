Soobin xác nhận thông tin bị đánh

Trong livestream mới nhất, Soobin (TXT) tiết lộ rằng anh và thành viên cùng nhóm Taehyun thường bị đánh đập khi còn là thực tập sinh. Đây là hình phạt khi họ không nhảy tốt. Khi còn là học sinh cấp 2 và mới vào công ty Big Hit Entertainment được 2 tuần, các thực tập sinh được yêu cầu nhảy ca khúc Mansae của SEVENTEEN. Taehyun thú nhận rằng lúc đó anh rất sợ hãi.

Soobin kể tiếp: "Đúng vậy, Taehyun nói không sai đâu, tập bài này rất đáng sợ. Khi đó bọn mình mới tập nhảy được 1-2 tuần, còn rất nhỏ, chỉ là học sinh lớp 8 và lớp 10, đến dang tay còn chưa thẳng nổi. Vũ đạo SEVENTEEN thì cực kỳ khó mà bọn mình bất ngờ bị bắt nhảy. Giáo viên không dạy, chỉ bảo tự xem video, thế là chúng mình phải chỉnh xuống tốc độ 0,5 để học. Động tác quá khó, rõ ràng không thể nhảy tốt được".

Taehyun thở dài: "Nhưng nhờ có các anh ở đó mà em bị đánh ít hơn chút". Soobin buồn bã gật đầu: "Ừ, cuối cùng thì Taehyun cũng nói ra rồi. Đúng là lúc đó bọn mình bị đánh. Dù nhảy tệ nhưng có người khác tệ hơn, nên 2 đứa bị đánh nhẹ hơn 1 chút". Cuối cùng, 2 thành viên "em trai BTS" trấn an fan rằng đó đã là chuyện cũ, giờ đây không còn hình phạt đánh đập cho thực tập sinh nữa.

Soobin buồn bã kể về những tháng ngày thực tập sinh bị đánh đập

Lời thú nhận đau lòng của 2 thành viên TXT về những ngày tháng thực tập kinh hoàng khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ. Trên mạng xã hội, HYBE Labels nhận về "mưa gạch đá" vì cách đối xử tệ bạc với thực tập sinh. Điều này càng không thể chấp nhận được khi các thực tập sinh đều còn rất nhỏ tuổi, hầu hết phải xa gia đình và không có chỗ dựa.

"Đánh bất kỳ ai cũng sai, nhưng đánh những đứa trẻ đang xa gia đình, những đứa trẻ trực tiếp lớn lên sự chăm sóc và trách nhiệm của công ty là quá độc ác rồi. Tôi sôi cả máu. Tôi hy vọng những kẻ đó sẽ không còn lạm quyền nữa", "Họ bắt những đứa trẻ 13, 15 tuổi mới chỉ thực tập 2 tuần nhảy vũ đạo khó nhằn đó, đây là mức độ bạo hành kinh khủng", "Trẻ con bị người lớn đánh, chỉ nghĩ đến đã thấy kinh khủng rồi", "HYBE Labels vẫn luôn độc ác và vô dụng như vậy. Công ty này sẽ phải trả giá"... cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích công ty chủ quản của TXT.

Fan bức xúc chỉ trích HYBE LABELS vì cách đối xử tệ bạc với TXT

Trở thành idol Kpop là ước mơ của hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang và sân khấu lấp lánh, con đường để trở thành thực tập sinh và debut vô cùng chông gai và đầy rẫy khó khăn. Đầu tiên, các thực tập sinh phải trải qua lịch tập luyện khắc nghiệt. Các thực tập sinh phải trải qua một lịch trình tập luyện dày đặc và khắc nghiệt đến không tưởng. Mỗi ngày, họ dành hàng chục giờ để luyện tập vũ đạo, thanh nhạc và rap. Một ngày của họ thường bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào đêm muộn, đôi khi là cả đêm. Việc thiếu ngủ và ăn uống không đủ chất là điều phổ biến.

Các thực tập sinh còn phải chịu áp lực về thể hình. Các công ty giải trí có những tiêu chuẩn rất khắt khe về ngoại hình. Thực tập sinh phải tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để duy trì cân nặng lý tưởng. Việc bị giám sát cân nặng thường xuyên gây ra áp lực tâm lý lớn, dẫn đến nhiều trường hợp bị rối loạn ăn uống.

Môi trường thực tập sinh là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người cùng chiến đấu cho một vài suất debut ít ỏi. Thực tập sinh có thể bị loại bất cứ lúc nào nếu không đạt được tiến bộ. Điều này tạo ra một áp lực tâm lý khủng khiếp, khiến họ luôn phải sống trong lo sợ và căng thẳng. Nhiều thực tập sinh, đặc biệt là người nước ngoài, phải sống xa gia đình từ khi còn rất trẻ. Họ không có bạn bè hay người thân bên cạnh để chia sẻ, dẫn đến cảm giác cô đơn và bị cô lập.

Dù đã cống hiến nhiều năm tuổi trẻ, tương lai của một thực tập sinh vẫn là một dấu hỏi lớn. Tỷ lệ được ra mắt là vô cùng nhỏ. Nhiều người đã dành cả chục năm để luyện tập nhưng vẫn không thể debut. Vì tập trung vào việc luyện tập từ khi còn nhỏ, nhiều thực tập sinh không có cơ hội trải nghiệm cuộc sống bình thường, thiếu các kỹ năng xã hội và không có kinh nghiệm đi học hay đi làm như những người khác. Nếu không thể ra mắt, họ phải đối mặt với một tương lai mù mịt khi đã đánh đổi cả tuổi trẻ của mình.

Đằng sau ánh hào quang và sân khấu lấp lánh, con đường để trở thành thực tập sinh và debut vô cùng chông gai và đầy rẫy khó khăn

Nguồn: Koreaboo