Soi chi tiết Kia Thacoroyal tại Việt Nam: Phát triển từ Carnival, khoang sau dạng thương gia, màn hình 21 inch, giá khó mà rẻ

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hàng ghế thương gia phía sau. Hai ghế độc lập bọc da cao cấp, chỉnh điện đa hướng, có ngả lưng, đỡ chân, làm mát, sưởi và sạc không dây. Trần xe gắn màn hình 21,5 inch đồ họa mới, đi kèm bàn làm việc riêng cho từng vị trí. Ngoài ra, sàn xe cũng được ốp gỗ cao cấp, tăng thêm cảm giác sang trọng. Ảnh: Khánh Phạm (Relab)