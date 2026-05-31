Sơn Tùng M-TP được ủng hộ

Sau khi ra mắt, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh phần âm nhạc sử dụng tiếng Anh và màu sắc quốc tế rõ nét, sản phẩm còn gây chú ý bởi những chi tiết lồng ghép yếu tố văn hóa Việt Nam.

Trong MV, hình ảnh chim Lạc được đưa vào bối cảnh hiện đại tại Los Angeles. Đây là biểu tượng quen thuộc gắn với trống đồng Đông Sơn và thường được nhắc đến như một dấu ấn văn hóa Việt. Tuy nhiên, phân cảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim Lạc đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Hình ảnh chim Lạc trong MV Come My Way trở thành chủ đề bàn tán

Một bộ phận khán giả cho rằng chim Lạc là biểu tượng mang ý nghĩa thiêng liêng, vì vậy cách thể hiện này dễ gây cảm giác thiếu trang trọng. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến nhìn nhận đây là lựa chọn nghệ thuật trong một sản phẩm biểu diễn, nhằm đặt biểu tượng Việt Nam vào không gian âm nhạc đại chúng và bối cảnh quốc tế.

Giữa thời điểm tranh luận lan rộng, một số trang mạng xã hội chính thống đã có động thái chia sẻ góc nhìn ủng hộ việc tiếp cận di sản theo hướng cởi mở hơn. Trên trang chính thức của VTV3, đăng tải nội dung: “ Truyền thống chỉ thực sự sống khi nó còn khả năng trò chuyện với hiện tại. Hãy giữ lấy phần tinh túy nhất để tiếp tục thắp lên những sáng tạo mới. Một dân tộc biết trân trọng gốc rễ và không ngừng hướng về phía trước chính là một dân tộc sở hữu nguồn nội lực bất tận tràn đầy kiêu hãnh. ”

Dù không nhắc trực tiếp đến Sơn Tùng M-TP hay một trường hợp cụ thể nào, bài đăng vẫn cho thấy một cách nhìn cởi mở về việc đưa chất liệu truyền thống vào các hình thức sáng tạo mới.

Phòng An Ninh Đối Ngoại cũng có bài viết nhìn nhận việc Sơn Tùng M-TP sử dụng hình ảnh chim Lạc trong MV là một cách đưa chất liệu văn hóa Việt vào sản phẩm âm nhạc đại chúng

Đáng chú ý, Phòng An Ninh Đối Ngoại cũng có bài viết với tiêu đề “ Sơn Tùng M-TP giới thiệu hình ảnh văn hoá Việt ra thế giới ”. Bài viết nhìn nhận việc Sơn Tùng M-TP sử dụng hình ảnh chim Lạc trong MV Come My Way là một cách đưa chất liệu văn hóa Việt vào sản phẩm âm nhạc đại chúng, kết hợp với phần lời tiếng Anh và nghệ sĩ quốc tế để tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Theo bài viết này, chim Lạc xuất hiện phổ biến trên mặt và thân trống đồng Đông Sơn, gắn với ký ức cội nguồn và văn hóa Việt cổ. Trong đời sống hiện đại, hình ảnh chim Lạc cũng thường xuất hiện trong hoa văn, họa tiết trang trí, gốm sứ, trang phục, nội thất... như một cách lưu truyền dấu ấn văn hóa. Từ đó, bài viết cho rằng việc đưa biểu tượng này vào MV có thể được nhìn như một cách giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt, miễn là không nhằm mục đích xúc phạm, châm biếm hay làm xấu đi ý nghĩa của biểu tượng.

Bên cạnh đó, trang An ninh mạng cũng đăng tải bài viết Di sản văn hóa không thể chỉ nằm trong bảo tàng và sách vở, xoay quanh tranh cãi về việc Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc trong MV Come My Way . Bài viết trích dẫn ý kiến của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội và nhà nghiên cứu sử học Trần Quang Đức.

Bên cạnh đó, trang An ninh mạng cũng trích dẫn ý kiến của các chuyên gia về hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc trong MV

Trước đó, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng không nên vội vàng quy kết hình ảnh này là phản cảm. Ông nhận định: “ Trong trường hợp MV của Sơn Tùng M-TP, tôi không nghĩ nên vội vàng quy kết là phản cảm. Có thể xem đây là một cách tiếp cận mới mẻ, phá cách của một nghệ sĩ trẻ khi đưa biểu tượng truyền thống vào không gian âm nhạc đại chúng, thời trang, vũ đạo và ngôn ngữ hiện đại. Di sản văn hóa muốn sống trong đời sống hôm nay thì không thể chỉ nằm trong bảo tàng, trong sách vở hay trong các nghi lễ trang trọng. Di sản cũng cần được đối thoại với người trẻ, với công nghệ, với sáng tạo đương đại ”.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu sử học Trần Quang Đức nhìn nhận hình ảnh này theo hướng biểu tượng học. Ông chia sẻ: “ Nếu nhìn từ một góc độ khác, hình ảnh Sơn Tùng đứng trên lưng chim Lạc giữa một đô thị toàn cầu như Los Angeles hoàn toàn có thể hiểu được theo hướng tích cực: Văn hóa nguồn cội là bệ đỡ để người Việt Nam bước ra thế giới, tiến vào tương lai. Chim Lạc không bị chối bỏ, không bị phá hủy, không bị chế nhạo. Ngược lại, nó được đặt ở vị trí trung tâm của hình ảnh và trở thành phương tiện đưa nghệ sĩ Việt Nam tiến vào không gian quốc tế. Đó là cách kể chuyện mang tính biểu tượng rõ ràng ”.

