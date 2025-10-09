Soobin bực tức ném điện thoại của 2 fan nữ, cả MXH Trung dậy sóng

Mới đây, Weibo - nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - bất ngờ lan truyền đoạn video về Soobin, khiến dân tình bùng nổ tranh cãi. Cụ thể, trong kỳ nghỉ riêng tư tại Trung Quốc, Soobin đã bị một nhóm fan nữ vây quanh tại một tòa nhà. Dù bên cạnh có đội ngũ vệ sĩ, nhưng dễ thấy anh chàng vẫn phải rất khó khăn mới có thể vượt qua đám đông fan cuồng để vào thang máy.

Đám đông fan cuồng bủa vây Soobin khiến anh chàng khó chịu

Tuy nhiên, ekip vẫn phải mất một lúc mới có thể chặn được nhóm người hâm mộ, nên cửa thang máy chưa thể đóng lại ngay. Lúc đó, một fan đã ném thẳng điện thoại của mình vào bên trong, sượt qua người Soobin. Trưởng nhóm TXT nhặt lên tức thì và ném trả lại một cách dứt khoát. Khi chiếc điện thoại thứ hai tiếp tục bay vào thang máy, nam idol gần như không giữ nổi bình tĩnh, có hành động ném mạnh ra phía đám đông.

Soobin bị 2 fan nữ ném điện thoại vào mình và anh chàng đã phản đòn lại

Hành động của Soobin đã gây ra làn sóng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng anh chàng đã không kiềm chế được cảm xúc, việc ném qua ném lại như vậy có thể gây tổn thương cho cả hai phía, thậm chí là những người xung quanh. Một số netizen còn chỉ trích Soobin “không trân trọng tình cảm của fan” vì không phải ai cũng bỏ thời gian và công sức đến gặp anh. Trong khi đó, phe còn lại bênh vực rằng Soobin chỉ đang cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ yên bình, nên việc bị nhóm fan cuồng bám đuổi như vậy là điều dễ khiến anh mệt mỏi và khó chịu.

Anh chàng đã bực tức ném điện thoại của 2 fan nữ

Buổi tối cùng ngày, Soobin chia sẻ rằng hôm nay anh cảm thấy bị làm phiền và tổn thương, nhưng không đề cập trực tiếp đến vụ việc ném điện thoại. Ngoài ra, nam idol còn đăng tải hình ảnh chú cún cưng đang ngủ ngon lành, kèm dòng trạng vui vẻ. Trước đó một ngày, cảnh tượng hỗn loạn hơn đã xảy ra tại trạm tàu Busan: hàng trăm fan cuồng vây kín khu vực, chạy tán loạn để tìm bằng được Soobin. Đoạn video này cũng đã gây bão trên Weibo, thu hút lượng xem và tương tác khổng lồ.

Cảnh tượng hỗn loạn hơn đã xảy ra tại trạm tàu Busan

Soobin, tên thật là Choi Soo Bin, sinh năm 2000 tại Ansan, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) là trưởng nhóm Tomorrow X Together (TXT) - nhóm nam đình đám trực thuộc HYBE. Ngay từ khi ra mắt, Soobin đã gây ấn tượng với hình ảnh trưởng nhóm điềm đạm, chỉn chu và có khả năng kết nối các thành viên tốt. Không chỉ đảm nhiệm vai trò ca hát, anh còn góp phần trong quá trình sáng tác các sản phẩm âm nhạc cho nhóm, thể hiện tư duy nghệ thuật nhạy bén.

TXT là nhóm nam chủ lực của HYBE sau BTS

Trên sân khấu, Soobin được yêu thích bởi phong thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, cùng nụ cười đặc trưng, mang hình tượng bạn trai nhà bên. Anh cũng từng đảm nhận vai trò MC cho chương trình Music Bank cùng với Arin (Oh My Girl) , để lại ấn tượng nhờ sự duyên dáng và khả năng ứng xử tinh tế. Tháng 11/2024, công ty chủ quản Big Hit Music thông báo Soobin tạm dừng hoạt động để hồi phục sức khỏe khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi lo lắng.

Dưới sự dẫn dắt của Soobin, TXT đã gặt hái nhiều thành công với các bản hit như Blue Hour, 0X1=LOVESONG (I Know I Love You), Sugar Rush Ride hay Chasing That Feeling - giúp anh trở thành hình mẫu “leader lý tưởng” trong thế hệ idol Gen 4 của Kpop.