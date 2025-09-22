HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Soi kỹ từng khác biệt của Mitsubishi Xpander 2025 vừa ra mắt: Giá cao nhất 699 triệu, đã có 6 túi khí, màn hình điện tử

Hoàng Dũng |

Nếu Mitsubishi Xpander trước đây không được đánh giá cao về mặt an toàn thì phiên bản 2025 đã trở nên hoàn thiện hơn khi có 6 túi khí và bổ sung tính năng AYC ở cả bản Xpander thường.

Ngày 22/9, Mitsubishi Việt Nam (MMV) đã giới thiệu phiên bản facelift lần hai của mẫu Mitsubishi Xpander với một số nâng cấp và sự điều chỉnh nhẹ về giá bán. Cụ thể, Xpander AT Premium có giá 659 triệu đồng và Xpander Cross là 699 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với bản cũ.

Về mặt ngoại thất, sự khác biệt dễ thấy nhất của Mitsubishi Xpander 2025 đó là cụm lưới tản nhiệt mới. Các phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng họa tiết nan dọc trong khi Xpander Cross dùng lưới tản nhiệt dạng tổ ong. Cản trước cũng được thiết kế lại hầm hố hơn.

Cụm đèn pha trên bản AT Premium và Cross tiếp tục sử dụng loại LED toàn phần với tạo hình chữ “T”, nhưng có thêm dải đèn ban ngày ở phía trên cao. Riêng AT Premium được nâng cấp thêm đèn sương mù dạng LED (bản cũ là halogen).

Kích thước của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 không đổi, vẫn lần lượt 4.595 x 1.750 x 1.750 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.775 mm và khoảng sáng gầm 225 mm.

Bộ mâm là một điểm mới không thể bỏ qua. Trên Xpander AT Premium sẽ là loại 9 chấu đơn sơn hai tông màu tạo hiệu ứng thị giác như loại đa chấu kép. Còn bản Xpander Cross là loại đa chấu to bản mang tới vẻ cứng cáp hơn. Tất cả đều kích thước 17 inch.

Tương tự với đuôi xe, khu vực cản sau của Mitsubishi Xpander 2025 cũng được thiết kế mới với tạo hình vuông vức và khỏe khoắn hơn. Đèn hậu LED là trang bị chỉ có ở hai bản AT Premium và Cross.

Bên trong nội thất của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 không thay đổi quá nhiều về thiết kế so với phiên bản nâng cấp năm 2022. Hãng xe Nhật Bản tinh chỉnh một số chi tiết trang bị, mang lại cảm giác mới mẻ.

Đơn cử như màn hình trung tâm mới, kích thước lên tới 10 inch và có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây (chỉ có ở bản AT Premium và Cross). Một điểm cộng khác đó là chất lượng hiển thị có sự sắc nét và trong trẻo hơn loại 9 inch của bản cũ.

Điểm mới tiếp theo là cụm đồng hồ tốc độ dạng kỹ thuật số toàn phần giống hệt với “đàn em” Xforce, bao gồm cả giao diện và cách sử dụng.

Vô lăng cũng được thay đổi để giống với mẫu Xforce hơn, bổ sung cao su giảm chấn giúp giảm rung lắc khi di chuyển, với các nút bấm chức năng như media, ga tự động. Đáng tiếc là vẫn không có lẫy chuyển số sau tay lái.

Ngoài ra, khu vực điều hòa, bệ trung tâm, cần số,... vẫn giữ nguyên cách thiết kế và bố trí, không có sự nâng cấp nào.

Đối với Mitsubishi Xpander sẽ được bọc ghế da màu đen, trong khi bản Xpander Cross sẽ là hai tông màu đỏ/đen thay cho xanh/đen như ở bản cũ. Tất nhiên, chất liệu da này vẫn là loại giảm hấp thụ nhiệt dưới trời nắng.

Về mặt vận hành, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 vẫn dùng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho ra 104 mã lực, 141 Nm mô-men xoắn. Đáng ngạc nhiên, MMV vẫn giữ lại hộp số tự động 4 cấp cho mẫu MPV này, trong khi Xpander được bán ở các thị trường quốc tế đã chuyển sang loại CVT. Hãng xe Nhật Bản cũng xác nhận mẫu xe này phù hợp sử dụng loại nhiên liệu xăng E10.

Trang bị an toàn trên Mitsubishi Xpander 2025 đáng chú ý khi bổ sung 6 túi khí cho hai bản AT Premium và Cross, trước đây chỉ có 2 túi khí. Tính năng hỗ trợ vào cua chủ động AYC cũng đã có mặt ở bản AT Premium và vẫn được giữ nguyên trên Xpander Cross như trước đây.

Có thể thấy, những thay đổi trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 đã giúp mẫu xe này trở nên hoàn thiện hơn, đặc biệt về mặt trang bị và tính năng an toàn. Điều này sẽ giúp mẫu MPV Nhật Bản thêm sức cạnh tranh lên các đối thủ trong phân khúc và củng cố thêm độ vững chắc ngôi vương bán chạy của mình.

