Chiều 4/10, một sự kiện gặp gỡ giữa SOOBIN và cộng đồng người hâm mộ (KINGDOM) diễn ra tại Hà Nội, thu hút hàng trăm fan từ Nhật Bản, TP.HCM, Biên Hoà... đến tham dự để có cơ hội gặp gỡ thần tượng.



Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức thực hiện buổi đấu giá trang sức đặc biệt dành riêng cho fan SOOBIN nhằm gây quỹ xây dựng điểm trường vùng cao. Hai vật phẩm gồm một chiếc lắc tay và một bộ dây chuyền – bông tai, đều là phiên bản giới hạn được chế tác tinh xảo và mang biểu tượng đặc trưng gắn liền với nam ca sĩ.

SOOBIN tại sự kiện.

SOOBIN trao vật phẩm đấu giá thành công cho fan.

Sau nhiều lượt đấu giá gay cấn, hai vật phẩm đã được các fan giành thành công với mức giá lần lượt 250 triệu đồng và 160 triệu đồng. Tổng số tiền 410 triệu đồng thu được sẽ được dùng để xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ (tỉnh Điện Biên). Hiện điểm trường có 41 học sinh và 3 giáo viên đang dạy – học trong những phòng học tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng.

Tại sự kiện, SOOBIN gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng anh không chỉ trong âm nhạc mà cả trong các hoạt động vì cộng đồng. Anh chia sẻ:

"Nếu không có các bạn, những show diễn, tác phẩm hay dự án của mình chắc chắn sẽ không thể được thực hiện trọn vẹn, thành công như hiện nay. Luôn cảm ơn các bạn vì những điều tuyệt vời, những điều tưởng như là không tưởng". Nam ca sĩ cũng dành thời gian ký tặng, giao lưu và chụp ảnh với từng fan có mặt tại sự kiện.

Điểm trường sẽ được xây dựng từ tiền đấu giá.

SOOBIN giao lưu với fan.

Cộng đồng fan của SOOBIN được biết đến là một trong những fandom tích cực nhất trong các hoạt động thiện nguyện. Hôm 2/10, anh cùng FC Kingdom đã quyên góp 520 triệu đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi. Trước đó, tháng 8, fanclub gây quỹ hơn 168 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba; tháng 7, đóng góp hơn 100 triệu đồng cho dự án trồng rừng ở Bản Liền.

Hồi tháng 3, fan SOOBIN từng gây chú ý khi chi 900 triệu đồng để đấu giá chiếc cúp vàng đặc biệt dành tặng cho thần tượng tại lễ trao giải Cống hiến. Toàn bộ số tiền cũng được chuyển đến các dự án xây trường vùng cao.

SOOBIN hiện là một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt, được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 nhờ những đóng góp trong việc phổ biến và làm mới âm nhạc truyền thống qua các dự án như Anh trai vượt ngàn chông gai .

Năm 2025, anh lập cú "hat-trick" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến khi chiến thắng ba hạng mục: Nam ca sĩ của năm , Album của năm ( Bật nó lên ) và Music Video của năm ( Giá như ).

Cũng trong năm nay, SOOBIN đánh dấu bước ngoặt với live concert "All-rounder", hai đêm diễn tại Hà Nội "cháy vé" chỉ sau 12 phút. Anh tiếp tục tổ chức đêm diễn thứ ba tại TP.HCM vào tháng 11 tới, hứa hẹn hoành tráng và bùng nổ. Ngoài biểu diễn, nam ca sĩ còn đảm nhận vai trò mentor trong chương trình thực tế "Tân binh thăng cấp", đồng hành và định hướng cho các nghệ sĩ trẻ trên con đường debut.

Với SOOBIN, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là cách anh lan tỏa giá trị tích cực, gắn kết cộng đồng và truyền cảm hứng sống đẹp cho giới trẻ.