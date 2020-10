Sống tối giản trong các mối quan hệ mới là người khôn ngoan: Sau 30 tuổi, bạn cần đi sâu vào những mối quan hệ thật sự CHẤT LƯỢNG

Một người sống tối giản là một người biết trân trọng thứ mình đang có, mỗi khi định mua một món đồ mới sẽ suy nghĩ thật kỹ xem mình có thực sự cần nó hay không, món đồ mình đang có sẵn có thể đáp ứng được gì cho mình ở thời điểm hiện tại, món đồ mới kia mình chỉ đang thích hay thực sự cần?

Tình huống trên có lẽ cũng giống chuyện tình yêu tình cảm, yêu lâu thì sẽ bị "cũ", và nếu không cẩn thận chúng ta sẽ bị thu hút bởi những cái mới mà quên mất rằng cái cũ vốn dĩ đang tốt và hoàn toàn không có vấn đề gì.

Chỉ vì thích cái mới hơn mà chúng ta phải sống chết chạy theo để có bằng được.



Bài viết này mình viết về chuyện sống tối giản trong các mối quan hệ, trong đó có tình yêu.

1/ Không cần những món quà đắt tiền

Mình đã từng chiều chuộng người yêu bằng những bữa ăn đắt tiền, những món quà hàng hiệu, những chuyến du lịch nước ngoài, và đến giờ mình nhận ra rằng, niềm vui từ những điều ở trên không hơn gì niềm vui của những điều dưới đây, thậm chí là không bằng.

Khi mình dành trọn vẹn 100% thời gian và sự hiện diện lắng nghe người yêu kể chuyện, tâm sự. Không kiểm tra điện thoại, không để tâm đến việc khác.

Món quà lớn nhất là sự hiện diện. Khi mình tỉ mẩn làm một cái thiệp handmade, một vài tấm thẻ với câu nói hay ho, một vài hình origami xấu xí – nhưng mình đã toàn tâm toàn ý và đặt tình cảm ở đó.

Khi mình và người yêu dành một buổi tối trong tuần để tổng kết về những gì hai đứa đã trải qua trong tuần, nói biết ơn và cảm ơn nhau vì sự hiện diện của nhau trong đời.

Ý mình muốn chia sẻ ở đây rằng, bên cạnh những món quà vật chất, là một người tối giản bạn có thể áp dụng nhiều những món quà về tinh thần, về sự nỗ lực của bản thân, về sự hiện diện của chính bạn – đó là những món quà ý nghĩa nhất cho nửa kia.

2/ Ít là nhiều

"Less is more" là cốt lõi của lối sống tối giản. Ít đồ đạc hơn để bạn có nhiều không gian và thời gian hơn trong cuộc sống. Ít suy nghĩ hơn để bạn có thể đưa ra nhiều quyết định chính xác hơn.

Áp dụng điều này vào những mối quan hệ, thời nay chúng ta rất dễ để có nhiều ‘bạn’ – những người ‘bạn’ trên mạng xã hội.

Việc dễ dàng ngồi nhà vẫn có thể kết nối từ tỉnh này qua tỉnh khác, nước này qua nước khác nên không khó để giữ các mối quan hệ.

Tuy nhiên, chúng ta cần nghiêm túc ngồi xuống xem, bao nhiêu mối quan hệ trong số đó là những mối quan hệ chất lượng?

Bao nhiêu trong số đó sẽ đến và ở lại bên bạn khi bạn gặp khó khăn? Bao nhiêu trong số đó sống thật và chia sẻ những điều thật lòng của họ với bạn?

Mình có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có hai người bạn thân. Hai người bạn ấy đều không ở gần mình, nhưng mình luôn tin rằng họ sẽ ở bên cạnh mình khi mình cần đến. Chỉ hai người là đủ rồi.

3/ Sống cho hiện tại

Có hai thứ dễ làm đổ vỡ mối quan hệ nhanh nhất là: "Quá khứ" và "Tương lai".

Nếu bạn yêu một người mà không thể buông bỏ quá khứ của người đó, không thông cảm được cho những chuyện đã qua, mối quan hệ đó khó mà bền.

Quá khứ là chuyện đã qua, người của quá khứ không phải người bây giờ. Quá khứ xấu cũng vậy mà quá khứ đẹp cũng vậy. Nếu cứ ôm quá khứ đẹp đẽ để so sánh với mối quan hệ hiện tại, bạn cũng đang làm hại hiện tại mà thôi.

Tương lai là điều không có thật, tương lai chỉ là tưởng tượng. Nhiều khi chúng ta cứ mải hướng đến tương lai mà quên mất điều chúng ta đang có cho hiện tại.

Chúng ta lấy lý do "vì tương lai" để nai lưng kiếm tiền, làm ngày làm đêm – mà quên mất rằng hiện tại bạn hoàn toàn có thể có thời gian trọn vẹn cho người đó, tại sao không làm? Tương lai mới làm, tương lai là bao giờ?

Vậy nên bây giờ mỗi khi bạn ở bên cạnh người yêu, người thân của mình – hãy trân trọng phút giây đó.

Quá khứ sao thì cũng đã qua, tương lai đâu ai biết chước, chỉ biết rằng ở ngay giờ phút này, hiện tại, bây giờ – chúng ta đang có nhau và hạnh phúc với nhau.