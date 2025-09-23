Sơn Tùng M-TP tặng quà khủng cho fan tại sự kiện

Chiều ngày 22/9, Sơn Tùng M-TP vừa có màn xuất hiện đầy ấn tượng tại một sự kiện ở TPHCM. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi outfit trẻ trung, lịch lãm với áo sơ mi kẻ caro xanh phối sweater, quần kaki sáng màu cùng giày da cổ điển với thần thái tự tin, phong cách điềm tĩnh đầy cuốn hút.

Tại sự kiện, Sơn Tùng hài hước nói: "Như đi diễn liveshow vì ánh sáng đánh quá trời đánh. Thật sự rất tự hào khi có mặt ở đây hôm nay ".

Sơn Tùng xuất hiện với phong cách cực kỳ trẻ trung và lịch lãm tại sự kiện.

Trên sân khấu, Sơn Tùng giao lưu gần gũi với người hâm mộ. Nam ca sĩ tiết lộ anh đang nuôi 2 em pét "vô cùng phiền phức". Một em mèo tên là Chiko và em khác tên là Tomi. Độ nổi tiếng của hai em pet trong cộng đồng fan lớn đến nỗi nam ca sĩ phải tự ghen tị thốt lên là "Nổi hơn cả em" .

Chưa hết, anh chàng còn thú nhận nỗi khổ khi nuôi thú cưng: "Hai em ây rụng lông "ít" đến nỗi muốn viêm phổi và khiến mình cảm thấy stress".

Giao lưu gần gũi với mọi người.

Ngoài phần chia sẻ thú vị trên, Sơn Tùng M-TP còn có nhiều khoảnh khắc tương tác với fan trong mini game. Từ việc đeo kính tặng fan nam, ôm tạm biệt khán giả, đến ánh nhìn chăm chú dành cho fan nữ.

Trong mini game tương tác với khán giả, hai bạn fan may mắn được lựa chọn lên sân khấu giao lưu cùng Sơn Tùng. Mini game diễn ra với luật chơi đơn giản: quay mặt nhìn nhau, ai chớp mắt trước thì thua.

Kết quả, fan nam thua cuộc nhưng lại được Sơn Tùng tặng luôn chiếc kính mình đang đeo. Nam ca sĩ tiết lộ mới mua kính hôm qua thôi và đích thân đeo nó cho fan.

Đến lượt fan nữ, Sơn Tùng cố tình nhắm mắt tự thua để fan giành giải thưởng là một máy hút bụi và tặng bạn nữ cái ôm đầy tình cảm.

Fan nữ đáp lại cực dễ thương: " Anh hãy giữ sức khỏe để hát đến năm 90 tuổi nhé. Em hứa sẽ đi xem đến lúc đó! ". Sơn Tùng M-TP cười "khịa" lại: " Nhưng lúc đó bà có còn quẩy nổi không?!". Fan nữ đáp: " Em trẻ hơn anh mà " khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả.

Tặng quà khủng cho fan ngay trên sân khấu trong phần chơi mini game.

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994 nổi tiếng với hàng loạt bản hit: Chạy ngay đi, Đừng làm trái tim anh đau, Chúng ta của tương lai…

Ở thời điểm hiện tại, Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành nhất Việt Nam. Cộng đồng Sky luôn sôi nổi, gắn bó và sẵn sàng "cháy" cùng thần tượng ở mọi nền tảng.

Mỗi lần Sơn Tùng "động đậy" dù chỉ là thay ảnh đại diện hay thả nhẹ một bức ảnh đời thường cũng đều khiến mạng xã hội xôn xao, truyền thông vào cuộc. Sơn Tùng không chỉ làm chủ sân khấu mà còn chiếm sóng toàn bộ spotlight ở mọi lĩnh vực anh chạm tới.

Dạo gần đây, Sơn Tùng M-TP đang cho thấy một "phiên bản nâng cấp" rõ rệt cả về ngoại hình lẫn phong cách sống. Không còn bó mình trong hình ảnh nghệ sĩ thư sinh, gắn liền với suit bảnh bao hay tạo hình cầu kỳ trên sân khấu, nam ca sĩ ngày càng gắn bó với hình ảnh năng động, khỏe khoắn hơn.