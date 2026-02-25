Sóng gió ập đến với dầu Nga: giá giảm mạnh nhất gần 3 năm sau hàng loạt lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU

Dầu thô Urals – dòng dầu xuất khẩu chủ lực của Nga – đang được giao dịch với mức chiết khấu sâu nhất trong gần ba năm, khi các lệnh trừng phạt của phương Tây tiếp tục gây sức ép lên hoạt động thương mại năng lượng của Moscow.

Theo dữ liệu từ Argus Media, mức chiết khấu trung bình của dầu Urals xuất khẩu từ các cảng phía tây Nga đã nới rộng lên 30,62 USD/thùng so với chuẩn Dated Brent vào cuối tuần qua. Đây là mức chênh lệch lớn nhất kể từ tháng 4/2023. Tại điểm xuất khẩu, giá dầu Urals hiện chỉ dao động quanh ngưỡng hơn 40 USD/thùng.

Cụ thể, tại cảng Primorsk trên Biển Baltic, dầu Urals được giao dịch ở mức 42,09 USD/thùng, trong khi tại Novorossiysk trên Biển Đen, giá giảm xuống còn 40,44 USD/thùng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với dự toán ngân sách của chính phủ Nga, vốn xây dựng kịch bản giá dầu trung bình đạt khoảng 59 USD/thùng trong năm 2026.

Diễn biến giá phản ánh rõ tác động của các lệnh trừng phạt do Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu áp đặt nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga. Đặc biệt, các biện pháp được Washington tăng cường vào cuối năm ngoái được cho là đã làm gia tăng áp lực lên chuỗi giao dịch và thanh toán dầu Nga.

Giá bán thấp hơn đồng nghĩa với nguồn thu giảm sút, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế mà các công ty dầu khí nộp vào ngân sách nhà nước Nga. Trong bối cảnh dầu mỏ vẫn là nguồn thu ngoại tệ chủ chốt, việc chênh lệch giá nới rộng có thể tạo thêm thách thức cho tài khóa của Moscow.

Khi dầu Urals được vận chuyển đến Ấn Độ – một trong những khách hàng lớn nhất hiện nay của Nga – mức chiết khấu so với dầu Brent thu hẹp còn hơn 12 USD/thùng, theo Argus Media. Tuy vậy, đây vẫn là mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 4/2023. Các nhà phân tích lưu ý rằng chưa rõ toàn bộ phần chênh lệch giá giao hàng này có mang lại lợi ích trực tiếp cho phía Nga hay không, do còn phụ thuộc vào chi phí vận chuyển, bảo hiểm và trung gian thương mại.

Trong năm qua, Mỹ đã gia tăng áp lực lên hoạt động mua dầu Nga của Ấn Độ, từng nâng thuế quan lên 50% đối với một số mặt hàng, đồng thời đưa hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil vào danh sách trừng phạt. Sau đó, Washington đã rút lại mức thuế bổ sung 25% từng áp lên hàng hóa Ấn Độ liên quan đến việc nước này mua dầu Nga, như một phần trong tiến trình củng cố thỏa thuận thương mại song phương.

Gần đây nhất, một tòa án Mỹ phán quyết rằng việc cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để áp thuế là không hợp pháp, tạo thêm yếu tố bất định đối với chính sách thương mại của Mỹ. Trong khi đó, đề xuất áp thuế toàn cầu 15% mới được đưa ra cũng làm dấy lên câu hỏi về tác động tiềm tàng đối với dòng chảy dầu Nga sang các thị trường lớn như Ấn Độ.

Song song với Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đã hạ mức giá trần đối với dầu Nga, có hiệu lực từ ngày 1/2. Theo quy định mới, các công ty châu Âu chỉ được phép cung cấp dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm và hỗ trợ tài chính cho dầu Nga nếu giá bán không vượt quá 44,10 USD/thùng. Cơ chế này được thiết kế nhằm siết nguồn thu của Moscow nhưng vẫn duy trì nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Việc dầu Urals đang giao dịch sát hoặc dưới ngưỡng giá trần cho thấy sức ép từ các biện pháp trừng phạt vẫn hiện hữu, đồng thời đặt ra bài toán cân đối ngân sách ngày càng khó khăn hơn đối với Nga trong năm nay.