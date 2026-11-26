Poster MV mới của Sơn Tùng M-TP xuất hiện ba siêu xe có tổng giá trị ước tính gần 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả ba mẫu xe đều được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đăng tải poster quảng bá MV "Supercar" trên trang cá nhân. Theo kế hoạch, sản phẩm sẽ ra mắt vào tối 3/12.

Trong poster, Sơn Tùng M-TP ngồi trên một chiếc xích lô được trang trí cầu kỳ. Dựa theo hình ảnh, không khó nhận ra ba siêu xe phía sau Sơn Tùng M-TP là Ferrari 296 GTB, Lamborghini Huracan Tecnica và Ferrari SF90 Stradale. Tuy nhiên, danh tính các xe chỉ là phỏng đoán từ hình ảnh, chưa được xác nhận chính thức.

MV mới của Sơn Tùng M-TP gây chú ý với sự xuất hiện của 3 mẫu siêu xe. Ảnh: M-TP

Ferrari 296 GTB và Lamborghini Huracan trong poster của Sơn Tùng M-TP

Mẫu xe lớn nhất, đặt ngay sau Sơn Tùng M-TP, được cho là Ferrari 296 GTB màu xanh da trời nhạt. Đây là siêu xe plug-in hybrid trang bị động cơ V6 đầu tiên của Ferrari. Xe dùng động cơ V6 2.9L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 830 mã lực. Nhờ đó, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa trên 330 km/h. Ngoài ra, xe có thể chạy khoảng 25 km ở chế độ thuần điện.

Tại Việt Nam, Ferrari 296 GTB ra mắt chính thức vào tháng 10/2022. Mẫu xe này có giá bán khoảng 21-23 tỷ đồng.

Bộ đôi Ferrari 296 GTB (phải) và Lamborghini Huracan (trái). Ảnh: Ferrai, Quốc Minh

Bên cạnh đó, mẫu xe thứ hai phía sau Sơn Tùng M-TP là Lamborghini Huracan màu xám xanh quân đội. Phiên bản cụ thể của xe hiện chưa được xác định. Khác với hai mẫu Ferrari, Huracan là mẫu thuần xăng duy nhất trong poster của Sơn Tùng M-TP. Xe dùng động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên. Ở bản Huracan EVO, động cơ này cho công suất 640 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây.

Lamborghini Huracan Tecnica được phân phối chính hãng tại Việt Nam từ năm 2023. Giá xe từ khoảng 19 tỷ. Hiện nay, mẫu kế nhiệm Lamborghini Temerario cũng đã nhận đặt cọc chính hãng tại Việt Nam từ tháng 11/2025. Hiện nay, mẫu kế nhiệm Lamborghini Temerario cũng đã nhận đặt cọc chính hãng tại Việt Nam từ tháng 11/2025.

Ferrari SF90 Stradale: Mẫu xe mạnh nhất trong poster của Sơn Tùng M-TP

Mẫu xe thứ ba trong poster của Sơn Tùng M-TP nằm ở góc phải, phần lớn ngoài khung hình. Chiếc xe màu vàng này được cho là Ferrari SF90 Stradale.

SF90 Stradale là siêu xe plug-in hybrid dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép và 3 mô-tơ điện. Trong đó, động cơ xăng cho công suất 769 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm. Trong khi đó, các mô-tơ điện bổ sung tối đa 217 mã lực. Nhờ vậy, tổng công suất đạt khoảng 1.000 mã lực, cao nhất trong ba mẫu xe xuất hiện cùng Sơn Tùng M-TP. Theo Ferrari, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa 340 km/h.

Tại Việt Nam, SF90 Stradale đã được nhập khẩu chính hãng với giá từ hơn 34 tỷ đồng.

Ferrari SF90 Stradale có tổng công suất khoảng 1.000 mã lực. Ảnh: ST

Như vậy, dàn xe trong poster của Sơn Tùng M-TP gồm hai mẫu hybrid và một mẫu thuần xăng. Tính theo giá khởi điểm, tổng giá trị ba xe vào khoảng 80 tỷ đồng. Con số này có thể tiến gần mốc 100 tỷ đồng nếu tính phiên bản cao hơn và tùy chọn riêng.