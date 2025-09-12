Nhiều hộ dân tại tổ 3, tổ 6 thuộc khu 4, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh phản ánh, những tháng gần đây, nhà cửa của họ bị sụt lún, nứt tường nghiêm trọng. Nhiều đoạn tường vết nứt rộng bằng cả gang tay, khiến người dân lo sợ nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Vết nứt dài chia tách phần trần nhà với tường khiến người dân lo lắng.

Ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng dân cư khu 4 cho biết, hiện tượng nứt nhà bắt đầu xuất hiện từ những năm 2018-2020, tuy nhiên khi đó mức độ còn nhẹ với các vết nứt nhỏ. Từ 7/2025 đến nay, tình trạng trở nên nghiêm trọng với các vết nứt chạy dài, sụt lún hở hàm ếch đe dọa sự an toàn của người dân.

Theo ông Tuấn, người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri và chính quyền cũng cử đoàn kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân do đâu.

Ngay sau khi thực hiện chính quyền hai cấp mới, tổ dân phố đã báo cáo và đề nghị UBND phường Mông Dương cử cán bộ xuống kiểm tra hiện trạng, đồng thời đặt biển và căng dây cảnh báo tại những khu vực nhà dân không đảm bảo an toàn.

Bà Nguyễn Thị Lần cho biết, tình trạng sụt lún, nứt tường ngày càng nghiêm trọng trong thời gian từ tháng 7/2025 đến nay.

Bà Nguyễn Thị Lần (trú tại tổ 3, khu 4) cho biết, căn nhà của gia đình bà xuất hiện vết nứt nhỏ từ năm 2022, gần đây xuất hiện vết đứt gãy lớn từ quả đồi phía sau lan nhanh đến khu dân cư khiến mọi người lo lắng.

Để đảm bảo an toàn, gia đình bà Lần phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ mỗi khi trời mưa dông. Hai căn nhà khác của các con bà Lần cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

“Điều kiện kinh tế không có nên chúng tôi không thể di dời đi nơi khác, bám trụ ở lại mà trong lòng luôn nơm nớp lo sợ tường đổ, nhà sập”, bà Lần chia sẻ.

Nhận định nguyên nhân, bà Lần cho rằng từ thời điểm năm 2018, hoạt động khai thác than lộ thiên kết hợp với khai thác hầm lò của các công ty than khiến khu vực thường xuyên xảy ra rung chấn.

Một căn nhà chằng chịt những vết nứt, người dân buộc phải di chuyển ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Theo người dân địa phương, vết đứt gãy từ đỉnh đồi khu vực tổ 3 đã lan dần xuống tổ 6, kéo theo hiện tượng sụt lún và nứt vỡ nghiêm trọng tại hàng loạt hộ dân. Ngay cảnh những căn nhà tầng xây dựng kiên cố cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Chỉ tay về phía căn nhà hai tầng xây dựng kiên cố của gia đình, ông Phạm Văn Chiến (trú tại tổ 6, khu 4) cho biết, ngôi nhà đã xuất hiện những vết nứt dọc theo chiều ngang tường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu nhà.

Căn nhà kiên cố của gia đình ông Phạm Văn Chiến hiện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vài tháng gần đây, sau mỗi trận mưa lớn, các vết nứt lại rộng, dài thêm. Phía sau nhà ông Chiến có bờ kè đá hộc rất chắc chắn nhưng nay cũng nứt toác, có chỗ bị xé rộng bằng cả gang tay.

“Vết đứt gãy lan từ trong nhà ra ngoài sân nên đồ đạc sinh hoạt chúng tôi phải chuyển tạm ra ngoài vì sợ sụp đổ bất cứ lúc nào”, ông Chiến cho hay.

Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại những căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News về tình trạng trên, ông Nguyễn Như Ngọc, Chủ tịch UBND phường Mông Dương cho biết, phường đã có văn bản báo cáo tỉnh để cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, làm rõ nguyên nhân việc sụt lún nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Trước mắt, ngoài việc căng dây, đặt biển cảnh báo, phường sẽ di dời tạm thời các hộ dân đến nơi an toàn khi có cảnh báo mưa bão.



