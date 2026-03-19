‘Soi’ đầu kéo điện nhiều số 1 tại Việt Nam: 1 lần sạc mất 1 tiếng, đi Hà Nội - Hải Phòng tốn chỉ hơn 1 triệu

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế phát sóng ngày 19/3 trên HTV9.

Sự xuất hiện của xe điện tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây không còn là câu chuyện mới. Từ những mẫu xe cá nhân chạy pin len lỏi trong đô thị đến hệ sinh thái trạm sạc ngày càng mở rộng, bức tranh chuyển dịch năng lượng đang dần trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, một mảnh ghép quan trọng của ngành giao thông - vận tải hàng hóa - lại chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc chơi. Và lần này, câu chuyện không còn dừng ở xe con hay xe máy điện, mà là những chiếc đầu kéo, được xem là “xương sống” của ngành logistics.

Tại một đơn vị chuyên phân phối và vận hành xe điện thương mại ở phía Bắc, những chiếc đầu kéo điện đầu tiên đã chính thức lăn bánh. Những cái tên vốn quen thuộc trong ngành xe tải như Sany hay Dongfeng giờ đây xuất hiện với một hình hài hoàn toàn khác. Đó là vận hành bằng điện, không còn tiếng ồn động cơ dầu và mang theo kỳ vọng về một hướng đi mới cho vận tải Việt Nam.

Xe đầu kéo Sany vận hành hoàn toàn bằng điện.

Nhìn từ bên ngoài, các mẫu đầu kéo điện gần như không khác biệt so với xe dầu truyền thống. Cabin cao lớn, thiết kế vuông vức, vẫn giữ nguyên dáng dấp quen thuộc của những chiếc xe tải đường dài. Nhưng điểm thay đổi lớn nhất lại nằm ở phía sau cabin, nơi khối pin dung lượng lớn được đặt như một “balo năng lượng”. Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt, đồng thời cũng mở ra một loạt thay đổi về cách vận hành, chi phí và tư duy khai thác xe.

Khi được đặt vào thực tế của ngành vận tải, mỗi km di chuyển đều quy đổi thành tiền, những con số cụ thể mới là điều khiến doanh nghiệp quan tâm. Nếu như xe đầu kéo dầu tốn khoảng 9.000 đồng/km, đầu kéo điện chỉ ở mức 4.000 đồng/km, tức tiết kiệm hơn 50%. Đây chính là điểm khiến nhiều doanh nghiệp bắt đầu cân nhắc lại bài toán đầu tư, vốn trước đây gần như mặc định thuộc về động cơ diesel.

Tiện nghi bên trong khoang lái khá hiện đại.

Dù vậy, xe đầu kéo điện không phải là lời giải cho mọi bài toán. Hạn chế lớn nhất hiện nay vẫn là quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc. Với điều kiện vận hành thực tế, con số này chỉ phù hợp với các tuyến ngắn và trung bình, thay vì những hành trình xuyên Việt kéo dài hàng nghìn km.

Bên cạnh đó, thời gian sạc cũng là một yếu tố cần tính toán kỹ. Dù công nghệ sạc nhanh đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, nhưng với một phương tiện phục vụ kinh doanh liên tục, mỗi giờ dừng lại đều là chi phí cơ hội. Đổi lại, chi phí điện năng cho mỗi lần sạc lại thấp hơn nhiều so với việc đổ đầy một bình dầu.

Không chỉ thay đổi về chi phí, xe đầu kéo điện còn mang đến một trải nghiệm vận hành khác biệt. Việc sử dụng hộp số tự động, giảm thiểu thao tác phức tạp, cùng không gian cabin được tối ưu lại giúp người lái dễ làm quen hơn. Những trang bị như màn hình điện tử, hỗ trợ lái hay các tính năng an toàn hiện đại cũng bắt đầu xuất hiện trên dòng xe vốn trước đây chỉ tập trung vào sức kéo.

Vị trí cổng sạc trên xe.

Tuy nhiên, đi cùng với công nghệ mới là những đánh đổi. Khối pin lớn khiến trọng lượng xe tăng lên, kéo theo khả năng chở tải giảm nhẹ so với xe dầu cùng phân khúc. Ngoài ra, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản lớn khi giá bán của một chiếc đầu kéo điện hiện cao hơn đáng kể so với xe truyền thống.