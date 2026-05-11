"Ông hoàng điện ảnh" ly hôn sau 1 tuần cưới, giờ lấy người đẹp kém 11 tuổi, đưa hết tiền cho vợ giữ

Nhắc đến những gương mặt bảo chứng phòng vé của điện ảnh Việt, khó có thể bỏ qua Thái Hòa. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Để Mai tính, Long Ruồi, Tiệc trăng máu, Con Nhót mót chồng, Địa đạo, Tử chiến trên không.. . Thành công vang dội giúp anh được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "ông hoàng điện ảnh" hay "vua phòng vé" của màn ảnh Việt.

Ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang ấy, Thái Hòa từng trải qua biến cố hôn nhân chỉ sau một tuần tổ chức đám cưới. Sau đổ vỡ, nam diễn viên tìm được bến đỗ bình yên bên người vợ kém 11 tuổi và có cuộc sống giản dị khiến nhiều người bất ngờ.

Thái Hòa sinh năm 1974. Anh xuất thân từ sân khấu kịch và từng có nhiều năm gắn bó với Sân khấu kịch IDECAF trước khi nổi tiếng trên màn ảnh rộng. Với lối diễn duyên dáng, tự nhiên, có thể biến hóa từ hài hước đến nội tâm, Thái Hòa nhanh chóng trở thành cái tên hút khách của điện ảnh Việt suốt hơn một thập kỷ.

Nhiều bộ phim có sự góp mặt của anh liên tục đạt doanh thu cao, tạo nên "cơn sốt" phòng vé. Chính vì vậy, truyền thông và khán giả thường gọi Thái Hòa là "ông hoàng điện ảnh". Tuy nhiên, trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam diễn viên luôn tỏ ra khá bình thản trước những mỹ từ này.

Anh từng chia sẻ rằng trước đây bản thân có áp lực khi bị gắn với kỳ vọng phim Thái Hòa phải trăm tỷ, nhưng hiện tại đã xem mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Theo nam diễn viên, thành công của một bộ phim là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Thái Hòa cũng cho biết anh không lựa chọn kịch bản dựa trên doanh thu mà quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc và sự thú vị của nhân vật. Với anh, một vai diễn đủ sức thử thách mới là điều khiến mình muốn tham gia. Chính quan điểm làm nghề này giúp nam diễn viên giữ được màu sắc riêng giữa thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh.

Dù nổi tiếng và có vị trí vững chắc trong nghề, Thái Hòa lại có cuộc sống đời thường khá giản dị. Ngoài thời gian đóng phim, mình chủ yếu ở bên gia đình, đưa con đi học, đi siêu thị cùng vợ, chơi với thú cưng, xem tivi hay chơi game để thư giãn.

Trước khi có cuộc hôn nhân hiện tại, Thái Hòa từng trải qua một lần đổ vỡ gây nhiều tiếc nuối. Người vợ đầu của anh là Cát Phượng. Cả hai quen biết khi cùng hoạt động tại sân khấu kịch và từng có quãng thời gian yêu nhau khá sâu đậm.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại ngắn ngủi đến bất ngờ. Cả hai chia tay chỉ khoảng một tuần sau lễ cưới. Dù không còn đồng hành với nhau trong hôn nhân, họ vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai chung.

Sau đổ vỡ, Thái Hòa khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh ít khi chia sẻ đời tư trước truyền thông và dành phần lớn thời gian cho công việc cũng như gia đình nhỏ của mình.

Hiện tại, Thái Hòa có cuộc sống viên mãn bên người vợ thứ hai là Hồng Thu. Bà xã kém Thái Hòa 11 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Trước khi kết hôn, vợ Thái Hòa từng làm trợ lý giám đốc tại một công ty Hàn Quốc. Về sau kết hôn và sinh con xong, cô nghỉ việc, bắt đầu kinh doanh online và quán xuyến chuyện gia đình.

Thái Hòa và bà xã kém 11 tuổi kết hôn vào năm 2012

Khác với sự nổi tiếng của chồng, Hồng Thu sống khá kín đáo và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, qua những chia sẻ ít ỏi của Thái Hòa, khán giả có thể cảm nhận được sự gắn bó và thấu hiểu giữa hai vợ chồng.

Nam diễn viên cho biết sống gia đình anh cũng bình thường như bao người khác, có lúc vui vẻ, có lúc tranh luận với con cái, nhưng điều quan trọng là luôn cảm thấy đủ đầy và an yên.

Một trong những chia sẻ gây chú ý nhất của Thái Hòa là chuyện giao toàn bộ tài chính cho vợ quản lý. Nam diễn viên tiết lộ trong túi mình hầu như không có tiền, tài khoản cũng vậy, khi cần thì vợ sẽ đưa. Theo anh, bà xã là người quán xuyến mọi thứ trong gia đình, còn nếu để anh lo chuyện chi tiêu hay quản lý tài chính thì sẽ rất mệt.

Thái Hòa cho biết vợ chồng hòa hợp vì cả hai đều thích cuộc sống bình yên, không quá cầu kỳ hay phô trương. Anh nhận xét bà xã là người dễ tính và đó cũng là lý do giúp cuộc hôn nhân của họ bền chặt suốt nhiều năm qua.

Dù là ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Việt, cuộc sống của Thái Hòa lại khá giản dị. Anh không chạy theo hàng hiệu hay khoe cuộc sống xa hoa. Nhiều đồng nghiệp từng nhận xét nam diễn viên ngoài đời hiền lành, ít nói và rất chú trọng gia đình.

Ở tuổi ngoài 50, Thái Hòa vẫn giữ được sức hút riêng trong làng điện ảnh. Mỗi dự án anh tham gia đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy vậy, nam diễn viên chưa bao giờ tự đặt áp lực phải trở thành "ông hoàng phòng vé" hay chạy theo kỷ lục doanh thu.