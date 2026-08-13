Soi SUV điện 268 mã lực, tăng tốc 5,5s "như chớp" và mẫu sedan mang "gen vô địch" vừa cập bến: Đáng tiền?

Đây là hai mẫu xe mới nhất vừa ra mắt thị trường Việt Nam.

Mới đây, Công ty TNHH GreenLynk Automotives thuộc Tasco Auto - Nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam chính thức ra mắt Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03, bộ đôi sản phẩm hoàn toàn mới đại diện cho hai phong cách khác biệt: một mẫu Premium Sporty E-SUV thuần điện dành cho nhịp sống đô thị và một mẫu sedan thể thao mang DNA đường đua.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03 tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm đa dạng hệ truyền động của Lynk & Co tại Việt Nam, từ ICE, EM-P Super Hybrid đến BEV.

LYNK & CO 02

Lynk & Co 02 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, được định vị là Premium Sporty E-SUV. Trước khi đến Việt Nam, mẫu xe đã được giới thiệu tại Milan, Italy và được phát triển như một dòng xe toàn cầu, kết hợp ngôn ngữ thiết kế châu Âu với nền tảng điện hóa tiên tiến.

Mẫu xe được áp dụng triết lý thiết kế The Next Day thế hệ thứ hai, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc bình minh và tương đồng với nhận diện trên các dòng xe cao cấp đầu bảng của thương hiệu.

Mẫu SUV thuần điện sở hữu tỷ lệ vàng Golden Ratio 0.618 cùng hệ số cản gió 0,259 Cd. Thiết kế khí động học được phát triển qua hàng trăm lần mô phỏng và thử nghiệm trong hầm gió, góp phần tối ưu khả năng vận hành và tầm di chuyển.

Các chi tiết như đèn định vị Dynamic Day Rays, dải đèn MegaCity Horizon phía sau và trần kính toàn cảnh Black Diamond rộng hơn 1,7 m² tạo nên diện mạo hiện đại, khác biệt cho Lynk & Co 02. Trần kính được tích hợp phim cách nhiệt hai lớp phủ bạc, có khả năng chặn tới 99% tia cực tím và 97% tia hồng ngoại.

Không gian công nghệ, lấy người dùng làm trung tâm

Khoang cabin Lynk & Co 02 được phát triển theo triết lý lấy người dùng làm trung tâm, kết hợp công nghệ, tính công thái học và sự thoải mái.

Xe sở hữu hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa công suất lên tới 1.600W, màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2,5K sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống đèn nội thất Infinity Light có 256 dải màu và 11 hiệu ứng động.

Không gian bên trong có tổng diện tích hơn 4 m², 40 vị trí chứa đồ, khoang hành lý 450 lít có thể mở rộng lên 1.410 lít cùng cốp trước 23 lít, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Lynk & Co 02 được xây dựng trên nền tảng khung gầm toàn cầu SEA (Sustainable Experience Architecture), sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 200 kW (268 mã lực), mô-men xoắn cực đại 343 Nm và hệ dẫn động cầu sau.

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, tốc độ tối đa 180 km/h. Hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau được tinh chỉnh nhằm cân bằng giữa độ chính xác, tính thể thao, độ ổn định và sự thoải mái.

Trong bài thử nghiệm Moose Test, Lynk & Co 02 đạt tốc độ lên tới 81,7 km/h và có quãng đường phanh từ 100 km/h về 0 chỉ 34,19 m.

Xe trang bị pin 66 kWh, cho tầm di chuyển lên đến 435 km theo WLTP. Khả năng sạc nhanh 10-80% trong khoảng 30 phút, bổ sung hơn 320 km quãng đường di chuyển. Xe đồng thời hỗ trợ V2L với công suất 3,3 kW, mở rộng khả năng sử dụng trong các hoạt động ngoài trời.

Lynk & Co 02 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh cấp L2+, hoạt động dựa trên 22 cảm biến, cùng nhiều tính năng hỗ trợ như điều khiển hành trình thích ứng thông minh, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ tránh phương tiện cỡ lớn, nhận diện người đi bộ và hỗ trợ đỗ xe.

Thân xe sử dụng 81,62% thép cường độ cao, thanh chống va đập cửa 1.800 MPa và hệ thống bảo vệ pin trải qua hơn 100 bài kiểm tra, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 02 được phân phối với hai phiên bản 02 Pro và 02 Halo, giá niêm yết lần lượt 818 triệu đồng và 898 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

LYNK & CO 03 - Sedan thể thao

Lynk & Co 03 thế hệ mới được phát triển dựa trên di sản đường đua của Lynk & Co 03 TCR. Trong 7 năm tham gia FIA World Touring Car Cup (WTCR), Lynk & Co 03 TCR cùng đội đua Cyan Racing đã giành 9 chức vô địch, tạo nền tảng cho quá trình phát triển Lynk & Co 03 thế hệ mới.

Lynk & Co 03 thế hệ thứ ba được làm mới toàn diện theo hướng thể thao với thiết kế khí động học. Phần đầu xe hạ thấp, các đường nét sắc sảo lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu, kết hợp lưới tản nhiệt dạng cánh bay và logo "03" riêng biệt.

Cụm đèn định vị Aurora Borealis tạo dấu ấn đặc trưng với hiệu ứng ánh sáng động khi mở khóa xe. Ở phía sau, bộ khuếch tán gió tích hợp góp phần tối ưu luồng không khí và gia tăng lực ép xuống mặt đường ở dải tốc độ cao. Cụm đèn hậu LED Energy Cube kéo dài với hiệu ứng ánh sáng động hoàn thiện diện mạo thể thao của mẫu sedan.

Lynk & Co 03 có kích thước 4.700 x 1.843 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm, khoang hành lý 405 lít và bán kính quay vòng 5,7 m. Thế hệ mới lần đầu tiên có màu ngoại thất Bạc Arctic lấy cảm hứng từ ánh sáng vùng Bắc Cực và hiện tượng cực quang phản chiếu trên nền tuyết.

Nội thất Lynk & Co 03 kết hợp phong cách thể thao, công nghệ số và tiện nghi hàng ngày. Thiết kế Driver-oriented tập trung vào vị trí người lái, tối ưu khả năng quan sát, điều khiển và tương tác.

Xe sở hữu ghế thể thao chỉnh điện, tích hợp thông gió; màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K; bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch; sạc không dây 50W và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hệ thống đèn viền nội thất có thể thay đổi theo chế độ lái và đồng bộ với nhịp điệu âm nhạc. Xe cũng được trang bị bộ lọc gió N95, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh Lynk Sound 14 loa công suất lên tới 1.000W.

Lynk & Co 03 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 Turbo (BHE15), công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT). Xe có tốc độ tối đa 205 km/h.

Hệ truyền động được tinh chỉnh theo cùng triết lý phát triển với mẫu xe đua Lynk & Co 03 TCR. Xe sử dụng nền tảng khung gầm CMA, hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết được tinh chỉnh bởi các kỹ sư đến từ Cyan Racing, Lotus và CEVT, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe, độ ổn định và sự thoải mái khi vận hành hàng ngày.

Lynk & Co 03 được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống an toàn như ABS, EBD, TCS, ESC, HAC, TPMS, EDR, camera quan sát toàn cảnh 360 độ, radar cảnh báo trước và sau, Cruise Control, hệ thống chống trộm điện tử và khóa an toàn trẻ em cơ khí.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 03 thế hệ mới được phân phối với hai phiên bản 03 Plus và 03 Pro, giá niêm yết lần lượt 739 triệu đồng và 788 triệu đồng, đã bao gồm VAT.