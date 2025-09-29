HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ

Bảo Lâm |

Kia Thacoroyal vừa xuất hiện tại Việt Nam với loạt tiện nghi hạng thương gia, nhưng giá bán dự kiến sẽ không hề dễ tiếp cận.

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 1.

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 2.

Kia Việt Nam vừa trưng bày phiên bản hạng sang của dòng MPV Carnival với tên gọi Thacoroyal tại một sự kiện diễn ra cuối tuần qua tại TP HCM. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 3.

Tuy nhiên, phía Kia chỉ mang xe về trưng bày chứ chưa công bố giá bán hay thông số kỹ thuật cụ thể. Chiếc Kia Thacoroyal được giới thiệu có cấu hình 7 chỗ ngồi. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 4.

Về thiết kế, xe sở hữu diện mạo sắc nét với cụm đèn pha xếp chồng dọc, lưới tản nhiệt hình hộp. Đặc biệt, xe sử dụng logo riêng, kết hợp từ logo THACO Auto và vương miện. Xe dùng hệ thống chiếu sáng LED, kết hợp dải LED định vị ban ngày. Điểm nhấn dễ nhận thấylà phần mui cao chế tạo từ thép, tăng không gian trần xe. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 5.

Sang phần hông, xe trang bị bộ mâm tối màu 19 inch, cùng logo phiên bản “Thacoroyal” mạ chrome đặt dưới trụ A. Phía sau, cụm đèn hậu LED trải dài hết chiều ngang xe. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 6.

Bên trong, khoang nội thất mang tông nâu sang trọng, hiện đại. Bố cục cabin tương tự Carnival đang bán tại Việt Nam với cụm màn hình đôi (12,3 inch mỗi màn), vô-lăng bọc da, ghế chỉnh điện và hệ thống đèn viền nội thất. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 7.

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 8.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hàng ghế thương gia phía sau. Hai ghế độc lập bọc da cao cấp, chỉnh điện đa hướng, có ngả lưng, đỡ chân, làm mát, sưởi và sạc không dây. Trần xe gắn màn hình 21,5 inch đồ họa mới, đi kèm bàn làm việc riêng cho từng vị trí. Ngoài ra, sàn xe cũng được ốp gỗ cao cấp, tăng thêm cảm giác sang trọng. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 9.

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 10.

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 11.

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 12.

Khoang sau có màn hình giải trí, sạc điện thoại không dây, bàn làm việc, ghế chỉnh điện riêng biệt. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 13.

Cụm chuyển số dạng núm xoay. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ- Ảnh 14.

Ngoài ra, giá bán của xe không được tiết lộ. Hiện tại, Carnival Hybrid đang là phiên bản đắt nhất tại thị trường trong nước, với giá niêm yết 1,849 tỷ đồng. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)

Hãng xây nhà máy 50.000 xe/năm ở Huế sắp mở bán SUV điện điều khiển bằng giọng nói, giá quy đổi 400 triệu

Tags

Kia Carnival hybrid

Carnival Hybrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại