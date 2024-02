Sony phát triển công nghệ giúp tăng gấp đôi dung lượng ổ cứng

Công nghệ điốt laser của giúp tăng khả năng lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng. Sony Ảnh: Nekkei Asia

Công ty con thuộc tập đoàn là Sony Semiconductor Solutions sẽ hợp tác với Seagate Technology của Mỹ để sản xuất loại điốt mới từ tháng 5/2024. Điốt mới được sử dụng trong ổ cứng (HDD) 3,5 inch cho phép lưu trữ dữ liệu lên tới 30 terabyte, gấp đôi so với sản phẩm thông thường.

Sony sẽ đầu tư tổng cộng khoảng 5 tỷ yen (33 triệu USD) vào một nhà máy ở quận Miyagi, phía Bắc đảo chính của Nhật Bản và một nhà máy ở Thái Lan để lắp đặt dây chuyền sản xuất mới.

Công nghệ mới của Sony có độ chính xác cực cao, cho phép bắn tia laser vào điểm hẹp 1 phần triệu mm và cho phép tia laser từ 400 độ trở lên tiếp xúc vào vùng lưu trữ trên bề mặt đĩa. Bằng cách này có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn trên cùng một vùng đĩa nhớ nên có thể tăng khả năng lưu trữ dữ liệu.

Nhu cầu về trung tâm dữ liệu đang ngày càng tăng cao do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ước tính của Statista, một công ty nghiên cứu của Đức, dữ liệu toàn cầu sẽ đạt 181 zettabyte vào năm 2025, tăng 90% so với năm 2022. Tuy nhiên, việc xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu còn hạn chế do vấn đề mặt bằng và nguồn điện khổng lồ.

Theo Sony, công nghệ HDD mới của tập đoàn sẽ giúp khắc phục được các hạn chế của trung tâm dữ liệu khi cho phép lưu trữ dữ liệu gấp đôi trong cùng một khu vực và giảm nhu cầu điện khoảng 40%./.