Sơn Tùng M-TP được ủng hộ

Nhiều nghệ sĩ Việt như Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Hòa Minzy,... cũng có những trạng thái trên trang cá nhân ủng hộ sản phẩm lần này của Sơn Tùng M-TP. Những động thái trên cho thấy việc Sơn Tùng đưa hình ảnh chim Lạc vào MV Come My Way nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Thay vì chỉ nhìn nhận chi tiết này theo hướng gây tranh cãi, các ý kiến được trích dẫn cho rằng đây có thể là một cách tiếp cận mới trong việc đưa biểu tượng văn hóa Việt Nam vào sản phẩm âm nhạc đại chúng và giới thiệu đến khán giả quốc tế.

Màn comeback vươn tầm quốc tế của Sơn Tùng

Không chỉ gây chú ý vì yếu tố hình ảnh, Come My Way còn đánh dấu bước đi rõ rệt của Sơn Tùng M-TP trong việc mở rộng màu sắc âm nhạc ra ngoài khuôn khổ Vpop quen thuộc. Ca khúc được thể hiện bằng tiếng Anh, kết hợp cùng rapper quốc tế Tyga và xây dựng theo tinh thần của một sản phẩm hướng đến thị trường toàn cầu.

Loạt thành tích ấn tượng của Sơn Tùng M-TP sau 48 giờ phát hành Come My Way

Sau 48 giờ phát hành, Come My Way ghi nhận nhiều cột mốc đáng chú ý trên các nền tảng quốc tế. MV đạt hơn 16,6 triệu lượt xem trên YouTube, vượt mốc 1 triệu lượt thích, đứng #1 YouTube Daily Top Music Videos Global sau 25 giờ phát hành, đồng thời đạt #1 YouTube Most Viewed Videos trong 24 giờ ở phạm vi toàn cầu và châu Á. Sản phẩm cũng vào Top 1 Trending tại 10 quốc gia, Trending tại 25 quốc gia, đạt #1 iTunes, #2 Apple Music, #4 Spotify, hơn 1,2 triệu lượt stream Spotify và hơn 1 tỷ lượt xem liên quan trên TikTok.

Điểm đáng chú ý là Come My Way không đi theo hướng US-UK pop quen thuộc một cách trực diện. Thay vào đó, ca khúc khai thác chất liệu Afrobeats, dòng nhạc có nguồn gốc từ châu Phi và đang có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế. Cách xử lý giai điệu, nhịp trống và phần hát của Sơn Tùng M-TP cho thấy sự tiếp cận với tinh thần Afrobeats theo màu sắc Nigeria, thay vì chỉ dừng ở việc dùng tiếng Anh hay kết hợp với nghệ sĩ Âu Mỹ.

Cách sử lý bài hát có sự kết hợp giữa Amapiano của Nam Phi và Afrobeats theo màu sắc Nigeria của Sơn Tùng được đánh giá cao

Góc nhìn này cũng được YouTuber Cee Jay nhắc đến trong video mới nhất. Anh bày tỏ sự bất ngờ trước cách Sơn Tùng M-TP xử lý Come My Way , đồng thời cho rằng nam ca sĩ không chỉ hát tiếng Anh thông thường mà còn sử dụng Pidgin - một ngôn ngữ phổ biến tại một số quốc gia châu Phi. Cee Jay cũng nhận xét ca khúc có sự kết hợp giữa Amapiano của Nam Phi và Afrobeats theo màu sắc Nigeria, cho thấy sự tìm tòi của Sơn Tùng M-TP khi đưa âm hưởng Phi châu vào sản phẩm.

Sự lựa chọn này tạo nên một hướng đi khác cho màn trở lại của nam ca sĩ. Come My Way không chỉ có bối cảnh quốc tế hay phần lời tiếng Anh, mà còn cho thấy nỗ lực đặt âm nhạc Việt vào cuộc đối thoại rộng hơn với nhiều dòng chảy âm nhạc toàn cầu. Trong đó, văn hóa Việt xuất hiện qua hình ảnh, còn âm nhạc lại kết nối với một chất liệu đang được thế giới quan tâm.

Với Come My Way, Sơn Tùng M-TP cho thấy hướng đi rõ hơn trong việc kết hợp hình ảnh văn hóa Việt với chất liệu âm nhạc quốc tế

Với Come My Way , Sơn Tùng M-TP cho thấy hướng đi rõ hơn trong việc kết hợp hình ảnh văn hóa Việt với chất liệu âm nhạc quốc tế. Sản phẩm không chỉ hướng đến công thức US-UK quen thuộc, mà còn thử nghiệm với những màu sắc đang có sức ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu.

Ảnh: FB/Antiantiart