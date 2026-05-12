Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "sơ hở là bên nhau"

Yêu không công khai, chia tay cũng chưa từng nói một lời chính thức nhưng Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm lại là cặp đôi mà gần như ai theo dõi Vbiz cũng mặc định "biết rồi đó". Suốt nhiều năm qua, chuyện tình cảm của cả hai giống kiểu không cần xác nhận nhưng netizen vẫn thuộc lòng timeline, từ đồ đôi, ảnh check-in cho đến drama "bánh trà xanh" từng làm mạng xã hội bùng nổ.

Điều đặc biệt là dù giờ đã thành "người dưng ngược lối", Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vẫn cứ dính nhau theo một cách rất khó hiểu. Không dính vì tương tác công khai thì cũng dính bởi drama cũ bị đào lại, không bị réo chuyện tình cảm thì lại vô tình va nhau trên đường comeback. Netizen thậm chí còn nói vui đây là cặp đôi có duyên nợ mạnh nhất Vbiz, bởi cứ hễ một người có động thái mới là người còn lại lập tức bị gọi tên dù chẳng làm gì.

"Hẹn hò" nhau comeback

Từ đầu tháng 5, Thiều Bảo Trâm đã rục rịch trở lại với đường đua âm nhạc. Nữ ca sĩ nhiều lần check-in phòng thu, liên tục đăng những dòng trạng thái mang màu sắc chuẩn bị cho một dự án mới. Và mới đây, cô chính thức xác nhận màn tái xuất với sản phẩm Thỏ Săn Mồi , dự kiến phát hành vào tối 12/5.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đúng khoảng thời gian này, Sơn Tùng cũng bắt đầu đánh tiếng comeback. Từ việc bất ngờ ẩn hàng loạt bài đăng trên Instagram, đổi ảnh đại diện bằng chiếc mặt nạ bí ẩn cho đến động thái chạy màn hình LED tại một tòa nhà lớn ở TP.HCM, tất cả đều cho thấy chủ tịch đang chuẩn bị trở lại với một dự án âm nhạc quy mô lớn. Và thế là cõi mạng lại được phen tưng bừng.

Không hẹn mà gặp, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm thêm một lần nữa rơi vào cảnh comeback sát nút nhau. Một người tung moving poster, người còn lại “thả hint” bằng loạt động thái bí ẩn. Dù chẳng ai liên quan trực tiếp đến ai, netizen vẫn không thể ngăn mình liên tưởng. Nhiều người còn đùa rằng nếu không theo dõi câu chuyện nhiều năm qua, có khi sẽ tưởng Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm có "thỏa thuận ngầm" để hỗ trợ nhau công việc.

Sơ hở là dính dáng đến nhau

Đã không ít lần Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "dính líu" nhau trong công việc theo kiểu không ai gọi tên ai nhưng netizen vẫn tự động kết nối mọi thứ lại với nhau.

Trước đó, khi Thiều Bảo Trâm comeback với Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, mạng xã hội từng có thời gian bàn tán rôm rả vì từ poster cho đến nội dung MV đều bị cho là thấp thoáng “bóng dáng” của câu chuyện tình cảm năm xưa. Nhiều chi tiết trong sản phẩm khiến dân mạng liên tưởng trực tiếp đến Sơn Tùng và cả drama liên quan Hải Tú từng gây bùng nổ cõi mạng đầu năm 2021.

Không dừng ở âm nhạc, đến lúc tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, Thiều Bảo Trâm tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán vì một số sân khấu bị cho là có nhiều chi tiết ẩn ý về chuyện tình cũ. Theo đó, ở vòng thi mở màn, Thiều Bảo Trâm đã chọn bài hát Triệu Lý Do để trình diễn solo. Ngay từ lời bài hát: "Buông tay nhau ra, đôi ta chia xa, cơn mưa ngang qua vội vàng xóa" đã khiến nhiều người nghĩ ngay đến Sơn Tùng.

