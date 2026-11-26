Ghi nhận tại tầng một khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phần lớn mặt bằng hiện được cho thuê kinh doanh. Trong đó, đa số quán bún, phở đã chuyển sang sử dụng bếp điện, còn các nhà hàng và quán bia vẫn dùng bếp gas. Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh dưới khu tập thể cũ ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Theo thống kê tại địa bàn quận Hai Bà Trưng cũ, phường Bạch Mai có 102 cơ sở và phường Vĩnh Tuy có 30 cơ sở kinh doanh dưới khu tập thể đang sử dụng gas.