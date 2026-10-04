Son Ye Jin đánh mất hình tượng "ngọc nữ", chìm sâu trong cơn bão chỉ trích

Sự việc lần này lại một lần nữa khiến cái tên Son Ye Jin bị đưa ra "đầu sóng ngọn gió" trong suốt thời gian qua.

Mới đây, Son Ye Jin đã đăng video quay cảnh cô ăn phô mai que cùng chú thích: “Cuối cùng cũng được ăn rồi… Ngon quá”. Trong đoạn clip, cô vui vẻ thưởng thức món phô mai tan chảy kéo sợi dài. Vẻ ngoài thư thái của Son Ye Jin cho thấy một khía cạnh dễ gần hơn của nữ diễn viên, trái ngược với hình ảnh mà cô thường thể hiện trong các dự án diễn xuất của mình.

Đoạn video "mukbang" phô mai que của "tình đầu quốc dân" nhanh chóng lan truyền trên mạng và thu hút nhiều phản ứng trái chiều. So với hình ảnh thanh lịch và chỉn chu mà Son Ye Jin thường thể hiện với tư cách là một diễn viên, nhiều người xem thấy cách cô thoải mái thưởng thức đồ ăn rất dễ thương và gần gũi.

Video ăn phô mai que của Son Ye Jin gây tranh cãi. Clip: Instagram

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen "dễ thương", "chân thật", một số người bắt đầu chỉ trích cách ăn uống của Son Ye Jin. Cụ thể, họ cho rằng tiếng nhai nuốt khi Son Ye Jin ăn là quá đà và gây khó chịu, không hề tạo cảm giác ngon miệng. Khi ngày càng nhiều người xem cho rằng họ khó chịu với âm thanh trong video hơn là cách Son Ye Jin, cuộc thảo luận trên mạng xã hội đã leo thang thành một cuộc tranh luận rộng hơn về nghi thức ăn uống.

Vụ tranh cãi càng leo thang sau khi một số netizen Nhật Bản đang chỉ trích cách Son Ye Jin ăn, lợi dụng điều này để đưa ra những bình luận rộng hơn về nghi thức ăn uống của người Hàn Quốc. Họ cho rằng thói quen ăn uống của người Hàn Quốc thường xuyên nhai chóp chép, gây ra tiếng ồn khó chịu.

Mặt khác, một số người lại bênh vực nữ diễn viên, cho rằng do cách ghi hình nên âm thanh khi ăn có thể nghe to hơn thực tế. Một số người cũng đặt câu hỏi liệu một đoạn clip đơn giản có đáng bị soi mói kỹ càng về cách ăn uống của Son Ye Jin hay không, khiến dư luận trên mạng chia làm 2 luồng ý kiến.

Ảnh: Instagram

Cách ăn uống của nữ diễn viên gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: Instagram

Sự việc lần này lại một lần nữa khiến cái tên Son Ye Jin bị đưa ra "đầu sóng ngọn gió" trong suốt thời gian qua. Cô hiện đang là tâm điểm chê bai trong bộ phim cổ trang 18+ The Scandal. Nội dung phim bị chê, nữ diễn viên cũng không thoát chỉ trích khi sử dụng công nghệ "hô biến" tuổi tác trên gương mặt, khiến nhiều cảnh phim trở nên giả trân. Ngoài ra, nhiều khán giả còn cho rằng Son Ye Jin không nên nhận những bộ phim 18+, có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn nam sau khi đã kết hôn và sinh con.

Cô cũng gặp phải rắc rối khi tự hào "flex" con trai quá đà trên sóng truyền hình. Cụ thể, cô đã nói về con "Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm". Nữ diễn viên sau đó đã "tự kiểm điểm", giải thích rằng bản thân đã phóng đại về con. Việc này khiến bé nhận phải nhiều sự chú ý hơn mức cần thiết mỗi khi ra ngoài.

Son Ye Jin gặp nhiều sóng gió trong thời gian qua. Ảnh: X

Được mệnh danh là "Tình đầu quốc dân" và "Nữ hoàng phim ảnh", Son Ye Jin là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của làn da điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc suốt hơn hai thập kỷ qua. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc vượt thời gian mà còn có kỹ năng diễn xuất bậc thầy, thuộc nhóm hiếm hoi đạt được danh hiệu "Tam đại Ảnh hậu" của xứ Kim Chi.

Nữ diễn viên sinh năm 1982 ở Daegu, có tên thật là Son Eon Jin. Sở hữu gương mặt xinh đẹp thanh thoát, dịu dàng cùng chiều cao 165cm và khí chất thanh lịch, Son Ye Jin đã chinh phục công chúng từ những năm đầu sự nghiệp nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, sâu sắc, có thể chuyển hóa mượt mà giữa các vai diễn lãng mạn, kịch tính hay nội tâm phức tạp.

Nữ diễn viên có gia tài phim ảnh đáng nể. Ảnh: Kbizoom

Son Ye Jin bắt đầu sự nghiệp vào năm 2000 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những tác phẩm như Cổ điển, Hương mùa hè và Một thời để nhớ. Những bộ phim này đã đưa cô trở thành biểu tượng thanh xuân trên toàn châu Á. Tuy nhiên thay vì chỉ đóng khung trong hình tượng ngọc nữ, cô thử thách bản thân với nhiều vai diễn gai góc hơn trong Vợ tôi đã kết hôn ihay phim hành động Hải tặc.

Năm 2019 - 2020, siêu phẩm Hạ cánh nơi anh đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, khẳng định vị thế vững chắc của Son Ye Jin trong lòng khán giả quốc tế. Son Ye Jin là một trong số ít nữ diễn viên đạt được "Grand Slam" về diễn xuất khi thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả ba giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc: Baeksang Arts Awards, Blue Dragon Film Awards và Grand Bell Awards.

Không chỉ có sắc, cô còn có tài diễn xuất được giới chuyên môn công nhận. Ảnh: Kbizoom

Về đời tư, cô được biết đến với cuộc hôn nhân bên tài tử Hyun Bin. Sau nhiều lần hợp tác và màn kết hợp bùng nổ trong Hạ Cánh Nơi Anh, Hyun Bin - Son Ye Jin bị Dispatch "khui" ảnh đi đánh golf hẹn hò cùng nhau vào ngày 1/1/2021. Khác với hầu hết các cặp đôi khác, khi Hyun Bin và Son Ye Jin công khai, họ nhận được sự ủng hộ gần như 100% từ người hâm mộ. Sự tương xứng về ngoại hình, địa vị và tài năng khiến họ trở thành "cặp đôi trời sinh" trong mắt công chúng.

Tháng 3/2022, "đám cưới của thế kỷ" của Hyun Bin - Son Ye Jin diễn ra như một thước phim lãng mạn. Cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Giờ đây, với cậu bé Kim Woo Jin đã hơn ba tuổi, họ đang tận hưởng những khoảnh khắc gia đình bình dị nhưng tràn đầy ý nghĩa. Mỗi tấm hình Son Ye Jin đăng tải về cuộc sống đời thường – từ những bữa cơm gia đình đến những chuyến dã ngoại – đều nhận được hàng triệu lượt yêu thích.

Hyun Bin - Son Ye Jin hiện có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom