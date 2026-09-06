Sony vừa ra mắt một chiếc điện thoại hoàn hảo đến nỗi ai nhìn cũng muốn mua

Nhưng có một vấn đề khiến những người muốn mua phải e ngại.

Mới đây, một mẫu smartphone mới của Sony đã trình làng ở thị trường Việt Nam.

Chiếc điện thoại này sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, cấu hình tối thiểu gồm 12GB RAM cùng 256GB bộ nhớ trong, hệ thống 3 camera 48 megapixel, giắc cắm tai nghe 3.5mm và cả khe cắm thẻ nhớ microSD.

Đó chính là Sony Xperia 1 VIII — một mẫu điện thoại Android tiệm cận sự hoàn hảo. Vậy nhưng, lý do vì sao nó lại không không phải lựa chọn hàng đầu của người dùng?

Sony Xperia 1 VIII độc bản nhưng không dành cho tất cả

Ai còn nhớ làn sóng phản đối khi Apple loại bỏ giắc cắm tai nghe trên iPhone 7 vào năm 2016? Và cả những phản ứng dữ dội ngay sau đó khi các hãng sản xuất khác đồng loạt "học tập" làm theo?

Giữa tâm bão, Sony nổi lên như một vì sao sáng khi chọn con đường không giống ai. Họ tiếp tục giữ lại cổng kết nối này trên nhiều dòng điện thoại, bao gồm cả Xperia 1 VIII mới nhất.

Chưa dừng lại ở đó, Xperia 1 VIII còn được trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD — thứ mà nhiều người dùng khao khát mỗi khi điện thoại đầy bộ nhớ.

Rõ ràng, với nhiều tính năng thú vị như vậy, Sony hoàn toàn có thể ganh đua sòng phẳng với iPhone hay Samsung. Nhưng điều gì đang ngăn cản họ?

Câu trả lời nằm ở giá bán quá cao.

Sony Xperia 1 VIII có giá niêm yết khoảng 1.900 USD (giá ở Việt Nam là 39 triệu đồng). Mức giá này ngang ngửa với chiếc điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold 8 vừa ra mắt và cao hơn so với nhiều mẫu flagship dạng thanh trên thị trường.

Sony định vị các dòng điện thoại Xperia dành riêng cho nhóm người dùng chuyên nghiệp — những người luôn đòi hỏi hiệu năng đỉnh cao và một hệ điều hành sạch sẽ, không ứng dụng rác. Hệ thống camera của máy thuộc hàng top đầu thị trường (không phải tự nhiên mà Google lại mua linh kiện của Sony cho các dòng máy Pixel), đi kèm trải nghiệm phần mềm tối giản.

Dường như Sony còn cộng thêm một khoản chênh lệch giá để tạo nên sự khác biệt đẳng cấp cho thiết bị của mình. Kết quả là chúng ta có một chiếc điện thoại tuyệt vời dành cho những ai muốn sở hữu công nghệ tốt nhất, nhưng lại trở nên xa xỉ và không thực tế với những người chỉ đơn thuần tìm kiếm một chiếc smartphone đáp ứng nhu cầu hàng ngày.

Trang Android Police nhận định, chính giá bán quá cao đang trở thành rào cản đưa Sony tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông.

Với sự kiên định của mình, Sony lẽ ra nên trở thành người tiên phong trên thị trường điện thoại. ﻿Họ cần chứng minh rằng người dùng không cần phải nhồi nhét hàng tá công nghệ AI vào điện thoại mới làm cho nó trở nên tuyệt vời. Chính những tính năng thực dụng như khe cắm thẻ nhớ microSD mới thực sự mang lại giá trị thiết thực.

Sony đủ sức tạo ra một chiếc máy hoàn hảo

Hãy thử tưởng tượng một kịch bản giả định: chiếc Sony Xperia 1 VIII được bán với giá 1.100 USD, bằng đúng mức giá với các mẫu máy cao cấp phổ biến trên thị trường, phải chăng nó sẽ trở thành lựa chọn xứng đáng?

Xperia 1 VIII vượt trội hơn hẳn nhờ hệ thống camera chuyên nghiệp, hiệu năng mạnh mẽ, cùng giắc cắm tai nghe và khe cắm thẻ nhớ microSD đã nhắc ở trên. Xét một cách tổng thể, phần cứng của máy áp đảo hoàn toàn so với nhiều thiết bị.

Nhưng đây mới là điểm mấu chốt. Xperia 1 VIII chỉ trang bị các tính năng AI ở mức tối thiểu. Máy vẫn có Trợ lý Gemini và tính năng Circle to Search (Khoanh tròn để tìm kiếm). Thay vào đó, Sony tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cấp trải nghiệm chụp ảnh.

Và đây là bức tranh toàn cảnh: Một chiếc smartphone Android hiện đại, chỉ giữ lại những tính năng AI thực sự cần thiết, đi kèm khe cắm thẻ nhớ microSD và giắc cắm tai nghe 3.5mm. Cảm giác giống như Sony đã mang chiếc điện thoại Android tốt nhất của năm 2016 bước thẳng vào kỷ nguyên hiện đại.

Rào cản về giá đang ngăn Sony đến gần mọi người

Đến đây, có lẽ một tín đồ của Sony sẽ tranh luận rằng, tại sao không nhắc đến chiếc Sony Xperia 10 VIII vừa được công bố với mức giá chỉ bằng một nửa?

Thế nhưng, nếu như Xperia 1 VIII quá cao cấp khiến mức giá của nó trở nên vô lý, thì Xperia 10 VIII lại quá bình dân so với số tiền mà người dùng phải bỏ ra.

Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ: các dòng điện thoại Xperia của Sony không mang lại giá trị xứng đáng với giá tiền.

Phân khúc tầm trung hiện đang là sân chơi cực kỳ khốc liệt với vô số thiết bị xuất sắc, còn ở phân khúc cao cấp, việc một chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống phải gồng mình cạnh tranh với các dòng điện thoại gập rõ ràng không phải là một vị thế có lợi.

Với nhiều người, họ có thể sẽ không chọn Xperia 1 VIII. Cụm camera của máy là đủ dùng so với nhu cầu, còn những thứ khác thì lại chưa đủ sức nặng để thuyết phục họ phải trả cái giá cao đến vậy.

Tuy nhiên, nếu Sony biết lắng nghe và đưa ra một sự thỏa hiệp hợp lý về giá, chắc chắn sẽ có nhiều người xếp hàng để rước về một chiếc Xperia mới.