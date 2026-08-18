Soobin đưa 3 đêm concert đình đám lên màn ảnh rộng, hé lộ loạt ca khúc gây sốt

Sau những đêm diễn quy tụ khoảng 40.000 khán giả, Soobin tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi đưa toàn bộ không khí concert lên màn ảnh rộng với dự án điện ảnh đặc biệt.

Phía Soobin vừa chính thức tung trailer SOOBIN live concert movie: ALL-ROUNDER, hé lộ những hình ảnh đầu tiên của dự án được thực hiện từ chuỗi concert cá nhân của nam ca sĩ. Không chỉ đơn thuần ghi lại các tiết mục trên sân khấu, bộ phim được kỳ vọng tái hiện trọn vẹn cảm xúc, năng lượng và không khí cuồng nhiệt từng làm nên dấu ấn của ba đêm diễn.

Trước đó, ba đêm concert của Soobin thu hút khoảng 40.000 khán giả, với mỗi đêm có setlist lên tới 30 ca khúc. Quy mô chương trình cùng phần dàn dựng công phu giúp sự kiện trở thành một trong những dấu ấn đáng chú ý của nam ca sĩ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Soobin

Thành công của chuỗi concert còn được ghi nhận bằng những giải thưởng như Concert của năm tại Cống Hiến và Iconic Concert tại WeYoung by WeChoice Awards. Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả được xem là động lực để Soobin cùng ê-kíp quyết định đưa những khoảnh khắc đáng nhớ ấy đến gần hơn với công chúng thông qua điện ảnh.

Trước thời điểm trailer ra mắt, hình ảnh biểu tượng dấu vân tay của ALL-ROUNDER xuất hiện trên nhiều billboard LED tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, tạo sự tò mò. Đi kèm hình ảnh là thông điệp: "Mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một sân khấu".

Câu nói cũng được xem như lời tự sự của Soobin về hành trình theo đuổi âm nhạc. Từ những năm tháng hoạt động nghệ thuật đến khi có một concert cá nhân quy mô lớn, nam ca sĩ từng bước biến giấc mơ sân khấu thành hiện thực.

Trailer đồng thời hé lộ loạt ca khúc quen thuộc như Superstar, Cao gót, Giá như…, hứa hẹn mang đến một hành trình âm nhạc giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, ê-kíp đầu tư hệ thống hình ảnh sắc nét và âm thanh vòm 7.1 chuẩn điện ảnh nhằm tạo cảm giác chân thực nhất. Tiếng bass, tiếng hát và tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả được tái hiện để người xem có cảm giác như đang trở lại giữa không gian concert.

SOOBIN live concert movie: ALL-ROUNDER dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10/9/2026.