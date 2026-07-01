Sống cả đời mới thấy thiên thần có thật: Gió thổi tóc bay tựa tranh vẽ, mỗi bước chân đẹp như thần thoại

Chỉ cần một cơn gió lướt qua, mỹ nhân này đã tạo nên những khung hình được ví như cảnh quay điện ảnh giữa thảm đỏ.

Tối 14/7 (giờ địa phương), buổi công chiếu thế giới của The Odyssey tại New York đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood. Thảm đỏ chào đón sự góp mặt của Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth... cùng đạo diễn lừng danh Christopher Nolan. Với sức hút của dự án được xem là bom tấn tham vọng nhất năm 2026, hàng trăm phóng viên và người hâm mộ đã đổ về sự kiện, biến đây thành một trong những premiere được quan tâm nhất mùa hè. Giữa dàn ngôi sao hạng A, Zendaya vẫn là cái tên chiếm trọn mọi ống kính, tạo nên những khung hình phủ sóng khắp mạng xã hội chỉ ít phút sau khi xuất hiện.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Zendaya khiến công chúng có cảm giác như đang chứng kiến một thiên thần bước ra từ chính thế giới thần thoại của The Odyssey. Nữ diễn viên diện thiết kế haute couture màu trắng với phom corset ôm sát, phần cổ khoét sâu tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng vẫn đủ thanh thoát. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở đôi cánh lông vũ khổng lồ phía sau, kết hợp cùng những đường xếp ly mềm mại trải dọc thân váy, khiến mỗi chuyển động đều mang cảm giác bồng bềnh như đang lướt trên mây. Đôi chân thon dài hiện lên qua đường xẻ cao càng tôn trọn vóc dáng săn chắc của mỹ nhân sinh năm 1996.

Thế nhưng, "phụ kiện" hoàn hảo nhất của Zendaya trong buổi tối ấy lại chính là cơn gió. Những làn gió bất chợt thổi qua liên tục để vài lọn tóc mỏng nhẹ bay lướt trước gương mặt. Không hề tạo cảm giác rối hay lộn xộn, từng sợi tóc như được sắp đặt có chủ ý, khiến mỗi lần cô ngoảnh đầu, ngẩng mặt hay sải bước đều giống hệt một cảnh quay điện ảnh. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt nâu sắc bén cùng khí chất ngời ngời càng khiến Zendaya toát lên vẻ đẹp vừa hoang dã, vừa kiêu hãnh, tựa một nữ thần Hy Lạp bước ra từ tranh vẽ. Ngay cả những khoảnh khắc được chụp ngẫu nhiên cũng đạt độ hoàn mỹ đáng kinh ngạc, gần như không tìm thấy góc chết.

Không mất nhiều thời gian để loạt ảnh của Zendaya phủ kín các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt trang tin đồng loạt đăng tải khoảnh khắc "giáng trần" của nữ diễn viên. Nhiều người nhận xét hiếm có ngôi sao nào sở hữu thần thái điện ảnh mạnh đến mức chỉ cần đứng yên hay để gió lướt qua cũng tạo nên những khung hình đẹp như poster phim.

Một số bình luận của netizen:

- Ôi tui ưng cái tạo hình này quá, như thiên thần thật sự ý.

- Đúng là thiên thần giáng trần mà.

- Cứ khi nào nghĩ đây là look đẹp nhất rồi, thì hôm sau cổ lại diện outfit đỉnh hơn bộ trước.

- Zendaya càng ngày càng đẹp, thần thái đỉnh quá.

- Xem 1 tiếng rồi không thấy gì hay ho cả.