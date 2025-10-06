Sơn Tùng "Cách em 1 milimet" gây bất ngờ khi trình diễn áo dài cho NTK Ngọc Lan

Mới đây, NTK Ngọc Lan thực hiện show diễn cá nhân, giới thiệu bộ sưu tập "Tơ Xưa" với những thiết kế áo dài và trang phục nhung lụa cho mùa Thu Đông 2025.

Hơn bốn mươi thiết kế trong bộ sưu tập là sự kết nối giữa tinh thần truyền thống và hơi thở đương đại, được NTK Ngọc Lan cùng đội ngũ chuẩn bị và hoàn thiện suốt hơn hai tháng.

Điểm nổi bật của "Tơ Xưa" nằm ở sự hòa quyện giữa sự mềm mại, bay bổng của nhung lụa và những đường cắt may sáng tạo mang hơi hướng công sở, đặc biệt là các thiết kế áo blazer từ lụa Việt. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn gây ấn tượng với loạt váy đầm từ chất liệu nhung the sang trọng, cùng các mẫu áo dài thêu tay chỉ tơ.

Một số mẫu trong bộ sưu tập mới của NTK Ngọc Lan.

Không dừng lại ở đó, "Tơ Xưa" còn đưa lên sàn diễn những mẫu áo chần bông thủ công, kết hợp giữa nhung và lụa cao cấp, điểm xuyết nghệ thuật thêu tay truyền thống.

"Tôi tin rằng thời trang không chỉ là quần áo mà còn là những tác phẩm nghệ thuật để tôn vinh giá trị thủ công truyền thống kết hợp cùng hơi thở hiện đại. Với sứ mệnh mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng, chúng tôi đã truyền tải tinh hoa văn hóa và kỹ thuật thêu tay lâu đời qua từng đường kim, mũi chỉ. Đây chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa truyền thống và sáng tạo, giữa cảm hứng và giá trị nhân văn", NTK Ngọc Lan chia sẻ về bộ sưu tập mới.

Sơn Tùng nhận được lời khen ngợi dù lần đầu catwalk.

Ngoài các người mẫu nữ cùng nét đẹp duyên dáng, thướt tha, bộ sưu tập còn gây ấn tượng với sự xuất hiện của nam diễn viên Sơn Tùng. Sinh năm 2006, Sơn Tùng đang là "làn gió mới" trong phim truyền hình VFC, được chú ý qua vai Viễn ở tác phẩm giờ vàng "Cách em 1 milimet". Với ngoại hình điển trai, nét diễn tự nhiên, chân thật, Sơn Tùng được nhiều khán giả khen là "nam thần thanh xuân" hay "hot boy mới của màn ảnh Việt".

Lần đầu xuất hiện trên sàn diễn trong vai trò người mẫu trình diễn áo dài, Sơn Tùng có đôi chút hồi hộp, lo lắng. Anh tập dượt catwalk nhiều lần, cách đi với áo dài cho đẹp, cách tương tác, nắm tay bạn diễn thật tự nhiên... Nhờ vậy mang đến màn trình diễn khiến NTK hài lòng, gây ấn tượng với khán giả.

Nam diễn viên "Cách em 1 milimet" cho biết là một người trẻ nhưng anh luôn yêu thích văn hóa truyền thống. Việc được diễn áo dài trong một show diễn đặc biệt giúp anh góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài đến thế hệ trẻ. Dù "bén duyên" làm người mẫu, hot boy màn ảnh cho biết anh mong muốn tập trung vào lĩnh vực điện ảnh, bên cạnh việc phát triển hình tượng nghệ sĩ đa zi năng.

NTK Ngọc Lan mặc áo dài xanh bên phải.

NTK Ngọc Lan tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Học viện Thiết kế và Thời trang London. Cô đã có kinh nghiệm 20 năm trong làng mốt. Trang phục của cô được yêu thích nhờ phom dáng tối giản, độ tinh xảo cao, tập trung vào những chi tiết thủ công độc bản.