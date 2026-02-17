Sơn Tùng thắng đậm nhờ Tết, ra 1 bài ăn cả đời là có thật

Sơn Tùng M-TP tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng trên thị trường nhạc số khi duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trong thời gian kỷ lục. Theo cập nhật mới nhất từ Spotify ngày 15/2/2026, nam ca sĩ đã có 1.579 ngày liên tiếp đứng đầu hạng mục Top Artists Vietnam - thành tích dài nhất từ trước đến nay.

Sơn Tùng đã có 1.579 ngày liên tiếp đứng đầu hạng mục Top Artists Vietnam - thành tích dài nhất từ trước đến nay (ảnh cap màn hình)

Cụ thể, bảng xếp hạng Daily Top Artists Vietnam ghi nhận Sơn Tùng M-TP giữ vị trí số 1, tăng một bậc so với ngày trước đó. Mốc “streak” 1.579 ngày đồng nghĩa với việc anh duy trì vị trí quán quân liên tục hơn 4 năm, một con số cho thấy độ ổn định hiếm có trong bối cảnh thị trường nhạc Việt liên tục xuất hiện gương mặt mới và xu hướng thay đổi nhanh chóng.

Đáng chú ý, thành tích này đến trong thời điểm Sơn Tùng không phát hành sản phẩm mới. Đã hơn 600 ngày kể từ khi anh ra mắt ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau vào tháng 7/2024. Tuy nhiên, lượng người nghe hàng tháng của nam ca sĩ trên Spotify vẫn duy trì trên 2 triệu, tùy theo từng giai đoạn. Việc không comeback nhưng vẫn giữ được thứ hạng cao cho thấy kho nhạc cũ của anh tiếp tục được khai thác mạnh mẽ, đặc biệt trong các mùa cao điểm nghe nhạc.

Ca khúc nhạc xuân hiếm hoi của Sơn Tùng - Một Năm Mới Bình An được săn đón mỗi năm

Một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào đà tăng trưởng dịp đầu năm cho Sơn Tùng trên Spotify là ca khúc Tết Một Năm Mới Bình An. Phát hành năm 2016, do chính Sơn Tùng sáng tác và thể hiện, bài hát ban đầu là dự án quảng bá cho nhãn hàng. Tuy nhiên, nhờ chất lượng sản phẩm và chiến lược phát hành hợp lý, ca khúc vượt ra khỏi khuôn khổ quảng cáo để trở thành một bản hit độc lập.

Một Năm Mới Bình An thuộc thể loại pop, R&B, kết hợp nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo trúc với nhịp điệu hiện đại. Phần mở đầu mang âm hưởng dân gian tạo cảm giác hoài niệm, sau đó chuyển sang tiết tấu tươi sáng, trẻ trung. Cấu trúc này giúp bài hát vừa giữ được tinh thần Tết truyền thống vừa phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ.

Sáng 17/2/2026 - đúng mồng 1 Tết Bính Ngọ, ca khúc 10 năm tuổi của Sơn Tùng đã trở lại BXH hàng ngày của Spotify Việt Nam ở vị trí 10, hứa hẹn còn tăng hạng ở vài ngày tới (ảnh cap màn hình)

Sau gần một thập kỷ, Một Năm Mới Bình An vẫn ghi nhận hàng chục triệu lượt xem trên YouTube và thường xuyên xuất hiện trong danh sách nhạc Tết có lượt nghe cao trên các nền tảng số. Mỗi dịp xuân về, bài hát có xu hướng “lội ngược dòng” trên các bảng xếp hạng, đồng thời được sử dụng rộng rãi làm nhạc nền cho video chúc Tết, nội dung mạng xã hội. Sáng 17/2/2026 - đúng mồng 1 Tết Bính Ngọ, ca khúc 10 năm tuổi của Sơn Tùng đã trở lại BXH hàng ngày của Spotify Việt Nam ở vị trí 10, hứa hẹn còn tăng hạng ở vài ngày tới.

Nội dung ca từ tập trung vào những hình ảnh quen thuộc như nhành mai, gió xuân, gia đình sum họp. Thay vì khai thác không khí lễ hội sôi động, bài hát nhấn mạnh thông điệp bình an - giá trị cốt lõi trong tâm thức người Việt mỗi dịp năm mới. Cách tiếp cận này giúp ca khúc duy trì sức sống dài lâu, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khán giả.

Sơn Tùng hiện đang đón Tết cùng gia đình (ảnh: FBNV)

Việc một ca khúc Tết có thể tạo ra dòng lượt nghe lặp lại hằng năm là lợi thế lớn trên thị trường nhạc số. Trong bối cảnh doanh thu và thứ hạng ngày càng phụ thuộc vào streaming, những bản nhạc theo mùa có khả năng tái sinh định kỳ mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Với Sơn Tùng, Một Năm Mới Bình An trở thành một trong những trụ cột giúp duy trì độ phủ sóng ổn định mỗi dịp đầu năm.

Với Sơn Tùng M-TP, câu chuyện “ra một bài ăn cả đời” không còn là cách nói ví von, mà đang được thể hiện bằng những con số cụ thể trên bảng xếp hạng (ảnh: FBNV)

Sơn Tùng có lợi thế lớn khi sở hữu những ca khúc quốc dân, ai cũng biết và có vòng đời kéo dài nhiều năm. Ở thời điểm thị trường bước vào mùa Tết - giai đoạn cao điểm của nhạc Xuân, lợi thế này tiếp tục phát huy tác dụng. Thành tích mới nhất trên Spotify là minh chứng rõ ràng cho việc một sản phẩm phù hợp thời điểm, được đầu tư bài bản, có thể tạo giá trị bền vững theo thời gian. Với Sơn Tùng M-TP, câu chuyện “ra một bài ăn cả đời” không còn là cách nói ví von, mà đang được thể hiện bằng những con số cụ thể trên bảng xếp hạng.