Chưa hết, ở đoạn mở đầu, Thiều Bảo Trâm đưa góc máy quay cận vào cánh cửa lối thoát hiểm. Trên cánh cửa này xuất hiện 2 con số là số 7 và số 5. Ban đầu, nhiều người không quá để ý đến chi tiết này nhưng một số netizen lại tinh ý nhận ra, 5/7 chính là ngày sinh của Sơn Tùng. Không biết vô tình hay hữu ý mà trong cả dãy số nhiều chữ số nhưng Thiều Bảo Trâm chọn đúng "7" và "5", trùng hợp thay đó lại là ngày khá đặc biệt của người cũ.

Trong phân đoạn khác, khi ống kính quay toàn cảnh sân khấu thì có thể thấy background có hẳn 3 chữ T. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu nếu sử dụng chữ cái đầu của tên thì background nên là T-B-T. Giữa loạt thắc mắc thì một số netizen lại đặt ra "thuyết âm mưu" rằng 3 chữ T lớn trên sân khấu lại khá trùng khớp với chữ cái đầu tiên của Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú.

Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ từng có khoảng thời gian gần như giữ im lặng tuyệt đối giữa lúc drama "bánh trà xanh" bùng nổ khắp mạng xã hội. Không giải thích, không phản hồi trực diện, cũng không nhắc đến bất kỳ ai, Sơn Tùng chọn cách biến mất khỏi những cuộc tranh cãi đang diễn ra dữ dội thời điểm đó.

Thế nhưng, đến lần đầu tiên lộ diện trở lại trên sân khấu sau ồn ào, Sơn Tùng lại khiến cả cõi mạng dậy sóng bởi một đoạn chia sẻ đầy cảm xúc trước khi trình diễn Chúng Ta Của Hiện Tại .

Đứng trong cánh gà, nam ca sĩ nói: "Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em".

Khoảnh khắc này từng viral khắp mạng xã hội vì nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng dường như đang cố ý gửi gắm những lời nhắn nhủ đến một người đặc biệt nào đó. Đặc biệt, câu kết "Thương em" cùng cách nam ca sĩ nhấn giọng đầy da diết càng khiến netizen lập tức liên tưởng đến Thiều Bảo Trâm giữa thời điểm câu chuyện tình cảm của cả hai đang là tâm điểm bàn tán.

Drama đời tư như "nồi thịt hâm không bao giờ tắt lửa"

Một trong những lý do lớn nhất khiến Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm mãi không thể "thoát vai" trong mắt cư dân mạng chính là drama đời tư kéo dài nhiều năm qua. Dù hiện tại cả hai không còn đồng hành hay xuất hiện liên quan trực tiếp đến nhau, câu chuyện "bánh kem trà xanh" giữa Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú vẫn giống hệt một "nồi thịt hâm không bao giờ tắt lửa" của Vbiz.

Mỗi lần tưởng như mọi thứ đã lắng xuống thì chỉ cần một trong ba người có động thái mới, từ đăng ảnh, ra nhạc, thay avatar cho đến viết status vu vơ, netizen lại lập tức đào lại drama năm nào để bàn tán. Đến mức nhiều người còn đùa rằng đây là "vũ trụ drama" có sức sống bền bỉ bậc nhất showbiz Việt.

Đặc biệt, câu chuyện năm 2021 từng tạo ra cơn chấn động lớn trên mạng xã hội khi hàng loạt chi tiết bị cư dân mạng xâu chuỗi theo hướng Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã chia tay sau nhiều năm gắn bó. Cùng thời điểm đó, Hải Tú bất ngờ trở thành cái tên bị réo gọi dữ dội vì loạt nghi vấn liên quan đến chuyện tình cảm.

Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận cụ thể bất kỳ điều gì, drama "trà xanh" vẫn phủ sóng khắp mạng xã hội suốt thời gian dài. Thậm chí đến tận hiện tại, chỉ cần nhắc đến Thiều Bảo Trâm hoặc Sơn Tùng là phần bình luận gần như chắc chắn sẽ xuất hiện những từ khóa quen thuộc.

Chính vì dư âm quá lớn của câu chuyện này nên mối liên kết giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm gần như chưa bao giờ biến mất hoàn toàn trong suy nghĩ công chúng. Không còn xuất hiện cạnh nhau nhưng cả hai vẫn cứ bị đặt cạnh nhau trong mọi cuộc thảo luận, từ âm nhạc, sân khấu cho đến những lần comeback "trùng hợp" khó giải thích.

