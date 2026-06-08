Sóng thần đã được ghi nhận tại Okinawa và một số khu vực của Nhật Bản sau trận động đất độ lớn 7,8 ngoài khơi Philippines.

Người dân theo dõi cảnh báo sóng thần tại khu chờ hành khách ở cảng Atami, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, ngày 8/6/2026. (Ảnh: Kyodo)

Sóng thần đã xuất hiện tại Okinawa và một số khu vực khác của Nhật Bản trong ngày 8/6, sau khi trận động đất có độ lớn ban đầu 7,8 xảy ra ngoài khơi miền Nam Philippines - theo giới chức khí tượng Nhật Bản và Mỹ.

Cụ thể, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trong cuộc họp báo rằng một đợt sóng thần nhỏ đã được ghi nhận tại đảo chính Okinawa vào khoảng 12h18 (giờ địa phương), sau khi cơ quan này phát cảnh báo sóng thần đối với các khu vực ven Thái Bình Dương ở phía Đông, Tây và Nam Nhật Bản.

Ngoài ra, sóng thần cao 20 cm cũng được ghi nhận tại đảo Chichijima thuộc quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, cách trung tâm Tokyo khoảng 1.000 km về phía Nam, vào khoảng 13h46.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo sóng thần cao tới 1 mét có thể ập vào đảo Miyako, quần đảo Yaeyama thuộc Okinawa và một số khu vực khác. Cảnh báo được áp dụng từ tỉnh Ibaraki gần Tokyo tới Okinawa, tỉnh đảo nằm ở cực Nam Nhật Bản, trước khi được dỡ bỏ trong buổi chiều.

Đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản họp báo về cảnh báo sóng thần trên diện rộng tại Tokyo ngày 8/6/2026. (Ảnh: Kyodo)

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 7h37 giờ địa phương, cách thành phố Kablalan của Philippines 26 km về phía Tây Nam, ở độ sâu 55,2 km.

Giới chức Philippines cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương sau trận động đất. Trước đó, vào tháng 12/2023, khu vực này từng ghi nhận một trận động đất độ lớn 7,6, theo USGS.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết trên mạng xã hội rằng bà đã chỉ đạo các bộ và cơ quan liên quan triển khai biện pháp nhằm ngăn ngừa thiệt hại.

Theo Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản, có thời điểm hơn 190.000 người tại 10 tỉnh, trong đó có Chiba, Kochi và Okinawa, được khuyến cáo sơ tán.