Nissan vừa giới thiệu một loại vật liệu composite mới dùng cho các chi tiết ngoại thất xe đua, được làm từ sợi lá dứa, phế phẩm nông nghiệp vốn ít được tận dụng.

Theo Top Gear Philippines, vật liệu này thuộc nhóm nhựa gia cường sợi tự nhiên (NFRP - Natural Fiber Reinforced Plastic). Sợi từ lá dứa được xử lý thành dạng sợi dẹt, dệt thành vải, rồi kết hợp tạo nên vật liệu composite hiệu suất cao. Nissan cho biết đây là chi tiết xe hơi làm từ NFRP sợi lá dứa đầu tiên trên thế giới, ứng dụng cho các chi tiết ngoại thất như nắp capo và các tấm thân xe.

Vật liệu này là kết quả hợp tác giữa Nissan, đơn vị đóng góp chuyên môn về vật liệu composite, và Food Reborn, công ty có kinh nghiệm xử lý sợi từ lá dứa. Theo Nissan, nhiều giải đua hiện nay đã bắt đầu yêu cầu dùng vật liệu NFRP bền vững khi độ chế các tấm thân xe ngoại thất, thúc đẩy hãng tìm hướng đi mới nhằm giảm phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và tận dụng phế phẩm nông nghiệp. Hãng dẫn số liệu cho biết có hơn 50 triệu tấn lá dứa bị bỏ đi mỗi năm trên toàn cầu.

Nissan cho biết vật liệu NFRP làm từ sợi lá dứa có độ bền kéo cao hơn so với vật liệu sợi tự nhiên gốc sợi lanh (flax) thông thường vẫn được dùng trước đây. Bài viết không đề cập đến mức giảm trọng lượng hay chi phí sản xuất cụ thể so với vật liệu composite truyền thống.

Ông Tatsuzo Tomita, điều hành mảng Phát triển Công nghệ của Nissan, cho biết vật liệu này "đáp ứng được mức hiệu suất cao cần thiết cho các môi trường khắc nghiệt", ý nói đến điều kiện thi đấu trong môn thể thao tốc độ. Bà Etsuko Uda, Tổng giám đốc Food Reborn, cho biết công ty đang biến các phế phẩm nông nghiệp như lá dứa thành vật liệu hiệu suất cao, ứng dụng cho cả ngành ô tô lẫn dụng cụ thể thao.

Nguồn tin không nêu cụ thể mốc thời gian phát triển, thử nghiệm hay sản xuất, cũng như kế hoạch ứng dụng vật liệu này ra ngoài phạm vi xe đua.