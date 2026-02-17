Nam ca sĩ Việt nổi tiếng đón Tết đầu tiên không còn cả bố lẫn mẹ

Những ngày cận Tết, ca sĩ Quốc Thiên thu hút sự quan tâm của công chúng khi đăng trên trang cá nhân loạt hình ảnh anh ra nghĩa trang thắp hương, chăm chút phần mộ của bố mẹ. Đây là lần đầu tiên Quốc Thiên đón Tết khi không còn cả hai đấng sinh thành bên cạnh khiến khán giả xúc động và gửi lời chia sẻ, động viên.

Quốc Thiên bên mộ bố mẹ.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận động viên. Một số chia sẻ: "Cầu nguyện những điều tốt nhất cho ba má Thiên nhé. Ba mẹ luôn tự hào và mỉm cười vì em. Em hãy sống thật hạnh phúc để ba mẹ cũng hạnh phúc theo nha"; "Đây là năm đầu tiên anh vắng cả cha lẫn mẹ, thương"; "Hạnh phúc, mạnh khỏe và vui vẻ để ba má yên tâm nha em"; "Yêu thương! Chúc Thiên năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và ngày càng thành công!"; "Ôm anh tui một cái. Năm mới sức khỏe và rực rỡ nha anh"; hay ngắn gọn: "Cô thương con quá".

Nam ca sĩ đón Tết đầu tiên không còn cha mẹ.

Quốc Thiên từng mất mẹ vào năm 2007. Mẹ anh qua đời vì ung thư. Đầu tháng 4/2025, bố của Quốc Thiên qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật.

Quốc Thiên sinh năm 1988 tại Đồng Nai, được biết đến rộng rãi sau khi giành Quán quân Vietnam Idol 2008. Anh theo đuổi dòng nhạc pop ballad với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và được đánh giá là một trong những giọng ca nam bền bỉ của Vpop. Sau cuộc thi, Quốc Thiên phát hành nhiều ca khúc hit và liên tục tham gia các chương trình truyền hình, liveshow lớn nhỏ, tạo dựng lượng khán giả ổn định nhờ phong cách chỉn chu và chuyên nghiệp.

Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, Quốc Thiên được xem là giọng ca truyền cảm, vừa giữ được bản sắc riêng, vừa tiếp tục làm mới mình với nhiều dự án và thử nghiệm nghệ thuật. Trong bối cảnh mất mát cá nhân, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục sáng tác và kết nối với khán giả qua âm nhạc.