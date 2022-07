Sôi động thị trường xe máy điện

Sức tiêu thụ tăng mạnh

Theo các chuyên gia trong ngành, Việt Nam được coi là “thánh địa” của xe máy xăng ở khu vực Đông Nam Á và xe máy điện chỉ mới góp mặt tại thị trường Việt Nam khoảng 5 - 6 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, khi giá xăng liên tiếp xác lập kỷ lục (hiện vượt ngưỡng 32.000 đồng/lít) cùng nhiều mẫu xe máy xăng tăng giá đột biến thời gian gần đây do hạn chế nguồn cung, nhiều người đã lựa chọn chuyển từ xe xăng sang xe điện để tiết kiệm chi phí.

Đại diện Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast cho biết, do có nhiều ưu điểm nổi bật từ thiết kế, khả năng vận hành đến tiện ích, đặc biệt là chi phí vận hành thấp, ít phải thay thế, sửa chữa và thân thiện với môi trường nên xe máy điện ngày càng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng và phủ sóng rộng khắp mạng lưới giao thông tại Việt Nam.

Nếu di chuyển 1 km, xe xăng tốn từ 500 đồng nhiên liệu thì xe máy điện sử dụng pin Lithium công nghệ mới chỉ tốn 100 đồng. Từ đó thấy được chi phí tiêu tốn cho nhiên liệu ở xe máy xăng cao gấp 5 lần xe máy điện.

Dẫn chứng cho xu hướng chuyển đổi trên, khách hàng Nguyễn Hải Yến ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội cho hay, dù chị rất thích Honda Vision phiên bản Cá tính, nhưng qua nhiều đại lý đều không có hàng giao ngay.

Lý do các đại lý đưa ra là khan hiếm nguồn cung khiến giá xe bị “đội giá” khoảng 20 triệu đồng nên chị quyết định mua xe máy điện VinFast Feliz với giá 30 triệu đồng, lại cùng chung phân khúc với dòng xe chị thích.

Theo chị Yến, trong xu hướng điện hóa toàn cầu cùng với giá xăng liên tiếp lập kỷ lục mới và nhiều mẫu xe máy chạy xăng tăng giá do khan hiếm nguồn cung, quyết định của tôi có thể là sáng suốt, vừa tiết kiệm được khoản chênh giá vừa tiết kiệm được chi phí vận hành và còn góp phần bảo vệ môi trường.

Cùng chung quan điểm này, anh Nguyễn Thảo ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội chia sẻ, ngoài chi phí nhiên liệu, chi phí bảo trì của xe máy điện cũng thấp hơn xe xăng rất nhiều. Xe xăng sử dụng động cơ đốt nên phải tốn chi phí thay dầu, nước làm mát. Ngược lại xe điện chỉ tốn chi phí thay pin với giá cả phải chăng.

Không tiết lộ về doanh số bán hàng, nhưng một chủ cửa hàng ở phố Xã Đàn, Hà Nội cho biết, việc kinh doanh xe máy điện của cửa hàng thời gian gần đây tăng từ 20 - 30% so với cách đây 3 tháng.

Dự kiến, sắp bước vào năm học mới doanh số bán xe sẽ tăng hơn. Đặc biệt, trước tình hình giá xăng dầu leo thang và nếu có giảm vẫn ở mức cao nên lượng khách sử dụng xe điện sẽ tăng. Đó là chưa nói đến chi phí sinh hoạt cùng nhiều mặt hàng đua nhau tăng giá khiến người dân phải “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu, trong đó có cả việc chuyển sang sử dụng xe điện thay xe xăng.

Còn theo ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - kỹ sư phần mềm từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực công nghệ đã từ bỏ công việc của mình tại Mỹ để về Việt Nam khởi nghiệp với thương hiệu xe điện Dat Bike, hiện nay sức tiêu thụ xe máy điện của hãng tăng gấp 3 - 4 lần so với dịp đầu năm.

Nhu cầu tăng cao, hãng không thể đáp ứng kịp thời cho khách nên nhiều khách hàng mua xe phải đặt cọc và chờ một vài tuần mới nhận xe.

CEO Nguyễn Bá Cảnh Sơn cũng nhấn mạnh, công suất, quãng đường và thời gian sạc pin là ba điểm mấu chốt để phá vỡ những định kiến của người dùng về xe điện.

Thị trường 8 tỷ USD

CEO Nguyễn Bá Cảnh Sơn đánh giá, Việt Nam là vùng đất giàu tiềm năng với dân số gần 100 triệu dân và xe điện chưa phát triển.

Trong khi đó, xe điện đang trở thành xu hướng trên thế giới với mức tăng trưởng 10%/năm và đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 60 tỷ USD. Chính vì thế, hệ sinh thái của Việt Nam không thua bất kỳ nước nào. Nhiều nước đã làm xe máy điện và phát triển mạnh, nếu Việt Nam không làm sẽ mất cơ hội.

"Với tiềm năng đó, Dat Bike tham vọng trở thành nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam dẫn đầu trong khát vọng xanh hóa thị trường xe 2 bánh có giá trị khoảng 8 tỷ USD tại Việt Nam và 25 tỷ USD tại khu vực Đông Nam Á”, CEO Dat Bike cho biết.

Thực tế cho thấy, nhận định của CEO Dat Bike không phải là không có lý khi nhiều thương hiệu như: Paga, Dibao, Yadea, Arevo, Mbigo… cũng tham gia vào thị trường xe máy điện tại Việt Nam những năm gần đây, bên cạnh các sản phẩm xe máy điện của VinFast.

Đặc biệt, với các liên doanh lâu nay vốn chỉ tập trung sản xuất xe máy xăng như: Honda, Yamaha, Piaggio…, thời gian gần đây cũng trưng bày sản phẩm hoặc hợp tác với đơn vị khác để thử nghiệm xe điện.

Cụ thể, chưa biết có phân phối sản phẩm ở thị trường Việt Nam hay không nhưng tại sự kiện ra mắt các mẫu xe máy mới đây, Yamaha Motor Việt Nam đã trưng bày mẫu xe máy điện NEO’S. Đồng thời, khẳng định trở thành công ty nước ngoài đầu tiên trong số các công ty của Tập đoàn Yamaha Motor sản xuất xe máy điện này cho thị trường châu Âu và các nước trên thế giới.

Trong khi đó, Honda Việt Nam cũng đã cung cấp lô 70 xe điện Benly e: cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) để triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng. Rất có thể, liên doanh này đang thực hiện cuộc "chạy thử nghiệm" để xem xét sự phù hợp với điều kiện đường sá tại Việt Nam.

Cùng với đó, mới đây hình ảnh mẫu xe máy điện Piaggio One chạy thử nghiệm trên đường phố Việt Nam đã gây sự chú ý của nhiều người. Đáng chú ý, Piaggio One đã có những thông tin đăng ký bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Như vậy, rất có thể Piaggio One sẽ sớm ra mắt để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc tại thị trường xe máy điện Việt Nam…