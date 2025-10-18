Sông sâu chảy xiết bỗng cạn khô cả đáy, bảo vật nghìn năm được phát hiện khiến cả làng hân hoan

Truy tìm kho báu vốn là một chủ đề thường thấy trong phim ảnh, nơi những bí mật nghìn năm được hé lộ qua lớp đất đá, dòng sông hay rừng sâu thẳm. Nhưng đôi khi, đời thực cũng có thể bất ngờ không kém.

Khi dòng sông cạn, “báu vật” lộ diện

Theo trang Sohu, mùa khô năm 2022, sông Hoài Hà đi qua đoạn huyện Tức, thành phố Tín Dương (Trung Quốc) rút sâu đến mức để lộ đáy sông. Khi đó, người dân địa phương phát hiện nhiều vật thể to lớn nằm lẫn trong bùn đất. Từ xa, trông chúng giống những khúc gỗ lớn, vỏ ngoài sậm màu như gỗ cháy. Ban đầu, không ai nghĩ chúng có giá trị. Một số người cho rằng đó chỉ là gỗ mục hoặc gốc cây cổ bị nước cuốn đến rồi mắc lại.

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, mọi người nhận thấy những khúc gỗ này không hề mục ruỗng, bề mặt lại bóng, cứng như đá. Dưới ánh nắng, phần thân gỗ ánh lên màu đen óng ánh. Nghi ngờ đây có thể là thứ “đặc biệt”, người dân báo tin cho chính quyền địa phương. Các chuyên gia Trung Quốc sau đó đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả nghiên cứu sơ bộ khiến cả nhóm khảo sát kinh ngạc: những khúc gỗ ấy rất có thể là “gỗ âm trầm”, hay còn gọi là gỗ cổ trầm, một loại vật liệu hiếm được mệnh danh là “Đông phương thần mộc”. Đây là loại gỗ quý hiếm hình thành từ những thân cây cổ đại bị chôn vùi dưới sông, hồ hoặc đầm lầy trong thời gian lên tới hàng nghìn năm.

Trong quá trình nằm sâu dưới nước, các khoáng chất như sắt, mangan, canxi… dần thấm vào thân gỗ, khiến chúng cứng như đá, nặng và mang màu đen sẫm đặc trưng. Dưới áp lực và điều kiện yếm khí kéo dài hàng thiên niên kỷ, cấu trúc gỗ được cacbon hóa tự nhiên, tạo nên độ bền gần như vĩnh cửu. Chính điều này khiến nhiều người Trung Quốc xem âm trầm như “báu vật của đất trời”, mang trong mình năng lượng tinh túy của thiên nhiên.

Phát hiện này khiến người dân trong làng không khỏi hồ hởi. Họ đã tình cờ tham gia vào một bộ phim “truy tìm cổ vật” phiên bản thật 100%.

Trong khi đó, người dân địa phương vẫn chưa hết tò mò và tự hào. “Không ai ngờ dưới con sông nhỏ chảy qua làng lại ẩn giấu thứ quý giá đến thế”, một người vui vẻ nói. “Chuyện này thú vị đến mức tôi có thể kể cho cháu chắt nhiều đời sau cùng nghe.”

Giá trị hàng trăm tỷ nhưng không dễ có

Không giống các loại gỗ thơm hay trầm hương, gỗ âm trầm không tỏa mùi, song lại có vân gỗ mịn, bóng tự nhiên, không thấm nước và chống mục tuyệt đối. Nhờ đặc tính đặc biệt ấy, nó được sử dụng trong đồ thủ công mỹ nghệ, tượng Phật, đồ nội thất cao cấp và thậm chí là nhạc cụ truyền thống.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, chỉ cần một thân cây âm trầm lớn, nguyên vẹn, có thể được đấu giá từ vài chục đến hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng trăm tỷ đồng). Càng nằm lâu dưới nước, trải qua nhiều thế kỷ, giá trị của nó càng cao. Tuy nhiên, việc xác định, khai thác và bảo quản loại gỗ này không hề đơn giản.

Sau khi xác định khu vực phát hiện tại huyện Tức có thể chứa gỗ âm trầm, địa phương này đã lập rào chắn và phong tỏa hiện trường, người ngoài không được tự ý tiếp cận hay đào bới.

“Loại gỗ này không chỉ quý về vật chất mà còn mang giá trị khảo cổ và môi trường. Nếu khai thác bừa bãi, vừa gây sạt lở lòng sông, vừa có thể làm hư hại cấu trúc tự nhiên của gỗ,” một chuyên gia chia sẻ.

Ngoài ra, việc khai thác gỗ cổ ngâm nước lâu năm cũng tiềm ẩn rủi ro hóa chất và vi sinh vật độc hại. Trong điều kiện yếm khí hàng nghìn năm, gỗ có thể hấp thụ nhiều hợp chất kim loại nặng. Vì vậy, quy trình xử lý phải được thực hiện bởi các đơn vị chuyên dụng, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan bảo tồn.

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên “Đông phương thần mộc” được tìm thấy tại Trung Quốc. Năm 2017, một người nông dân họ Lương ở huyện Tu Thủy, tỉnh Giang Tây, cũng từng vô tình phát hiện một khúc gỗ khổng lồ khi đi câu cá. Sau khi giám định, đó là thân cây âm trầm có niên đại hơn 5.000 năm, giá trị ước tính hàng trăm triệu NDT.

Vụ việc khi đó đã nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều người dân tò mò kéo đến xem. Chính quyền địa phương phải can thiệp, lập hàng rào bảo vệ và mời viện nghiên cứu đến thu hồi hiện vật.