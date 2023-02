Sony đang từ bỏ bán tivi, điện thoại để đi làm hoạt hình, trò chơi điện tử, danh tiếng ‘thương hiệu điện tử nổi tiếng thế giới’ sắp thành dĩ vãng?

Theo tờ Financial Times (FT), nếu bạn là người đam mê trò chơi “The Last of Us” của Sony thì hoặc là bạn đang nghiện game, hoặc bạn là chuyên gia phân tích đang muốn mua cổ phiếu của Sony.

Nghe có vẻ hài hước nhưng chuyên gia phân tích David Gibson của MST Financial có cùng quan điểm khi cho rằng trò chơi kinh điển của nhà Sony kéo dài suốt 2 đời CEO và bước sang đời thứ 3 với nhà lãnh đạo mới Hiroki Totoki này là dấu hiệu rõ nét cho sự chuyển mình của tập đoàn lâu đời Nhật Bản.

Từ một thương hiệu điện tử nổi tiếng thế giới, Sony đang dần chuyển mình thành cột tập đoàn nửa chuyên sản xuất phần cứng, nửa còn lại là hãng giải trí chuyên về phim ảnh, game, âm nhạc...

“Họ đã quyết định thay vì làm dàn trải thì tập trung vào những mảng thế mạnh có lợi hơn, và điều đáng ngạc nhiên là Sony đang kinh doanh rất tốt trong mảng giải trí”, chuyên gia Gibson nhận định.

Tờ FT cho biết Sony, một biểu tượng của ngành công nghệ Nhật Bản đang chuyển mình rõ nét khi có nền tảng game lâu đời. Tập đoàn này đã đầu tư cho các trò chơi điện tử kể cả khi ngân sách không có nhiều và chấp nhận một cuộc chiến với ngành dịch vụ Streaming đầy nóng bỏng.

Trong 9 tháng đầu tiên của năm tài khóa 2022 sẽ kết thúc vào tháng 3/2023, khoảng 48% lợi nhuận hoạt động của Sony đến từ mảng game, âm nhạc, phim ảnh và truyền hình. Nhiều chuyên gia nhận định con số này sẽ lên đến 56% trong năm tài khóa sau, cho thấy sự chuyển mình của Sony.

Trước đây, các nhà phân tích chỉ chăm chú vào doanh số bán tivi hay điện thoại của Sony thì giờ đây họ sẽ phải tìm hiểu thông tin về trò chơi điện tử, các phim bom tấn của Sony hay các bài hát liên quan đến mảng âm nhạc của tập đoàn này.

Hoạt hình Anime

Trong số những mảng giải trí mạnh nhất của Sony thì hoạt hình (Anime) được đánh giá là chủ chốt bởi đây không chỉ là miếng bánh béo bở tại Nhật Bản mà còn đang dần bùng nổ mạnh trên khắp thế giới nhờ Internet và toàn cầu hóa.

Năm 2020, Sony đã mua lại dịch vụ streaming hoạt hình Crunchyroll từ AT&T với giá 1,2 tỷ USD và hiện kênh này đã có 10 triệu lượt đăng ký. Mục tiêu của Sony là xây dựng một đế chế kinh doanh hoạt hình lớn nhất thế giới.

Bởi vậy tập đoàn công nghệ Nhật Bản này đã đi một nước cờ táo bạo khi phân phối các sản phẩm phim hoạt hình của mình cho cả những nền tảng streaming trực tuyến đối thủ của Crunchyroll để tối đa hóa lợi nhuận.

“Nếu xét về quyền phân phối các bộ phim anime thì Sony đang sở hữu bản quyền. Họ đang đi những nước cực kỳ đúng đắn trong ngành game, hoạt hình và cả phim ảnh nữa. Sony giờ đây là tập đoàn giải trí chứ chẳng phải công nghệ nữa rồi”, chuyên gia phân tích Atul Goyal của Jefferies thừa nhận.

Báo cáo của Hiệp hội hoạt hình Nhật Bản (AJA) cho thấy trong thời kỳ đại dịch, doanh số bán anime đã bùng nổ qua các nền tảng trực tuyến trong nước và thậm chí lan rộng trên toàn thế giới khi người dân bị cách ly ở nhà. Chính điều này đã tạo thêm một cú hích lớn cho Sony.

Số liệu mới nhất cho thấy tổng giá trị thị trường toàn cầu của ngành hoạt hình Nhật Bản đã đạt lỷ lục 2,7 nghìn tỷ Yên, tương đương 20 tỷ USD trong năm 2021. Các ước tính của hãng SkyQuest Technology Consulting và nhiều chuyên gia phân tích của Sony cho thấy thị trường anime toàn cầu đang tăng trưởng 10%/năm và có thể đạt 47,14 tỷ USD vào năm 2028.

Năm 2021, thị trường ngoài Nhật Bản cho anime chiếm tới 1,3 nghìn tỷ Yên và các chuyên gia đều đồng ý rằng khán giả nước ngoài sẽ đóng góp ngày càng nhiều doanh thu cho hoạt hình xứ sở mặt trời mọc. Thậm chí trong năm 2023, nhiều dự báo cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, doanh thu anime ở thị trường nước ngoài sẽ vượt mặt cả quê hương Nhật Bản.

The Last of Us

Nói đến sự dịch chuyển của Sony sang mảng giải trí thì không thể không nói đến trò chơi “The Last of Us”, tựa game đã được chuyển thể thành phim truyền hình. Đây là bước ngoặt quan trọng khiến Sony bành trướng lãnh thổ từ mảng game sang các hạng mục phim ảnh, âm nhạc khác.

Tựa game này được ra mắt vào năm 2013 trên hệ máy PlayStation, do một studio trực thuộc Sony sản xuất. Ngay lập tức chúng trở thành hiện tượng khi bán được 37 triệu bản cũng như thu hút được vô số người hâm mộ. Sức hút của dòng game này đã khiến đài HBO của Mỹ ký hợp đồng dựng thành phim truyền hình, qua đó cho thấy sức lan tỏa của Sony.

Không dừng lại đó, nhiều sản phẩm game của Sony cũng đang được dựng thành phim như “Horizon Zerro Dawn” do Netflix sản xuất, “God of War” do Amazon Prime Video ký hợp đồng.

Phim truyền hình "The Last of Us" của HBO chuyển thể từ game của Sony

“Giờ đây tôi đều phải trả tiền cho Sony khi nghe các bài hát của ban nhạc The Clash hay xem bộ truyền hình ‘The Boys’ trên Amazon. Nếu tôi là người hâm mộ ‘Người Nhện’ thì chắc chắn sẽ phải trả khá nhiều tiền cho Sony để mua các sản phẩm liên quan, từ phim ảnh đến game”, chuyên gia Pelham Smithers chuyên theo dõi Sony thừa nhận.



Tính từ khi dịch chuyển sang mảng giải trí từ năm 2013, giá cổ phiếu của Sony đã tăng hơn 10 lần.

*Nguồn: FT