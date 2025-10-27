SOOBIN: "Mặc dù chưa sẵn sàng làm cha lắm, nhưng có 11 ông con trai vừa đẹp vừa giỏi như này cũng được"

Trong suốt hành trình tìm kiếm nhóm nhạc nam toàn năng qua chương trình "Tân binh toàn năng", SOOBIN đã đồng hành cùng các thí sinh từ những ngày đầu huấn luyện khắc nghiệt cho đến khi họ chính thức trở thành đội hình Top 11 Tân binh thăng cấp.

Bằng sự quan sát sát sao, hỗ trợ tận tâm và bầu không khí thân thiết mà SOOBIN, trong vai trò NSX Toàn năng, anh được trìu mến gọi là "ông bố" của các tân binh.

Mới đây, mối quan hệ thân thiết này càng được củng cố khi SOOBIN đăng tải hình ảnh chụp cùng 11 tân binh kèm dòng chú thích dí dỏm: "Mặc dù chưa ready (sẵn sàng – PV) làm cha lắm nhưng mà có 11 ông con trai vừa đẹp vừa giỏi như này cũng được ".

SOOBIN trong vai trò Nhà sản xuất toàn năng của chương trình Tân binh toàn năng.

Anh bất đắc dĩ thừa nhận vai trò làm cha một cách dí dỏm.

Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều netizen bình luận hài hước như: "Tự nhiên làm cha lại còn tận 11 đứa con" hay "Cuối năm trao giải ông bố của năm nha anh SOOBIN ơi" và "Đi họp phụ huynh cho 11 cháu này chắc mệt nghỉ luôn quá anh ơi"…

Bên cạnh hình ảnh gần gũi, SOOBIN còn được khán giả trân trọng bởi sự nghiêm khắc và trách nhiệm trong công việc.

Trong tập 4 "Tân binh toàn năng" vừa phát sóng, NSX toàn năng thẳng thắn chia sẻ về tầm quan trọng của kỷ luật. Anh nói "Kỷ luật là điều cực kỳ quan trọng, khi các em đi học thì phải học cho tử tế.

Anh không muốn rằng sau chương trình này, các thầy, chuyên gia trở lại Hàn Quốc và họ nói lại đặt ra các câu hỏi nghi vấn kiểu tại sao sang Việt Nam dạy các bạn thực tập sinh, mà ý thức kém như vậy".

SOOBIN không chỉ đặt ra tiêu chuẩn cao trong đào tạo chuyên môn mà còn luôn khuyến khích thí sinh rèn luyện thái độ chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn thực tập. Anh nhấn mạnh: "Kỷ luật không chỉ trong lúc học mà còn là thứ rất quan trọng trong quá trình làm nghề sau này".

Anh hài hước nói có 11 "ông con" vừa giỏi vừa đẹp trai như này thì cũng được.

Trái ngược với hình ảnh nghiêm nghị trên lớp học, những khoảnh khắc hậu trường lại chứng kiến một SOOBIN gần gũi, vui vẻ. Dịp sinh nhật vừa qua, các tân binh đã bất ngờ tổ chức màn "đánh úp" mừng tuổi mới, tạo nên khoảnh khắc ấm áp.

Anh hài hước chia sẻ: "Lần đầu tiên sinh nhật mà có nhiều con như này, năm ngoái toàn sinh nhật với các bậc cha chú, năm nay sinh nhật toàn với các cháu ".

Khoảnh khắc giản dị này cho thấy sự nghiêm khắc của SOOBIN luôn đi kèm tình cảm và trách nhiệm dành cho thế hệ đàn em.

Chương trình "Tân binh toàn năng" đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Trong 5 buổi công diễn, 11 Tân binh thăng cấp phải nỗ lực tối đa để phát triển kỹ năng và hoàn thiện hình tượng của một thần tượng thế hệ mới.

Ở mỗi buổi công diễn, họ sẽ đối diện với các thử thách leo thang từ các nhóm nhạc quốc tế, cả 11 tân binh đều có nguy cơ bị "đóng băng" hoặc bị loại khỏi cuộc đua giành vị trí ra mắt chính thức.